淒風苦雨，城市走道兩側，一群人蜷曲著身軀躺臥在地上，蓋在身上的不是棉被，是紙盒；鋪在地上的不是毛毯，是油布，有沒有人關心他們？有！兩位穿著還算摩登的女子，手上拎著食品、衣著、日用品，沿路分發給這些無家可歸的遊民。

她們是誰？女士操著生硬的國語說，｢我們是越南人，我們還有體力能夠賺錢，希望大家一起來幫助街友，謝謝大家、謝謝我的員工！｣原來她是台北一家美妝店越南籍老闆，清晨五點在刺骨寒風中為台灣遊民奉獻心力。

氣溫驟降，各地都傳出死訊，國內難道沒有人來關心他們？有！｢即時查核中心｣只一味地澄清說不是台北車站而是艋舺公園；台北市政府社會局有在此設置遊民專責小組，並且和多個慈善團體合作提供了愛心的支援與服務。

是啊！這些都是民間組織，中央又到哪去了？有時間去搞美豬、福食進口；有時間去布局年底選戰、有時間去檢討黃郁婷國手資格問題……又說萬華是疫情破口，就沒時間和意願去解決遊民問題了嗎？

台灣各角落的苦難，政府無暇顧及，還要勞煩外籍人士來關心，好不好意思？根本問題不解決，有一天東南亞有了台勞，一點也不稀奇。

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