1月10日至11日，全球濱海論壇在中國江蘇鹽城召開。

全球濱海論壇搭建了濱海濕地、遷飛候鳥、氣候變化、生物多樣性等國際交流合作平台。

國際濕地公約 、生物多樣性公約、保護遷徙野生動物物種公約、世界自然保護聯盟，四大國際組織通過相關決議，呼籲建立多利益相關方參與的全球濱海論壇，以促進全球濱海地區保護管理與可持續發展。

全球濱海論壇為什麼選擇了鹽城？

「仙鶴神鹿」用腳投票告訴你……

鹽城，以鹽命名、因鹽而興。

選擇鹽城，這與鹽城豐富的濕地資源，以及顯著的濕地，及動植物保護成效密不可分。

色彩斑斕的黃海濕地。（中新社圖）

2019年，第43屆世界遺產大會上，中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)，被列入《世界遺產名錄》，成為中國首處濱海濕地類世界自然遺產。

這座城市沒有山，但水網密佈，素有「百河之城」之稱。

鹽城作為丹頂鶴的家園、麋鹿的故鄉，在沿海灘涂上建有麋鹿、丹頂鶴兩個國家級自然保護區，被譽為「東方濕地之都，仙鶴神鹿世界」。

鹽城灘涂濕地風光旖旎。（中新社圖）

好生態，已成為鹽城最具特色的城市名片和IP。

如今在鹽城，「海、林、灘、鳥」交相輝映、人與自然和諧共生的如詩畫卷，引來世界欽羨的目光。

位於鹽城的中國黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)是中國首處濱海濕地類世界自然遺產。（中新社圖）

鹽城的綠色「家底」，已成為世界的生態「焦點」，獨特的濕地之美，正以靚麗的姿容走向世界。

作為黃海濕地的新晉網紅，勺嘴鷸全球只有600多只，屬於極危候鳥，和丹頂鶴、麋鹿，並稱濕地「吉祥三寶」。

每年的八、九、十月份，「小勺子」都會長途跋涉來到鹽城。

「小勺子」為何青睞鹽城？

在鹽城，人與自然和諧共生。（中新社圖）

鹽城擁有太平洋西岸、亞洲大陸邊緣最大、保存最完好的683萬畝沿海灘涂濕地，每年有20萬到30萬隻越冬候鳥，在這裡棲息，東亞—澳大利西亞候鳥遷徙路線，有300多萬隻鸻鷸類候鳥，在這裡遷徙停歇，其中32種鳥類被列入，世界自然保護聯盟的瀕危物種紅皮書。

在這些候鳥中，有全球野生遷徙種群數量，僅1000餘只的丹頂鶴，有數量僅600多只的，極度瀕危物種勺嘴鷸，有黑臉琵鷺、東方白鸛、小青腳鷸、大濱鷸等全球瀕危物種……

鹽城，自然而然也就成了，候鳥漫漫遷徙途中，重要的「停機坪」和「加油站」。

2021年，在聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議上，鹽城「以恢復鳥類棲息地為目標的自然解決方案」入選「生物多樣性100+全球特別推薦案例」，並在生態文明論壇上，榮獲「國家生態文明建設示範市」稱號。

後申遺時代，鹽城積極拓展，「兩山」理論轉化路徑的務實舉措，則讓「熱度」持續升溫，最終轉變為中國新發展理念，在國際傳播中的話語權。

2021年，鹽城將NbS寫入該市黨代會報告，明確提出，要「實施基於自然的解決方案（NbS），切實強化山水林田湖草協同治理」。

曾一度從中國滅絕的麋鹿，正在鹽城的海濱發展壯大。（中新社圖）

「NbS」方案構建融，「自然—科普—生態」為一體的黃海濕地，為打造濱海濕地科學保護、合理利用與可持續發展提供最佳實踐範例。

「條子泥720」，則是「NbS」方案的一個生動註解。720畝「家園」建成後，來這裡棲息的鳥類新增22個種類，達到410種，其中有國家一級重點保護動物21種，國家二級重點保護動物71種。

在全球自然濕地喪失，和退化不斷加劇的背景下，鹽城黃海濕地的候鳥種群數量不降反升。

全球生態保護「朋友圈」日益壯大

鹽城黃海濕地，就像是一個人與自然的生命共同體，由成千上萬的候鳥和人類共同構成，也讓候鳥遷徙沿線的22個國家和地區走到一起。

世界自然遺產地的魅力，跨越了國界和大洋，將全球的力量和資源結合在一起。

自2017年起，鹽城連續四年舉辦，以黃（渤）海濱海濕地為主題的國際會議，搭建起全球濱海濕地、候鳥保護領域的國際平台。

此次舉辦全球濱海論壇，可以加強國際傳播，擴大生態領域國際朋友圈，拓展生態外交空間，提高中國在全球生態保護領域的影響力。

論壇期間，將簽訂聯合國教科文組織的，「世界遺產與可持續旅遊」第二期中國試點項目合作協議。協議的簽訂將進一步明確，鹽城後申遺時代的保護管理與發展方向，促進世界遺產與經濟發展的有序結合，有力推動世界遺產可持續發展。

（NbS）亞洲中心的成立，將有效地促進，生態文明建設和可持續發展，推動亞洲和全球生態保護和綠色發展。

飛鳥與海洋相映，

冬韻與濕地相融……

遇見條子泥，

踏海灘、賞日出、觀珍禽，

心動不如行動，

鹽城，等你！（徐珊珊）

（本文來源：中新社）