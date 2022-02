2021年過去了,我很懷念她。

這一年,我在冰天雪地的楓葉國不斷掙扎。

從訓練有素的碼字工到飆車的送餐員;從第一次全英文工作面試50分鐘,緊張得呼吸不過來,結結巴巴,到現在和印度、伊朗移民以及本地西人成為同事,「談笑風生」,一波三折連自己都不敢相信。

這一年,沒有老人幫忙,工作之餘要帶兩個娃,筋疲力盡。

這一年,再苦再難,就兩個字,值得。

因為,我終於找到了內心的平靜。

以下是我們一家的2021總結。簡單粗暴,直指內心。

1.楓葉國人工很貴,動輒是大陸國內五倍到十倍。2021,我們一家自己給自己剪頭髮,自己搬家,自己安裝床架,自己給汽車加汽油,自己修自行車、換車胎。

從2020年夏天登陸楓葉國之後,我一口氣修好了家裡四輛自行車,晉級初級自行車修車師傅。

2.2021,我成為孩子口中的「大廚」。在楓葉國,在哈利法克斯,中國餐廳少,口味地道的更少,只能自己動手、豐衣足食。

原來基本不會做飯的我,被迫趕鴨子上架,照著「下廚房」上面的菜單,把河南燴麵、新疆大盤雞、咖喱牛肉燉土豆、東北小雞燉蘑菇、孜然羊肉、手抓飯、清蒸比目魚、香煎三文魚(此處省略100字)等幾十個菜式全部嘗試了一遍。

雖然飯菜品質有所起伏,但是,自己親手做的燴麵,真是跟親娘做的一樣好吃啊。

3、2021年,做了半年送餐員之後,幾經周折,我找到了新兼職,成為哈利法克斯公立小學課後班老師。

對於任何一個新移民,找到本地全英文工作都意義重大。

真的很不容易。還記得六月的一天,我經歷了生平第一次英文工作面試,持續近一個小時。當時緊張得渾身發抖,生怕萬一聽不懂問題丟人現眼。

那天晚上,我喝醉了。

過了一周,詢問面試結果,被拒絕。最核心的原因,還是英文太爛。

我一度憤憤不平。哥雖然英語差點,但畢竟也有雅思5分的水平,真不甘心。

人生有很多意外。9月秋季開學,哈利法克斯一位華人朋友在公立小學PP班(4歲齡)做班主任,臨時找幫手。於是,我就憋著勁去做幼師助理了,天天跟十幾個4歲的洋娃娃打交道。

做了一個月,又去應聘課後班老師。

這次終於成了。可能面試官覺得我鍥而不捨,真的熱愛教育工作。於是,在課後班才工作一個月,全校一百多號學生都知道來了個喜歡打籃球的男「老師」。

4.2021年夏天的時候,全家自駕去了趟蒙特利爾和渥太華。印象最深的是渥太華國會山一日遊。最喜歡國會山前「燃燒在水上的火」(Centenial Flame),從1967年到今天沒熄滅過;最動容是悼念在寄宿學校死去的原住民兒童時,廣場上有人放了一張紙:We are sorry。

回去的路上跟朋友說,沒有真相和徹底的反思,歷史就會重演。在這個混亂的時代,要聽從自己內心,要做一個死硬派。

5.在國外,很多華人覺得華裔最勤奮、最努力、最聰明、最有前途,對其他少數族裔各種看不順眼。

說句狠話,在我送餐的半年,發現最不喜歡給小費的,華裔相當多。在這裡,必須為風裡來雨中去的楓葉國送餐員們說句話:沒有小費,扣除油費,很多時候送餐員相當於白幹!

和身邊的華人送餐員交流,我們普遍對菲律賓移民印象很好。這是我2021夏天送餐時敲下的一段話:

送幾杯奶茶給一家菲律賓炸雞店,熱情的服務員送店裡的炸雞品嚐。上次對方問我要不要試幾塊炸雞,當時以為是問要不要買,連連搖頭。這次高興接受,對菲律賓人好感倍增。大概菲律賓人做藍領職業特別多,菲傭、海員和餐廳之類,反而普遍對體力勞動者特別友好。

6.在大陸,我參加過三次半程馬拉松(約21公里)。登陸哈利法克斯後,我一直叫囂著「愛一座城市就要用腳步去丈量她」。

2021年的夏天,我信心十足報了哈利法克斯藍鼻子半馬。之後又是送餐又是忙著換工作,加上夏天四處遊玩,跑步訓練量明顯不夠。

結果,11月7號的哈法馬拉松,面對起起伏伏的城市丘陵街道,我跑了十公里就掛了,中途退出。低著頭灰溜溜撤了,明年再來!

7.我曾敲下一段話:得到了自由的天空,卻會失去大地的重力。兩者不可兼得,也許就是我們中年出國注定的悲哀。

在楓葉國生活一年半後,我要對這句話打個問號。說一下在異國他鄉的真實感受:一個人如果內心是富足的,在哪裡都是富足的。遠離故土,遠離熟悉的朋友,孤獨是難免的,也只能慢慢品味孤獨。

感謝這個即時通訊的時代。基本每週都會跟家人視頻聊天,不時和國內朋友有的沒的閒聊幾句,感覺也很好。

朋友不必多,能交心就行。海內存知己,天涯若比鄰,真是這樣。

沒有了無休無止的加班後,2021我讀了很多書,聽了很多音樂,看了不少劇集,神遊四海。

不誇張的說,在楓葉國,我終於找到內心的平靜,找到了自己想要的生活。

8.看書看劇,個人特別喜歡科幻、歷史與戰爭回憶錄,這滿足了我骨子裡的「Crazy」。科幻小說推薦《沙丘》、《海伯利安》;歷史書推薦畢藍《美國的故事》;劇集推薦《進擊的巨人》;戰爭回憶錄推薦《被遺忘的士兵: 一個德國士兵的蘇德戰爭回憶錄》。

真的,煩死了那些天天喊著「戰爭從未如此熱血」的傢伙。

9.2021,我的年度歌手依然是Linkin Park。之前提到這是支死亡重金屬搖滾樂隊,有朋友留言表示不服。那我們看看維基百科上Linkin Park的風格介紹:包括另類搖滾、新金屬、說唱搖滾、另類金屬、電子搖滾,真是應有盡有,如同一座不斷噴發的火山。

在我心中,Linkin Park真是前所未有的酷,憤怒嘶吼又柔情萬分。聽著Linkin Park的歌,我可以一口氣跑五公里。喜歡跑步的朋友,內心仍有憤怒和掙扎的朋友,渴望遠方渴望改變的朋友,去聽Linkin Park。

到底有多愛Linkin Park?在上述「經歷了生平第一次全英文工作面試。那天晚上,我喝醉了」的時刻,我在反覆看Linkin Park在紐約地鐵的快閃演唱視頻,覺得前所未有的釋放與自由。

Miss you so much, Chester!

10.2021年的某一天,翻看開心網記錄,無比感念十年前能有一段血氣方剛、意氣風發的媒體時光。愛過,不後悔。

還想說的有很多。

只是,有些話不能說,有些話不必說。

新年快樂,我的朋友!

請相信,我一定在異國他鄉夢見過你。(海飛)

(本文來源:「楓葉國冰與火」公眾號)