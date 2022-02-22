南投信義鄉的丹大林道，直通中央山脈心臟地帶的七彩湖，以及鄰近的百岳六順山，一直是不少山友及車友的長征目標。沉寂十多年後，丹大林道因為連串的機車事故，再度躍上新聞版面。

時間拉回2010年，林務局為防堵不肖車隊私自闖入，強力封閉丹大林道，連徒步登山都只能偷偷摸摸走這段；2020年，配合山林開放政策，丹大林道改採「管車不管人」，登山者與單車終於得以合法進入；2022年1月，加碼開放二輪機動車輛進入後，越來越多人重新造訪這條記憶中的傳奇林道，以及終點處波光粼粼的七彩湖。

關於丹大林道的（黑）歷史，以及我開放初期親身的冒險故事，可參考我之前的「丹大林道單車大冒險上/下」，在此不贅述。這篇的重點，我想放在管制、自保與心態三件事上。

丹大林道現屬台電的「新東西輸電線路」保修道路，不算林務局下轄的「林道」，而是「聯外道路」，因此不適用林務局限制車輛進入的「林道管制要點」，會開放二輪車輛進入，歸根究底還是無法可管。最新的消息是林務局將協同台電，管制非公務車輛進入丹大林道，勢必再度引發車友對於封路的恐慌與不滿——車友的蜂擁而至，除了嘗鮮、懷舊，更多的其實是「機不可失」。封閉12年的七彩湖，終於又回到（理論上）油門催落去就能到的景點，有關單位也不知會不會再度封山，無論是劣跡確鑿、意外頻傳，或是「就是不想給你們進入」，這種「搞不好之後又不能去了」的不確定感，反而造成車友們寧可賭命「先衝再說」。

身兼山友與車友，我並不支持丹大林道再度以人為形式封閉，因為就算相關單位喊破喉嚨「練好再來」，問題就在於「可能沒有機會再來」。看著每天放送的事故新聞，準備封路的消息喧囂塵上，我也在後悔「是不是再也沒機會騎到七彩湖了？」其實，林務局也不用急著封路，孫海橋與丹大吊橋於2004及2008年被沖毀後，每年只有枯水期才會在溪底蓋起鋼便橋，提供台電工程車輛進入，其餘時間都只能涉水橫渡，或由花蓮端的萬榮林道前往七彩湖。萬榮林道行車至終點後，也還要步行陡上700公尺的「天梯」，與南投端的濁水溪等於是兩道天然屏障，將能力（或誠意）不足的人阻絕在外。再者，即使便道暢通時期，具備檢查哨功能的二分所，理論上也有執行總量管制的機會（可參考「台灣一葉蘭自然保留區」或「插天山自然保留區」等案例），就看林務局是否有誠意與智慧研擬法規，兼顧山林保育與遊憩活動之間的平衡。

另外可供參考的是，林務局下轄各大林道於2019年底開放後，其實沒有什麼重大傷亡事件傳出，也沒有車友一窩蜂灌進去的亂象。事實上，就筆者2021年中秋節造訪郡大林道的經驗，偶爾出現的機動車輛並不影響單車或徒步的安全，大家都能一起享受行走在高海拔森林的舒暢閒適。期待丹大林道修好之後，能大方地向人民開放，與其他林道一同迎接愛好山林的朋友。

最後想談自保與心態。林道路況不若一般公路，滿地碎石、懸崖、崩塌、落石都是家常便飯。更重要的是，不是「有準備、有練過」就萬無一失，單車或機車都一樣，那或許能降低出事的風險，但更多時候需要的是臨場判斷，與適時放棄的勇氣。登山時，大家常說「山永遠都在」，同一座山頭也永遠都有可能開闢新的安全路線，不過以車友的角度出發，林道就這麼一條，某段崩掉或許就再也無緣全程，因此大家都想「把握當下」。但換個角度想，是我們跟山借路來騎，不如懷抱感恩的心，平靜看待林道的開闢與回歸，無緣，也就只是山想把路收回去罷了！（作者為戶外運動部落客）

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