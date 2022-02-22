隨著進入2月的尾聲，「連假」、「出遊」等標題也開始躍上媒體版面，2月28日的歷史似乎已逐漸為人淡忘，成為不過又一個國定假日。諷刺的是，這樣的趨勢恐怕正是來自某些「紀念活動」，畢竟這些對於228的「紀念」，最終似乎總會淪為挑起爭端、區分敵我的工具，也難怪平日已經為生活四處奔波勞累的台灣人民，會選擇將關注的焦點轉往遊山玩水了。

當民眾因悲傷與仇恨而感到疲倦，228逐漸成為特定人士或黨派的禁臠，便說明了社會對於轉型正義的理解仍然不夠充足。轉型正義的核心是發現歷史真相，而不是評斷某人的歷史定位。人非聖賢，每個人都有堅持正確選擇的時候，也有做出錯誤決定的時候，因此轉型正義的重點，不在於臧否特定人物，而是在於能否呈現真實的歷史，並在理解史實的過程中學習與過去和解。

1947年的歷史令人悲傷，但歷史不是悔恨的釀製場，一味耽湎於過去不會帶來和解，只會不斷傳遞仇恨，2015年的柯文哲大概是意識到了這一點，所以從隔年開始，他開始騎自行車一日往返北高，以汗水代替淚水，用自己的方式紀念這個對於台灣歷史和他的人生都影響深遠的日子。6年過去了，對於他的一日北高，輿論從讚譽有加到冷嘲熱諷，但柯文哲依舊每年踩著自行車，一邊努力在過去的傷痛與未來的展望之間維持平衡，一邊持續在漫漫長路上堅毅前行，因為他很清楚，一日北高不是博取版面的宣傳手段，而是他與歷史、與自己和解的方法。

過去的傷痛仍帶來現在的淚水，但擦乾眼淚後，還是要揮汗迎向明天的挑戰，這是先賢為台灣民主奮鬥的精神，也是228紀念日的真正意義。即使世代交替、即使政黨輪換、即使某些人的歷史評價改變，只要我們不忘記228的真正意義，繼續攜手朝未來堅定前進，就是對於228的最好紀念，就如同柯文哲，雖然今年是他市長任內最後一次的一日北高，但我相信，懷著對過去的諒解以及對當下的珍惜，不論當不當市長，這位62歲的阿北都會踩著踏板一直騎下去。

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