香港疫情升溫引發華人社會對清零政策的議論，有的認為疫情失控證明清零錯誤，應該「與病毒共存」；有的認為清零沒錯，是香港落實清零政策不力，若如大陸般滴水不漏，就不會失控。也有些存偏見或惡意者，認為嚴厲的清零政策侵犯人民自由權利，罔顧隱私權，付出太大成本，香港應採取西方國家尊重人權的與病毒共存政策。

防疫非制度優劣鬥爭

深入探察可發現，有關疫情防控政策的主張，與其政治傾向雷同，倡言共存者多為強調自由價值者，主張清零者則重視國家治理能力。事實上，共存論者的理據多非源自公共衛生的專業見解，而是基於對西方自由民主價值的認同，不追究共存政策是否輕忽生命價值，不思考政府是否應善盡保護人民安全的職責，就肯定共存政策優於清零政策。他們不去具體比較防疫的實踐績效，就輕率認定清零是中國特有的嚴酷政策，是威權主義的體現，是侵犯人權與隱私的惡政，人民必須反對，政府必須揚棄。

防疫績效當然跟政府體制及社會民情有關，但關鍵仍然繫於政策的選擇，究竟是嚴管嚴控的堅決清零政策，還是寬鬆自由的共存政策。新冠病毒大流行前兩年的確診與死亡人數顯示，清零政策遠優於共存政策，大陸、台灣、香港、澳門、紐西蘭是其中佼佼者，但去年底變異的Omicron成為主要病毒之後，其傳播力雖強，但重症患和死亡率都低，所以越來越多國家陸續撤除防疫措施。於是乎，清零政策受到越來越強烈的批評，大陸的防疫政策備受質疑與責難，甚至成為威權體制惡質表現的攻訐口實。

香港疫情爆發之後，特區政府收緊防控措施，大陸也緊急援助，意味將堅定執行清零政策。在這個決策之下，當務之急是把確診數減下來，讓疫情受控，解除醫療體系與醫療、安置、隔離處所不敷使用的窘境，減少死亡人數，恢復正常生活。

依香港現狀，清零決非易事，甚至已成可望不可及目標，但以動態清零理念與做法，及早發現、及早隔離、適切治療、斷絕傳播鏈，讓生活恢復常態，已被更多港人視為負責任政府所應為。香港需要的是增強檢測能量、隔離處所、醫療能量、強化公衛措施減緩病毒傳播，為醫療系統爭取更多應變時間，避免醫療資源的擠兌和無助病患的傷亡。任何歌頌西方國家鬆綁與譴責中式嚴厲抗毒的論述都無濟於事。

民主與清零可以共存

香港確診病例暴增，已超過醫療與公衛體系所能負荷，需賴北京支援下加大檢測力度，建立方艙醫院，甚至轉運重症病人到大陸醫治。當然，比起大陸，香港缺乏足夠的組織、動員及控制能力，更缺乏一個擁有權限與執行力的強勢政府，無法進行嚴密的封閉管理。這是政治與社會體制使然，或許正如建制派人士所說，「香港的做法不倫不類、半桶水、漏洞百出，釀成這次大爆發」。無論如何，面對迫切的危機，加緊防疫降低確診與死亡人數才是正確選擇，哪有跟隨西方國家放鬆放任的道理？

尤其不能苟同的是，有些共存論者將爭議視為制度優劣比較的一個鬥爭，認定其為西方自由民主模式優於威權體制的範式。其實，兩種政策取向並非絕對的差別，西方目前採取共存政策是將重點放在鼓勵接種疫苗，不再採取積極的疫調、隔離及其他限制社交距離等防疫措施，不再以限制人民自由的管制措施截斷病毒擴散。大陸厲行清零但開始視疫情狀況動態放鬆管制，屬於動態清零的作法，台灣也屬於動態清零，但放鬆管制的速度較快。

目前仍採行清零的主要國家與地區，從大陸到香港、澳門，不是威權政體就是半自治體，只有台灣是民選政府，可見採行清零還是共存政策，與政體屬性無關，純屬政策的選擇，只是執行績效有別。台灣疫情可控，若能堅持到底，可為民主抗疫創造一個成功模式。