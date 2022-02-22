立委江啟臣近日接獲台商陳情指出，菲律賓並不承認台灣所發的「國際疫苗接種證明書」，也就是「小黃卡」。外交部也證實確實如此，還「好心」提醒國人，前往菲律賓仍須出示登機前48小時內的RT-PCR檢測陰性報告，並事先訂妥6天5夜的防疫旅館。

外交部日前宣布，民眾只要持有我國認可的「國際疫苗接種證明書」，入境菲律賓就可免隔離，蔡政府將此視為重大的防疫績效，再三宣傳。台商相信政府的話，到了菲律賓才發現情況並非如此，臨時要訂防疫旅館等等，亂成一團。

面對如此嚴重的資訊落差，外交部表示，因為菲國官員錯誤解讀菲方政策，才讓國人入菲受阻云云，意思是責任全部在菲律賓，外交部沒問題。真是如此嗎？

事實上，台灣一直不在菲律賓開放邊境的名單裡，外交部向國人宣布入菲不必隔離的措施前，到底有沒有跟菲國再三確認過？外交部相關官員只要上菲律賓的官方網站查看，就會發現事有蹊蹺，如果趕快進行補救措施，或是發布新的資訊，國人就不會到了菲律賓才知道該國的入境規定，搞得人仰馬翻。

但外交部忙著做防疫大內宣，卻疏於做後續的查核動作，結果就是讓國人在國外手足無措、一片慌亂，這樣的政府真是無能至極。

去年6月間媒體報導菲律賓將採用高端疫苗，立即遭到菲律賓政府否認，雖然食藥署表示沒有收到相關訊息，卻又留了一個尾巴說：「會再向國產疫苗業者了解是否收到東南亞國家函件。」似乎一副「也不無可能」的樣子。

錯誤的消息究竟是誰放出來的？既然已被證明是假消息，為何蔡政府未追究散播不實消息的責任？難道是內宣產業鏈的一環？蔡政府老是吹牛吹到國外去，慘遭打臉也不讓人意外！