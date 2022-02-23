香港第五波疫情的爆發力度空前，過去抗疫兩年僅一萬多人確診，但踏入新年不足兩個月卻暴增至六萬宗檢測陽性個案，翻了大約四倍。

蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》判斷，香港將有逾三十六萬人感染Omicron，疫情要在五月底才得到控制。如果準確，香港還有三十萬的「額度」，也就是說現在僅是災難的開始。昨天(21日)又傳出令人痛心的消息，一名 11 個月大的女嬰，成為本港疫情爆發以來最小的死者。

香港抗疫現狀，如果用最簡單直白的語言去描述，就是一個字：亂，更確切說是大亂。

亂象不勝枚舉，這裏只能略舉幾個現象。 很多市民檢測呈陽性，旋即打電話但不通，打到手軟終於有人接電話了，但語焉不詳，或敷衍了事。衞生部門明顯指引不足，陣腳大亂。

如果要問責，政府難辭其咎。第五波疫情如排山倒海，求助熱線被打爆是可以預見的，政府有沒調撥更多公共資源應對？倍增電話熱線亟需人手，薪高糧準的公務員們work from home(在家工作) 是否也可以幫忙？

許多確診者待在家束手無策，結果是全家染疫。醫管局縱算知道了，但也只是告知患者不要外出，沒有醫務人員跟進。香港有相當比例的人口住在板間劏房，據報有住戶測試到陽性怕感染他人，寒冬之下睡街數天，有關團體寫信到特首辦到衛生署仍沒有人處理。

在電視上看到眾多候診數日的老人，在醫院門口的帳篷中抵禦寒風冷雨。人們很難想像此情此景竟發生在「東方之珠」的香港。

疫情爆棚之際，「僧多粥少」，能及時編配入住竹篙灣似乎是一種幸運。但營內的管理也顯得混亂，測試到陰性者遲遲接不到可以離開的通知，反觀很多有需要入住者卻在焦慮中等待派位。

政府「最拿手」的就是頒布收緊隔離措施，除此之外還有甚麼厲害的招數嗎？好像不容易舉出令人信服的例子，證明行政長官林鄭月娥所說的「滴水不漏」。網上瘋傳Omicron的最佳中文譯名是「娥滅港」。譯者雖有點損有點欠厚道，但卻反映了人們對港府抗疫不力的失望。

近日看到太多的有識之士在媒體呼籲，要團結，要行動，要有信心。這些口號當然很重要，公眾也都明白此中顯而易見的道理。但社會各界更期待的是怎麼行動？怎樣團結以形成合力？有行之有效的舉措和超前部署，才談得上有信心。

中央發話了，特區政府要負起抗疫的「主體責任」，完全正確。但既然要扛起主要責任，就要有主導思想和主導權。根據這段時間的觀察，特區政府有為數不少的官員，在抗疫策略上並沒有與中央「統一思想、統一認識、統一部署」，口頭上擁護「動態清零」，行動上卻傾向於「與病毒共存」。北京學者田飛龍曾形容一些建制派政治人物是「忠誠廢物」，語驚四座。在抗疫前線，是否存在與北京的思路不能保持一致的「不忠誠廢物」呢？

香港與內地已建立「聯防聯控」機制，但這雙聯的權責與分工有必要具體釐清並落到實處。據說港澳辦主任夏寶龍當下坐鎮深圳，「會議開得又密又長」，但願能盡快推出新招，實現香港抗疫的「大亂之後必有大治」。（作者為資深傳媒人）

（本文授權中時新聞網刊登）

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