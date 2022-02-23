俄羅斯總統普丁簽署國會（杜馬）所通過的法案，正式承認烏克蘭東部的兩個俄語區，是「主權獨立的國家」。並於22日凌晨發表「烏克蘭是歷史上不可分割的領土」演說，俄軍也隨即以維持和平部隊之姿，開進烏克蘭東部邊境。

最近兩年，一個被歐美國家專門用來指控中國大陸的用語：「種族滅絕」（genocide），如今被普丁信手拈來，做為抨擊烏克蘭政府，在東部兩個俄語區的所做所為，當是出乎所有人的意料之外。俄國還針對烏克蘭東部地區，往東邊逃往俄羅斯境內的難民同胞，給予每個人1萬盧布（約3,600元新台幣）的臨時性措施。開春之後，歐洲大陸風聲鶴唳，引發國際社會的高度重視。

相對於已經脫歐、但仍是北約組織（NATO）成員國，擁有「大國夢」的「中等大國」，英國首相強生的強烈表態，以及沒有具體成效的外交出訪，更值得重視的，無疑是法國總統馬克宏和德國總理蕭茲。兩者在歐洲外交舞台的較量，首見於2月前兩個星期，所各自安排、密集的折衝外交。今年上半年是歐盟輪值主席的馬克宏，面對的是4月展開的法國總統大選；而才接任德國總理不到三個月的蕭茲，先後造訪美國、俄羅斯、烏克蘭，展現的則是做為歐盟和北約的經濟強國，所應該要具備「領頭羊」的企圖心。

問題在於，現階段的法國和德國，有口難言。因為，馬克宏希望的是，建立歐盟自己的安全機制和軍事武力，法國極右派的總統參選人，勒朋（Le Pen）則承諾，當選後要退出歐盟。法國要不要回歸外交、軍事、經濟都獨立自主的「戴高樂主義」路線，仍有待5月初總統大選的落幕。而在德國，目前仍有美國駐歐洲最大的軍事基地，肩負「自己的安全，要自己付費，為歐洲買單」的蕭茲，面對由美國主導的北約組織，被迫捲入1991年蘇聯解體之後，歐洲最可能瀕臨戰爭的最大危機。

對於法國和德國的嘗試介入斡旋，普丁的冷淡以對，傳達出強烈的政治訊息。而後在2月18日到20日，為期三天的慕尼黑安全會議，德國只有外長出席，總理沒有出席，法國總統馬克宏也沒有出席。G7的外交部長舉行緊急會談，指責俄羅斯的軍事部署，已經危及到歐洲安全。由於2014年俄羅斯出兵克里米亞半島以來，G7已經提供烏克蘭480億美元以上的援助，而且，有鑒於美國不斷釋放俄羅斯入侵的警告、預測、以及可能的經濟制裁，讓過去20年因為「北約東擴」，感到芒刺在背的普丁，從危機演變到戰爭，看起來，像是只在一念之間。

從2018年5月，普丁第四次的總統就職，無論是當總統或是當總理，22年的執政生涯，歷經車臣、喬治亞、敘利亞內戰後全力支持阿塞德總統、以及透過克里米亞半島的公投，將之納入領土範圍。如此顯赫的動員國家力量，展開不同程度、強度以及範圍的戰爭資歷，堪稱當前國際政壇上的第一人。

俄羅斯在經過修憲與公投之後，普丁到2024年的兩任屆滿，將得以再次連選連任，一任六年，兩任十二年，將可望做到2036年，屆時已經84歲。今年是國際選舉年，從上半年的南韓、法國、菲律賓的總統大選，以及澳大利亞的國會大選，乃至於下半年的美國期中選舉。相形之下，普丁可以好整以暇，莫測高深；而拜登則很難氣定神閒，置身事外。

由於俄羅斯國會已經通過法案，正式承認烏克蘭東部的兩個俄語區，是「主權獨立的國家」。出生於北約成立後3年、如今已經70歲的普丁，無論是否懷疑他還有「老驥伏櫪」的戰鬥決心，都不應該忽視他想要解決「北約東擴」問題的強烈意志。然而，一個因為戰爭而動盪不安的歐洲，真的有利於俄羅斯完成「（東斯拉夫）民族復興的強國夢」嗎？

首先，可以確定的是，俄羅斯不會願意一無所獲，也很難就此全面攻占烏克蘭。所以，要鳴金收兵，只在於：普丁能夠拿到什麼？由美國和北約「白紙黑字」，寫下北約不會東擴到烏克蘭；就算是如此，這種訴諸文字的承諾，由於政治信任的缺乏，政治意義高於實質意義。其次，烏克蘭東部、被俄羅斯視為獨立國家的兩個俄語區，有否可能就此獨立，進而成為俄羅斯的國土，就像是2014年克里米東亞半島的另一個重大翻版。雙方的交火和開戰，對於俄羅斯、烏克蘭、北約30個國家，甚至中國大陸在周邊的「一帶一路」國家，沒有人會是贏家。最後，此次深信戰爭一定會發生的國家，莫過於不在歐亞大陸上的英國和美國；「確信」俄羅斯「隨時都會入侵烏克蘭」，美國總統拜登的政治研判，固然沒有人敢質疑，但是，在「戰爭與和平」的光譜上，未來確實存在很多不同的可能性。