北京冬奧會成功舉辦，大陸成績出現重大進步。一方面是主場優勢，另一方面也是全民共同努力，選手認真苦練，觀眾拚命加油打氣，眾志成城，最後一天在總金牌戰上擠下美國，取得歷來最佳成績第3名。儘管美國一開始以莫須有的新疆人權問題，拉攏一些西方國家做出外交抵制，開幕後，美國媒體也把重點放在政治議題，對賽事本身也是冷潮熱諷。於是，就在成天忙著罵人損人不幹正事中，美國的優勢被臥薪嘗膽的中國超越了。

至於蔡政府的反應與其說是不恰當，不如說是幾分滑稽。綠媒成天挑些小事情，如一些參賽選手的小牢騷等等，當成天大的事，彷彿這就是冬奧的主新聞，墮落無比。蔡政府則聲稱要處分穿大陸隊制服的中華隊選手黃郁婷，民進黨徹底沒招了，只能靠挑動內部相殘情緒來轉移注意力。

體育發展靠的是國家的團結和凝聚力，尤其是團隊競賽力強大的國家，必然是愛國意識和凝聚力強大的國家，美日職業球賽開賽前需全體肅立唱國歌，以此激發群眾的愛國心，即為明證。這裡令人回想起半世紀前台灣的三冠王之夢。1969年中華少棒隊勇奪世界少棒錦標賽冠軍，從此開啟了少棒、青少棒、青棒三冠王及成棒、職棒運動的夢幻之旅。最高峰是1992年巴塞隆納奧運，中華隊擊敗日本和南韓，勇奪亞軍。歷經30年全民共同奮鬥，中華成棒已與日本同一水準，這也是台灣經濟、文教、科技等所有領域發展最迅速的時期。

民進黨力量起來後，為了去中國化，否定國民黨執政成果，用嘉農棒球隊的例子說明日本殖民台灣時已有輝煌的棒球成績。事實上，嘉農有1/3是日本人，教練是日本人，取得日本甲子園的亞軍，而且就一次，此後就沒下文了。真正發展棒球不是靠一次偶然的佳績，而是在各級學校廣設球隊，購買球具，興建球場，設立優秀選手保送升學和獎學金製度，最後協助球員有出路。也就是國家財政、體育和教育制度全力配合，累積20年始有所成。只有運動員畢業後有好的收入前景，才會不斷有優秀的年輕運動好手投入。

日本殖民台灣時並沒有大舉投入培養台灣棒球，把台灣人當成海外殖民地的二等公民，台灣並沒真正的成棒隊伍，因此，日本時代台灣並沒有真正的棒球運動。嘉農主投吳明捷後來成為早稻田大學棒球隊員，畢業後就沒有打球了，他沒有任何機會。

嘉農「靈光乍現」的例子充分證明，台灣人具有打棒球的潛力，受到日本政府的歧視與壓抑，直到光復後棒球才幹才真正發揮出來。至於今天，「假本土真附庸」的民進黨執政，教傻年輕人，分不清東西南北，沒有絲毫專業的追求與熱情，只會網路毒言，加上頭上戴一幅「感謝日本」卑躬屈膝的口號，再這樣下去恐真沒救了。如此，今天台灣體育團體競賽項目自然大幅退步，成棒已非日本、南韓這一級了。

因此，大陸今天走的這條路非常正確，堅持自立自強的民族精神。賽後，西方媒體肯定還是一堆酸言酸語，中國人也越來越不在乎那些無聊話，自己辦正事更要緊。毫無疑問，冬奧成功代表中國擋住西方歇斯底里的攻擊，逆勢而上，接下來必將在所有領域上取得更大的成就。