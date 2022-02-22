北京冬奧會20日落幕，中國再一次當驚世界殊。從立春到雨水，短短兩個節氣之間，中國為世界奉上了一場精彩絕倫的冰雪盛會，眾多外國運動員對東道主的服務讚不絕口，不少媒體對這屆世紀疫情下大獲成功的奧運會深表感歎。

從2008年夏季奧運會到2022年冬季奧運會，北京成為世界上首座「雙奧之城」，中國也日益走近世界舞台中央。14年間，中國的發展今非昔比，中國與世界的關係亦發生深刻變化。在百年未有之大變局的時代背景下，北京冬奧會成為世界再次認識中國的窗口。

北京冬奧見證了中國速度。

14年間，中國先後超越德、日成為全球第二大經濟體，人均GDP從不足四千美元到連續第三年過萬美元，GDP總量全球占比從7.2%攀升至18%……今日中國，諸多領域已實現從追趕到並跑甚至領跑，各代表團對冬奧村中「黑科技」的稱讚便是集中體現。

2008年8月，中國第一條高鐵——京津城際正式運營。彼時，這短短的120公里幾乎就是中國高鐵里程的全部。14年過去，中國的高鐵運營里程突破4萬公里，搭乘高鐵出行成為中國民眾日常生活的一部分，搭載奧運健兒的京張高鐵，更聚集了多項最前沿的高新科技。為迎接北京夏奧會，北京首都機場2007年底完成三號航站樓擴建工程，建成當時世界最大的單體航站樓；待到冬奧會前，這一紀錄已轉到大興國際機場，一座城市、兩大機場，在保障冬奧運載安全高效的同時，也讓世界看到基礎設施建設的「中國速度」與「中國質量」。

北京冬奧體現了中國溫度。

作為奧運會的縮影與初印象，開幕式往往最能展示東道國的精氣神。2008年，千人擊缶的震撼場面讓世界看到中華傳統禮樂文化的恢弘，四個多小時的精心編排如一幅工筆畫，向世界傳遞出「有朋自遠方來，不亦樂乎」的真誠邀約。2022年，整場開幕式參演人員約3000人，時長縮短，卻通過唯美的二十四節氣倒計時和高科技賦能的「黃河之水」，讓世界見識到中國人的浪漫與中華文明的博大精深。正如路透社在報导中所說，儘管時長縮短，表演規模減小，但北京冬奧會開幕式卻展示出了一個更加繁榮、強大和自信的中國。

賽場內外，中國志願者的熱情與專業讓各代表團成員體會到賓至如歸的暖意，中國觀眾的理性與包容讓運動員們感受到「友誼第一，比賽第二」的真諦。從馬爾他運動員珍妮絲·斯皮泰裡「好吃到哭」的中國豆包，到美國運動員特莎·莫德對中國的戀戀不捨、不忍離開，再到日本花滑名將羽生結弦挑戰最高難度動作失敗卻收穫滿場掌聲，這場冰雪上的盛會讓世界提前感知到春的溫暖與希望。

北京冬奧彰顯了中國氣度。

2月20日，北京2022年冬奧會閉幕式在國家體育場「鳥巢」正式拉開帷幕。（中新社圖）

申辦2008年奧運會時，北京的口號是「給中國一個機會，還世界一個奇跡」；到了本屆冬奧會，中國已不再需要向世界證明「我是誰」，而是盡可能為各個國家和地區的運動員創造出一個個全方位展示自我的舞台。有媒體統計顯示，北京冬奧會的搜索熱度遠超前兩屆同期，相比索契冬奧會與平昌冬奧會分別高出1372%和558%，甚至高於2008年北京奧運會後的歷屆夏奧會。在新冠疫情仍在、經濟恢復緩慢的當下，一場精彩的冬奧會既是中國送給世界的禮物，也濃縮著人類對美好未來的嚮往。

14年，中國已不是那個中國，她更自信、開放、從容。14年，中國其實還是那個中國，中華文明的崇禮尚義、中正和平、包容大度千載未變、歷久彌新。北京冬奧會雖然落幕，而世界重新認識、深入理解中國的窗口將繼續敞開。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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