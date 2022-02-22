隨著今年底九合一大選的到來，各黨紛紛提出了各自的提名辦法，其中，國民黨主席朱立倫在日前拋出了「青年三箭」，希望透過對青年的「加權、提名、培訓」，來擴大青年世代對政治的參與，此消息一出，在這個不斷被外界批評「世代斷層、沒有年輕人」的百年大黨中，顯得格外引人注目。

其實類似的概念也不是沒有先例，在2014年的太陽花學運之後，青年參政和世代交替在國內政壇掀起風潮，甚至逐漸成為顯學，民進黨遂於同年底的九合一大選中，風風光光地推出「民主小草」計畫，號召40歲以下青年投入地方選戰；而其中選拔出的47名青年參與競選里長、鄉鎮市民代表，成績斐然。而今天由朱立倫領軍提出的「青年三箭」計畫，其實也頗有相似的味道，不同之處在於，他似乎更「進化」了！

為什麼會說更「進化」了呢？首先，在這次國民黨提出的計畫中，將提供給年輕人的「民調加權」保障做到了極大化，35歲以下青年，民調結果加權70%；36歲至40歲，民調結果加權50%，另外，新人的民調結果還可以加權30%。等於35歲以下又符合新人資格的參選者，最高可以得到100％的加權，這對初踏入政壇、沒有足夠資源與長期以來的當地勢力抗衡的新人來說，意義重大。

再者，朱立倫也提出了配合所謂的「N+1」機制，意即若選區內現任席次小於應提名席次，則新人將自行初選，達到至少多提名一名新人的保障；而若選區內現任席次多於或等於應提名席次，則新人將和現任者共同參加初選，此時加權辦法即派上用場，無論從何種層面來看，新人被提名的機會都將被大大提高。同時，朱立倫也強調，國民黨將針對青年候選人進行培訓，讓過去有參政經驗的學長姐們，能夠回過頭來給予新人們一些從政上的經驗傳承和意見交換。

從這次國民黨推出的「青年三箭」，不難看出，黨主席朱立倫在培養青年世代及為國民黨內準備接班梯隊的行動上，可以說是誠意十足，從「加權」、「提名」到「培訓」的保障上，可以說是「箭箭到位」，與綠營在2014年推出的「民主小草」計畫上，可說是有過之而無不及，甚至擴大保障了青年民調的加權，可謂是一大進步。

但值得我們觀察的是，國民黨能否延續這股決心，繼續提攜、協助青年參與政治呢？還是會像2014年民進黨的「民主小草」活動一般，僅僅辦了一屆隨即喊「卡」，讓充滿熱忱和活力的年輕政治工作者，成為一顆又一顆熱潮過後的棄子呢？這還有賴我們後續的觀察。

（作者為澳洲國立大學學生）

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