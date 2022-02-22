美國前國務卿蓬佩奧將於3月2日訪問我國，拜會蔡英文總統、閣揆蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人。民進黨政府這次決定以超高規格接待蓬佩奧，認為是一本萬利的政治投資，但實情真是如此嗎？

作為川普政府「抗中保台」大將，蓬佩奧的確當之無愧。第一，他是歷史上第一位主張動用工具箱中的工具協助台灣穩住邦交國的國務卿。在他任內，成功地穩住馬紹爾群島與我國的邦交。

第二，他也是美國歷史上第一位表明「台灣不是中國一部分」的國務卿。如果說前總統川普是第一位挑戰美國「一中政策」的倡議者，則蓬佩奧就是改變甚至掏空「一中政策」的實踐者。他說「台灣不是中國一部分」，不僅讓北京跳腳，也成為蔡英文在2021年雙十國慶演說時拋出「新兩國論」（中華民國與中華人民共和國互不隸屬）的論述基礎之一。

第三，在他2021年1月卸任之前，鬆綁美台官員交往準則，同意讓雙方官員能夠透過適當安排直接進行溝通與諮商。他這項開風氣之先的創舉，讓美台官員能夠在不同國家進行對話與交流。

不過，儘管川普與蓬佩奧高舉反中大旗，還是有其局限。在反中聲浪高唱入雲之際，美中還是舉行多次貿易談判，顯示雙方都了解兩國的經貿是不可能完全脫鉤的。

強烈的反中氛圍也沒有讓美中斷絕外交往來。蓬佩奧下令關閉中國駐休士頓總領事館，中國也關閉美國駐成都總領事館作為報復，但兩國都無意讓外交衝突繼續擴大，卻是顯而易見的。

在川普政府後期，華府與台北外交圈都盛傳蓬佩奧有意訪問台灣。很明智地，他沒有立刻做出訪台的決定，而是派遣美國駐聯合國大使克拉芙特訪問台灣。然而，在北京透過國安、外交與軍方系統警告美國不得讓克拉芙特訪台，否則解放軍空軍可能飛到台北上空後，蓬佩奧才決定召回已經登機升空的克拉芙特返回紐約。

蔡英文政府這次邀請蓬佩奧訪問我國的動機當然具有多重政治目的。首先，民進黨人士顯然看好他的政治前景，認為他可能不會錯過2024年的美國總統大選。不過，川普正積極經營他的新社群網站，顯示他並未忘情於2024年的美國大選。此外，任內名聲不錯的前副總統潘斯也鴨子划水，放眼2024年的白宮寶座。他們兩人加上其他有意參選者，將使得蓬佩奧在初選過程中出線的機會極為渺茫。

其次，這次和蓬佩奧同行的另外一位貴賓是余茂春，他在川普政府時期擔任國務卿政策規畫辦公室中國政策首席顧問，被蓬佩奧奉為國師，川普政府的反中政策與相關舉措十之八九都出於余茂春之手，因此北京對他恨之入骨。

第三，蔡英文政府邀請這兩位反中人士來台訪問，動機顯然並不單純，不外乎想藉由這次邀訪提振我連續外交挫折後的士氣、為年底選戰注射「反中」的強心針，以及提醒拜登政府：台灣除了民主黨之外，還有共和黨可以相濡以沫。

然而，這些舉措都是雙面刃，一個處理不當，不僅會挑動兩岸之間的敏感神經，也可能讓拜登政府不滿，而引發華府與台北之間立即的外交危機，國安高層有必要審慎因應。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）