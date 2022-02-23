到了5年前，2017年1月9日，蔡英文參加奧蒂嘉的總統就職典禮，說是要借這次的出訪，讓國人看見中美洲美麗的邦交國。這被稱為「英捷專案」。

蔡英文對對僑胞說：

「台灣和尼加拉瓜，都是在地緣、經貿挑戰中求發展的國家，長期以來，我們跟尼加拉瓜一直是保持堅定的友誼。

過去數十年間，有許多的台灣人來到尼加拉瓜，深入尼國社會不同的角落。第一線的外交人員，每天都在為台灣的生存發展和國際地位來做努力。

……我一直強調『踏實外交，互惠互助』。」

……農曆年快要到了，也跟大家拜個早年，恭喜大家！」

Blah, blah……。

然後現在（2021年）一位優秀的外交人員吳進木大使，被頒給尼國榮譽公民證，要留在這麼美好的國家，竟然被說是被騙、「叛國」了？

而蔡英文見奧蒂嘉，說是領教了這位總統革命家不按牌理出牌的作風。她到了尼國，還不知什麼時候可以晉見，要在旅館裡待命。

一見，蔡英文表現出女人看到明星般的興奮，說她「來尼加拉瓜前，已經聽說奧蒂嘉關於革命的故事，對我們這一代在台灣長大的人，成長的過程是不一樣。」她對奧蒂嘉很好奇，帶著「有點欽佩的感覺」，看到本人後「真的比我想像中年輕好多啊！」。更敬佩的是，「他擅長而且願意跟聰明而美麗的女人一起工作」。

她感謝被邀來參加總統就職典禮，她要「當面致上台灣人民的道賀之意」，謝謝長期對台灣參與聯合國的支持。

對於奧蒂嘉關於「中美洲統合體」，蔡聽得很清楚，將來「一定能超過台灣，我一點都不擔心」，我們會盡我們的力量來幫忙，合作……。」

我當時就評說，尼加拉瓜現在最大的合作計畫，就是開條美洲運河，超過巴拿馬運河，這是中國大陸全額投資，不知道蔡英文在此計畫中要如何盡力幫忙？

這個國家，經濟命脈操在中國，政治關係又放在另一中國，也是國際關係的藝術與異數。

蔡英文說希望尼加拉瓜「能堅持正義」。但對中華民國最不如此的，就是奧蒂嘉。1985年他與中國轉交，承認大陸。

而對尼加拉瓜最不正義的，也是中華民國，當初把奧蒂嘉視為共產黨，必要幫助中國最堅定的盟友蘇穆薩（Somoza）消滅他。

也就是這些經歷，造成了奧蒂嘉的革命家個性，他17歲加入「桑定民族解放陣線」，遭蘇慕薩政府逮捕入獄7年。他的座車下放著把AK47步槍，行事風格令人難以捉摸，常讓人傷透腦筋，他放過前總統馬英九5次鴿子。卻超愛前總統陳水扁，不但開車載阿扁趴趴走，還曾形容他們的關係，像在是為了國家和平、人民安全與社會公義而「戀愛」。

這個「戀愛」中，尼加拉瓜還派了一位年輕的美女來做大使，台灣又興奮的要死，毫沒有感覺這樣派一個20多歲的小女孩來，是不是失禮輕慢。

到要分手了，台灣省外交部又一直求著要這個女的來見面，試圖挽回這場戀愛。這個小女生就是不見，台灣又大受傷害，氣得要死。

這時候藍綠又把氣都出在駐尼加拉瓜大使吳進木頭上，說他退休不歸，這麼愛尼加拉瓜，必然是被收買、洩密、叛國，又是要取消他的健保卡與退休金。

外交部明明知道吳進木沒有任何錯，卻還要說吳進木簽那張榮譽公民證書，是被陷害的的。

還好有評論說，吳叛國？是叛了哪個國？是中華民國？還是中華民國在台灣，還是台灣？

吳進木在馬英九時代就要退休，是因為他跟尼加拉瓜關係好，所以被要求留下來的。尼中轉交是整個大局的考量，跟大使的工作也沒有什麼關係。

而且他已經退休，他要住哪裡是他的權利。許多外交官退休後都選擇住在外國，住在美國的更是多不勝數，子女在美國的幾乎占外交官的70%以上。連以前中美轉交，國家認同還比較清楚的時代，駐美外交官留在美國的還是很多。這在當時雖被認為不太好，但還不是被認可的常態？

難道吳如果還是回中國，待個3、4個月再回尼加拉瓜，就不算叛國？

反正，跟尼加拉瓜這一段矛盾荒唐的歷史，其實中華民國與其他國家也都多多少少都有，尼加拉瓜只是更曲折一點而已。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】