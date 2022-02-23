本月18日新加坡以輪值主席國的身分，透過視訊方式召開今年首場的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）資深官員會議。會中除聚焦CPTPP的執行情況外，應針對有意加入者的申請案交換意見，包括台灣和中國大陸的入會申請。

蔡英文總統對台灣參與區域經濟整合一直抱旺盛的企圖心。16日她以黨主席身分在民進黨中常會指出，CPTPP是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。我們必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

CPTPP具開放性和包容性的特質，並強調任何有意入會者都必須符合CPTPP的高標準。以台灣擁有的經貿實力和地緣經濟地位，有條件也有必要參加CPTPP；台灣應該作好入會的準備，但面臨的障礙非僅美豬和日食而已；即使台灣獲得美日兩國支持，也不保證能夠順利入會。由於CPTPP新成員的加入採用共識決定，台灣必須廣結善緣，爭取所有成員國支持。

其實，美國對於台灣加入CPTPP的助力有限。川普在位時希望以單打獨鬥的方式，維持「美國第一」，川普退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），讓亞洲國家大失所望，也使中共趁虛而入，取得主導地區經濟整合的地位。亞洲國家夾在中美兩大之間，面臨安全與經濟利益孰重孰輕的難題。

拜登上任後採多邊主義，積極重建與盟友的緊密關係。新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS）今年2月16日發布年度調查報告顯示，中國超過美國，是對東南亞最具政治和經濟影響力的國家；但如果東南亞民眾被迫要在中美之間選邊站，57%受訪者傾向與美國結盟，而選擇中國的則有43%。可見在中美戰略競爭的態勢下，美國在亞洲國家當中，仍享有相當高的民意支持度。

但基於內政因素，拜登政府已公開聲稱不會重返CPTPP，而是另起爐灶，構建他的「印太經濟框架」。美國2月11日公布的「印太戰略」報告，明顯就是劍指中國。誠如美國行政當局的一名高級官員所說：「我們認識到我們改變中國的能力有限，因此試圖塑造圍繞中國的戰略環境。」作為美國「印太戰略」的一環，「印太經濟框架」就帶有經濟圍堵中國的色彩。

中美關係每下愈況，台美關係則是水漲船高，台灣加入「印太經濟框架」的可能性，當然大於加入CPTPP；但因前者的「抗中」意味濃厚，是否會對後者產生排斥作用，值得我方深思。日本緊隨美國的兩岸政策，所謂「台灣有事，等同日本有事，日美同盟有事」的說法，會使日本對台灣的助力，質變為中共對台灣的阻力。

既然障礙來自對岸，就應從兩岸關係著手。作為CPTPP輪值主席國的新加坡，其在兩岸關係可以扮演的溝通角色就不容加以忽視。在台灣相關民調中，新加坡多次超過日本，成為台灣人最喜歡的國家。值得注意的是，新加坡曾成功舉辦「辜汪會」和「馬習會」，為兩岸和解做出重大貢獻。期待新加坡能化阻力為助力，讓兩岸都能順利加入CPTPP。

未來兩岸加入CPTPP存在「先進後進」、「一進一不進」、「同進」和「同時不進」四種可能性。兩岸應從「互利共贏」的角度，看待雙方參與區域經濟整合的問題。從歐盟的發展經驗看，法、德曾因經濟整合而化解世仇；兩岸也有可能因此化干戈為玉帛。因此，我們希望兩岸申請入會的結果是「皆大歡喜」。

台灣申請加入CPTPP確有敏感之處，報載蔡政府在過程中刻意保持低調，這應是明智之舉。在兩岸官方不相往來的情況下，我們只能約束自己，「不說損人不利己的話，不做吃力不討好的事」，真正落實蔡總統說的「不挑釁、不冒進」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）