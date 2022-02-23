澳大利亞指責中國軍艦「用雷射照射澳大利亞巡邏機」，大陸外交部和國防部21日聯手反駁澳方所言是虛假資訊。無論雙方如何鬥嘴鼓，大家必須承認，大陸艦隊已「自由航行」到距離澳大利亞不遠的地方。

2021年5月解放軍海軍1.3萬噸的「永興號」等3艘潛艦救難船抵達印尼巴厘島，協助印尼救援失事的「南伽拉」號潛艇。當時澳大利亞就必須警覺未來中國艦隊將可能出現在澳洲附近海域，而今中國艦隊果然經由印尼繞行澳大利亞北海岸，直接施壓澳洲。

近兩年澳大利亞和中國的關係惡劣，主要是澳大利亞屢次提及新冠肺炎溯源、片面撕毀達爾文港租借中國99年的租約，並配合美國海軍在南海實施自由航行，惹惱了中國。

澳大利亞附近除了孱弱的紐西蘭海軍，駐關島美軍還在3、4千公里之外，幾乎無人能夠馳援。正當美國及其盟友自由航行於南海之際，不能忘了中國可能的反彈。

中共海軍前進南太平洋是趨勢，2019年中國和吉里巴斯建交，並協助吉國機場與橋樑升級工程，中國將漸漸在南太平洋建立海外基地，迫使美軍回防第二島鏈，這是台灣應有的認識。

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