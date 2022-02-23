2021年過去了，我很懷念她。

這一年，我在冰天雪地的楓葉國不斷掙扎。

從訓練有素的碼字工到飆車的送餐員；從第一次全英文工作面試50分鐘，緊張得呼吸不過來，結結巴巴，到現在和印度、伊朗移民以及本地西人成為同事，「談笑風生」，一波三折連自己都不敢相信。

這一年，沒有老人幫忙，工作之餘要帶兩個娃，筋疲力盡。

這一年，再苦再難，就兩個字，值得。

因為，我終於找到了內心的平靜。

以下是我們一家的2021總結。簡單粗暴，直指內心。

1.楓葉國人工很貴，動輒是大陸國內五倍到十倍。2021，我們一家自己給自己剪頭髮，自己搬家，自己安裝床架，自己給汽車加汽油，自己修自行車、換車胎。

從2020年夏天登陸楓葉國之後，我一口氣修好了家裡四輛自行車，晉級初級自行車修車師傅。

2.2021，我成為孩子口中的「大廚」。在楓葉國，在哈利法克斯，中國餐廳少，口味地道的更少，只能自己動手、豐衣足食。

原來基本不會做飯的我，被迫趕鴨子上架，照著「下廚房」上面的菜單，把河南燴麵、新疆大盤雞、咖喱牛肉燉土豆、東北小雞燉蘑菇、孜然羊肉、手抓飯、清蒸比目魚、香煎三文魚（此處省略100字）等幾十個菜式全部嘗試了一遍。

雖然飯菜品質有所起伏，但是，自己親手做的燴麵，真是跟親娘做的一樣好吃啊。

3、2021年，做了半年送餐員之後，幾經周折，我找到了新兼職，成為哈利法克斯公立小學課後班老師。

對於任何一個新移民，找到本地全英文工作都意義重大。

真的很不容易。還記得六月的一天，我經歷了生平第一次英文工作面試，持續近一個小時。當時緊張得渾身發抖，生怕萬一聽不懂問題丟人現眼。

那天晚上，我喝醉了。

過了一周，詢問面試結果，被拒絕。最核心的原因，還是英文太爛。

我一度憤憤不平。哥雖然英語差點，但畢竟也有雅思5分的水平，真不甘心。

人生有很多意外。9月秋季開學，哈利法克斯一位華人朋友在公立小學PP班（4歲齡）做班主任，臨時找幫手。於是，我就憋著勁去做幼師助理了，天天跟十幾個4歲的洋娃娃打交道。

做了一個月，又去應聘課後班老師。

這次終於成了。可能面試官覺得我鍥而不捨，真的熱愛教育工作。於是，在課後班才工作一個月，全校一百多號學生都知道來了個喜歡打籃球的男「老師」。

4.2021年夏天的時候，全家自駕去了趟蒙特利爾和渥太華。印象最深的是渥太華國會山一日遊。最喜歡國會山前「燃燒在水上的火」（Centenial Flame），從1967年到今天沒熄滅過；最動容是悼念在寄宿學校死去的原住民兒童時，廣場上有人放了一張紙:We are sorry。

回去的路上跟朋友說，沒有真相和徹底的反思，歷史就會重演。在這個混亂的時代，要聽從自己內心，要做一個死硬派。

5．在國外，很多華人覺得華裔最勤奮、最努力、最聰明、最有前途，對其他少數族裔各種看不順眼。

說句狠話，在我送餐的半年，發現最不喜歡給小費的，華裔相當多。在這裡，必須為風裡來雨中去的楓葉國送餐員們說句話：沒有小費，扣除油費，很多時候送餐員相當於白幹！

和身邊的華人送餐員交流，我們普遍對菲律賓移民印象很好。這是我2021夏天送餐時敲下的一段話：

送幾杯奶茶給一家菲律賓炸雞店，熱情的服務員送店裡的炸雞品嚐。上次對方問我要不要試幾塊炸雞，當時以為是問要不要買，連連搖頭。這次高興接受，對菲律賓人好感倍增。大概菲律賓人做藍領職業特別多，菲傭、海員和餐廳之類，反而普遍對體力勞動者特別友好。

6.在大陸，我參加過三次半程馬拉松（約21公里）。登陸哈利法克斯後，我一直叫囂著「愛一座城市就要用腳步去丈量她」。

2021年的夏天，我信心十足報了哈利法克斯藍鼻子半馬。之後又是送餐又是忙著換工作，加上夏天四處遊玩，跑步訓練量明顯不夠。

結果，11月7號的哈法馬拉松，面對起起伏伏的城市丘陵街道，我跑了十公里就掛了，中途退出。低著頭灰溜溜撤了，明年再來！

7.我曾敲下一段話：得到了自由的天空，卻會失去大地的重力。兩者不可兼得，也許就是我們中年出國注定的悲哀。

在楓葉國生活一年半後，我要對這句話打個問號。說一下在異國他鄉的真實感受：一個人如果內心是富足的，在哪裡都是富足的。遠離故土，遠離熟悉的朋友，孤獨是難免的，也只能慢慢品味孤獨。

感謝這個即時通訊的時代。基本每週都會跟家人視頻聊天，不時和國內朋友有的沒的閒聊幾句，感覺也很好。

朋友不必多，能交心就行。海內存知己，天涯若比鄰，真是這樣。

沒有了無休無止的加班後，2021我讀了很多書，聽了很多音樂，看了不少劇集，神遊四海。

不誇張的說，在楓葉國，我終於找到內心的平靜，找到了自己想要的生活。

8．看書看劇，個人特別喜歡科幻、歷史與戰爭回憶錄，這滿足了我骨子裡的「Crazy」。科幻小說推薦《沙丘》、《海伯利安》；歷史書推薦畢藍《美國的故事》；劇集推薦《進擊的巨人》；戰爭回憶錄推薦《被遺忘的士兵: 一個德國士兵的蘇德戰爭回憶錄》。

真的，煩死了那些天天喊著「戰爭從未如此熱血」的傢伙。

9.2021，我的年度歌手依然是Linkin Park。之前提到這是支死亡重金屬搖滾樂隊，有朋友留言表示不服。那我們看看維基百科上Linkin Park的風格介紹：包括另類搖滾、新金屬、說唱搖滾、另類金屬、電子搖滾，真是應有盡有，如同一座不斷噴發的火山。

在我心中，Linkin Park真是前所未有的酷，憤怒嘶吼又柔情萬分。聽著Linkin Park的歌，我可以一口氣跑五公里。喜歡跑步的朋友，內心仍有憤怒和掙扎的朋友，渴望遠方渴望改變的朋友，去聽Linkin Park。

到底有多愛Linkin Park？在上述「經歷了生平第一次全英文工作面試。那天晚上，我喝醉了」的時刻，我在反覆看Linkin Park在紐約地鐵的快閃演唱視頻，覺得前所未有的釋放與自由。

Miss you so much, Chester!

10.2021年的某一天，翻看開心網記錄，無比感念十年前能有一段血氣方剛、意氣風發的媒體時光。愛過，不後悔。

還想說的有很多。

只是，有些話不能說，有些話不必說。

新年快樂，我的朋友！

請相信，我一定在異國他鄉夢見過你。（海飛）

（本文來源：「楓葉國冰與火」公眾號）