這年頭大陸關於杜月笙的文章多了起來，似乎人們沉睡了70年，一覺醒來，發現上海灘的流氓比某些人更愛國，更講義氣，更守信諾，更有人情味。

關於杜月笙的文章，不管褒貶，已經充斥書林，但上海話說：「紅花雖好，但要綠葉陪襯」，杜月笙再厲害，也少不了他手下的一幫兄弟。今天，且不談他的老搭檔黃金榮和張嘯林，也不提他的「小八卦黨」──暗殺中共烈士汪壽華的「四大金剛」顧嘉棠、芮慶榮、葉焯山和高鑫寶，只談跟隨他40多年，忠心耿耿，患難與共的杜門第一紅人萬墨林。

初進杜門

萬墨林早年和杜月笙一樣，也在一家水果當鋪學徒，後來又到一家銅匠鋪工作，起早摸黑，辛苦工作了10年，一無所成。19歲的某天，他的小腳母親從浦東高橋鄉下，步行到十六鋪來告訴他，他的表哥杜月笙在上海發跡了，在法租界開了大公司，每年來鄉下施捨痧藥水、行軍散、棉衣棉被，還在高橋建了23座石橋……

因為杜月笙是他母親的內侄，和萬墨林是姑表兄弟，後來他與杜月笙堂兄的女兒結婚，成了親上加親的關係。從輩分上算，杜月笙既是萬墨林的叔岳丈，又是表兄弟，所以萬墨林進杜府後，隨小一輩的身分，按上海人的習慣，喊杜月笙「爺叔」，這稱呼一直喊了一輩子。

萬墨林剛進杜府，杜月笙先安排他服侍自己的正房夫人沈月仙。沈月仙好抽鴉片，萬墨林先從學燒煙泡做起。沈月仙為了試探他的誠實度，趁萬墨林出門之際，故意把一張5元錢的鈔票放在樓梯口，萬墨林進門，看見鈔票，大喊：「啥人咯鈔票落在此地！」他一聲高喊，沈月仙聽了，忍不住笑道：「好了，好了，拾起來把錢還給我。」舊社會學徒進門，主人都會用這個辦法來試探他們的忠誠度。

戴笠和杜月笙的交往

萬墨林雖生得虎頭虎腦，塌鼻樑，貌不驚人，也沒有讀過多少書，但天資聰明，且為人勤快老實，辦事能揣摸主人的心思，在服侍沈月仙的一段時間後，杜月笙把他調到自己身邊。據說他有過目不忘的本事，能夠記住190組電話號碼，杜月笙需要時，他能夠脫口而出，因此杜月笙對他十分中意。

卻說杜月笙一生的事業，以及他在抗戰中的功勛，是和戴笠分不開的，至於他如何與戴笠結緣，幾十年來眾說紛紜，莫衷一是。這事相信萬墨林的回憶是可信的。他在回憶錄中說：「關於戴雨農和杜月笙兩位先生的結識經過，幾十年來，曾有各種傳說，渲染附會，神乎其神。這些誠然都是很好的小說和戲劇材料，但與事實的真相，相距太遠。如今，當年杜戴會晤，在場的4個人中，杜月笙、楊虎、戴笠，俱已作古，惟有我還健在，因此，只有我才能說得清當時經過。」

卻說戴笠在黃埔軍校第六期騎兵科時，就密切注意共產黨的地下活動了，當1927年4月15日國民黨中央宣布共產黨為非法組織時。他協助中央把潛伏在騎兵營裡的20多名共產黨一網打盡，由此在情報界嶄露頭角，青雲直上，被蔣介石所重視。

萬墨林。（中時攝影組攝）

那時戴笠和楊虎是好友，楊虎對戴笠說，你若要在上海展開情報工作，有一個人非結識不可，那就是在上海灘叱吒風雲的杜月笙。說罷楊虎就打電話給杜月笙，說要帶戴笠來和他見面。那次電話是萬墨林接後交給杜月笙的，杜月笙在電話中熱情表示歡迎。

萬墨林在回憶錄中還說：「我追隨杜先生40多年，深深佩服他為人的本領，確是天賦獨厚，高人一等。那天楊司令（楊虎）陪同戴先生來訪，戴先生穿一身整齊的西裝，長髮中分，梳得相當熨貼，兩隻眼睛大而有光，說起話來中肯而得體。他雖然剛剛離開軍校，年紀又才30出頭，但在杜先生和楊司令面前侃侃而談，要言不煩，三兩句寒暄後，便提出對杜先生的要求，這一切杜先生竟毫不猶豫地答應。」

以後戴笠每隔一段時間和杜先生聯繫，有時來杜府面談。他說杜月笙早期交接的都是一批愛賭博的朋友，惟有戴笠不賭，是朋友中絕無僅有的一位，以後杜、楊、戴結拜兄弟，在民國政治舞台上大施拳腳，故事就是從那只電話開始的。

意味深長的四點囑咐

在這裡，筆者摘錄一件事，彰顯杜月笙為人的智慧高超。

「四一二」上海清黨後，上海的共黨剩餘勢力潛往寧波，和當地勢力麇集在一起，鬧得雞犬不寧。某天楊虎和時任清黨委員會的副主任的陳群去找杜月笙，要他派一員大將，組織一支「清黨行動大隊」，來肅清共黨的殘餘勢力。

用大陸的話講，就是國民黨反動派要利用杜月笙在上海灘的流氓勢力，去鎮壓寧波人民的革命運動。杜月笙當然是「閒話一句」，當即就把這個任務交給芮慶榮。

芮慶榮是何許人也？用今天的話說，實在是一個狗屎流氓。他人高馬大，目不識丁，脾氣暴躁，動輒打架。他原是曹家渡一個鐵匠，憑著膽大妄為，無惡不作的個性，在江湖中拚得了一席地位，最早他拜在青幫「通」字輩大佬季雲卿的門下，後來與季雲卿鬧翻，改換門戶，投靠了杜月笙。

傳說芮慶榮平時不修邊幅，穿著邋遢，某次他趿著鞋皮去南京大戲院看戲，因這是一家是外國人開的高檔戲院，對觀眾的穿著較為講究。他衣履不整，被看門的攔下，丟了顏面，就此惡生膽邊，跟戲院結下樑子，伺機肇事。幾天後，他用幾隻香煙盒子，裝了沾過大便的蒼蠅，然後約了一幫流氓去看戲院，戲到中途，一聲令下，流氓們一齊打開盒子，放出蒼蠅，霎時蒼蠅滿場飛舞，惡臭沖天，場景大亂，戲院報警，因警察抓不到證據，也奈何不了。

芮慶榮在上海灘的惡跡很多，筆者舉此一例，足以說明。

芮慶榮出手十分毒辣，殺害汪壽華也是他和高鑫寶、顧嘉棠、葉焯山，一起幹的。慶幸他抗戰時就死在重慶，否則共產黨進城，他和高鑫寶、葉焯山一起，五花大綁，跪在楓林橋汪壽華被害處吃槍子是逃不脫的。傳說芮慶榮在重慶時死得也很離奇，先是得了一場怪病，神經失常，六親不認，見到人就脫褲子，嘴裡還唸唸有詞：「當老天爺將一碗水端平的時候，我這樣的人先受折磨。我見不得到老天爺對我作惡，就像我對別人作惡那樣……」

話得說回來，芮慶榮雖叛變季雲卿，欺師滅祖，殺人作惡，惡跡纍纍，但自他拜倒在杜月笙門下後，忠心耿耿，沒有做過一件對不起杜月笙的事，是杜月笙手下「小八卦黨」中赴湯蹈火的中堅分子，在抗日問題上也毫不含糊，立場堅定，跟隨杜月笙去了重慶，還算是一個有良知的中國人。

杜月笙派芮慶榮去寧波當「清黨行動大隊長」，是有縝密考慮的：一是芮慶榮手下有一幫不怕死的兄弟；二是他出手凶狠，這次去寧波執行任務，和「四一二」在寶山路剿滅工人糾察隊同一套路，難免要傷及人命，他素知芮慶榮秉性無法無天，因此在臨行前作了四點嚴厲的囑咐：一、不要忘記自己的出身，只當去幫陳群的忙，切勿以為自己也在做官；二、公門裡邊好修行，得饒人處且饒人；三、大丈夫要來去分明，時刻記牢，天底下錢財容易得，名聲最難保；四、事情辦完，立刻回來。

妙啊，細細思索，不得不肅然起敬，佩服杜月笙的深思熟慮，知人善用的智慧，對照當今那些只懂一味蠻幹的昏官們，有幾個能懂得這四點囑咐的深奧內涵？

【未完待續】