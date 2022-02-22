國民黨近期表現令人失望，許多對政府施政不滿的民眾，將期待轉移到台灣民眾黨。美麗島電子報最新民調顯示，國民黨好感度邁入「死亡交叉」，不僅遠遠落後執政的民進黨，甚至還輸給民眾黨；台灣「最大在野黨」的擔子，真的要由民眾黨挑起來了嗎？

取得在野陣營領袖地位

台灣民眾黨有兩個特點，第一個特點像曾經的新黨，「內部競爭外部化」，用正面的觀點看是公開透明，負面來看就是同志互批刀刀見骨。1995年新黨在立法院選舉取得21席，區域立委得票率達13.1%，坐穩第三大黨地位；然而新黨人士個個頭角崢嶸，誰也不服誰，不斷內耗的結果，今天已經式微。

柯文哲主席顯然意識到民眾黨的「人和」問題，從國民黨挖來謝立功擔任黨祕書長，希望強化整合，目前來看，只能說「形式上」有些許改善。

民眾黨第二個特點像親民黨，主要仰賴一位政治明星。2004年親民黨有眾多英雄好漢環繞著宋楚瑜，但宋楚瑜大選落敗後，許多成員轉而投靠崛起中的馬英九，親民黨因而勢微。民眾黨若只靠一個柯文哲，注定走上親民黨的覆轍。

目前民眾黨雖然好感度超越國民黨，但若問一般民眾「誰是台灣的最大在野黨」，大部分人還是會認為是國民黨，原因在於國民黨一直站在制衡民進黨的正面戰場。從罷免王浩宇、陳柏惟到公投、立委補選，國民黨發動一場又一場攻擊，有的是民間發起的反對運動，國民黨也介入聲援；雖然吃了不少敗仗，但國民黨旗幟鮮明。

依據美麗島電子報民調，民眾黨的「好感度」高於國民黨，這是因為在抗衡民進黨的議題上，國民黨負責正面戰場，也承受著所有的後座力。但另一方面，國民黨的「支持度」依然是民眾黨的兩倍，可見許多人雖然對民眾黨有好感，但並沒有轉化為支持。國民黨支持度重挫是戰術錯誤的結果，若能修正錯誤，並非沒有重振旗鼓的機會。

柯文哲首次競選台北市長，深綠標籤鮮明，一路走來搖擺不已，現在一般把他歸類為「藍」，依據民調分析，其支持者也以藍營為主。柯為了避免被貼上「藍」標籤，經常刻意藍綠各打五十大板；民眾黨反對萊豬，但寧願以「源頭管理、明白標示」來區隔國民黨主張的「禁止萊豬進口」。換句話說，柯文哲與民眾黨沒有價值觀，沒有鮮明的政治主張，只有選票取向的政治遊戲。

民眾黨不分區立委蔡壁如很誠實，「民眾黨成立的目的，就是送柯文哲進總統府」，但進總統府不是進入市政府，執政要有治國理念，要有國家方向，民進黨有，國民黨曾經有，只是現在迷航，民眾黨呢？一個沒有方向感的政黨與政治領袖如何帶領國家？

整合主張而非選舉分贓

柯文哲有兩道關卡。第一個是治國人才庫。2000年若是宋楚瑜勝選，他可以直接班師回朝，接收國民黨所有資源；柯文哲若執政，能找誰來當行政院長？部會首長、國營事業董事長又有哪些口袋名單？就選舉論選舉，民眾黨要能在2024勝選，現在就要端出最大在野黨應有的政策主張，「跟國民黨、民進黨不一樣」不算是立場，更不是主張。

畫出柯文哲當選總統的路徑，須先凝聚反對民進黨、不滿意蔡政府施政的民意，在民眾心中取得「在野陣營領袖」的地位，然後有自己鮮明的政策主張，才能在2024大選邊緣化國民黨；要達成這個目的，就先要有「領導在野勢力制衡民進黨」的自信。

特別是兩岸議題，柯文哲身為二二八事件受難者家屬，沒有國民黨的原罪，有正當性在北京與台灣民意之間，找出最大公約數。蔡英文政府用「反共」取代「台獨」，雖未釀成戰爭，但是兩岸之間堅壁清野，仇恨循環影響到台灣高教、觀光產業的發展生機，及民眾實質薪資，乃至於年輕人的生育意願。

民眾黨要主動出擊，從內部開始整合，有了清晰的政策主張，再號召舉行「在野國是會議」，凝聚在野勢力政策的最大公約數，此時的「藍白合」才是政策的整合而非職位的分贓。有了共同的主張，民眾黨與國民黨的競爭就是單純「人」的比較，選民自然會集中票源給最好的人選，極大化2024政黨輪替的機率。

所有民調都顯示超過半數民眾對經濟不滿、庶民生活日益困難，蔡政府的施政並非沒有破口，只是在野黨沒有抓準民意，因而虛耗能量。誰能抓住民心向背，成功整合在野勢力，誰就有機會成為2024大選的贏家。