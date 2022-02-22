台灣的農地違章工廠處理是個棘手問題，自2020年3月20日《工廠管理輔導法》修法上路後，要求低污染未登記的工廠必須在兩年內申請特定工廠納管，如今此一限制，下個月19日即到期。綠營立委林岱華打算提出釋憲，請大法官檢視農委會規劃「農業群聚地區」是否牴觸母法而違憲？然又今年年底適逢地方大選，經濟部面對執政黨立委，到底究竟敢不敢進行斷水、斷電貫徹公權力，實在令人懷疑。

事實上，為何執政黨的立委們要申請釋憲，甚至高雄市長陳其邁還將這個燙手山芋踢給中央，因為這違章工廠的業主當中，不乏政治人物金主或是支持者，特別是南部縣市更為明顯，致使經濟部推出要斷水、斷電的行政處理手段，究竟能不能抵得上政治上的選票壓力，實在不容樂觀。

因此，最好方式就是讓這些農地違章工廠能夠「自行主動納管」，然而這也就是經濟部必須傷腦筋之處。舉例來說，這些農地違章工廠只要符合低污染業別，並且在2025年前，改善廠區的水利、環保、消防、水土保持條件外，儘快解決一直以來違章工廠大火搶救不易的工安問題，以及工廠污染影響民眾的飲食安全，都能出面申請納管，提高自行主動納管的意願，降低政治上的壓力。

目前離全面納管還有一段差距，經濟部胡蘿蔔和棍子也雙管齊下了，但全台4.5萬家違章工廠申請納管比例依舊非常低。現在根據經濟部最新資料顯示，目前雖已有2.3萬家申請，表示還有2.2萬家違章工廠仍在觀望中。

這些違章工廠之所以觀望是否要申請納管主因在於，其一，在農地設工廠，不外乎就是自己的私人用地，不用支付工業區租金，經濟部目前也未將斷水、斷電改採徵收重稅及重罰，以致違建之人毫無卻步的跡象；其二，就是這2.2萬家違章工廠認為執政黨為了年底大選的選票，是不敢也不會徹底執法的。其實，就算如此，這些違章工廠敢賭定選後，執政黨不會大清算嗎？不會強拆農地違章工廠嗎？

現在這時候正是考驗執政黨政府智慧與決心，因為違章工廠就是政府長年妥協及縱容的結果，導致如今的問題「尾大甩不掉」，而民進黨政府請拿出改革與進步價值、展現魄力來儘快解決「農地違章工廠」。

（本文作者為資深政治幕僚）