背景：烏克蘭問題是歐洲的另一個巴爾幹

廣義的烏克蘭問題不僅始自2014年「廣場革命」推翻親俄總統亞努柯維琪與之後俄國兼併克里米亞，而可上溯至蘇聯時期蘇共總書記赫魯雪夫1954年將克里米亞劃歸「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」（列寧共產革命後，蘇聯的「加盟共和國」之一），二戰時配合德軍反蘇的「德意志帝國烏克蘭專員區」（Reichskommissariat Ukraine）、俄共推翻沙皇時短暫從俄國獨立而後再被兼併的「烏克蘭人民共和國」、分屬奧匈帝國與沙俄的19世紀末、分屬波蘭王國與立陶宛公國、蒙古金帳汗國的中古後期，甚至比俄羅斯帝國歷史更早的三俄（烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯，同屬「東斯拉夫語系」）母體「基輔羅斯」（Kyivan Rus'）。

由此我們可以瞭解，為何普丁總統說烏克蘭是「歷史、文化、精神空間不可分割的一部分，是戰友、親人、前同事」。台媒藉此操作稱普丁這就是講「烏克蘭是俄羅斯一部分」實是惡意曲解，因為普丁也明白說烏克蘭「是一個鄰國」。

從上面簡要的回顧來看，甚至可以說陸續從蒙古、瑞典、鄂圖曼、奧匈等大國潰敗開始，整個斯拉夫區域就存在「巴爾幹化」的潛力。以莫斯科—聖彼得堡為中心的俄羅斯斷斷續續崛起擴張，逐漸自命為「大斯拉夫」族群與區域的保護者與代言人。俄羅斯追求控制黑海、波羅的海甚至黃海以圖進出地中海、大西洋、太平洋，但英、法、德、日也從四面八方與之交戰。二戰後英、法、德、日四大帝國沒落成美國從屬，又形成美國為首的西方陣營對當時擴張中的蘇聯（與追隨蘇聯的東歐、中國）的包圍。蘇聯末代領袖戈巴契夫以經改為首務，獲致華府發展北約到統一德國為止的默契。

但俄羅斯飛速衰敗，東歐紛紛爭取加入自由繁榮的「歐盟」，美國則提供「北約」軍事同盟給東歐欲「西進」的各國，莫斯科幾無籌碼阻止，美俄「前線」於是推向內縮中的俄國本土。所幸中東戰爭拖累了美國部署、歐盟因經濟與難民危機分化削弱、中國也從「反蘇」變成美國印太戰略的頭號對手，俄國才稍可用軍事硬實力和「混合戰」，緩和美國「東進」。

但「樹欲靜而風不止」，東歐西進與美國東進讓表面上是「防禦」的反導設施推進到歐俄中樞邊緣，不僅可能使俄國殘餘的核武利器形同廢鐵，還可能經由「顏色革命」把哈薩克、白俄羅斯等「緩衝國」全部拔除。俄國不是沒有嘗試過葉爾欽時代乾脆投入「西化」的道路，結果卻是民族工業破產與經濟掏空。除了少數仍相信西化可換取自主與和平的反對派外，菁英層響應普丁總統正統的俄國地緣政治安全觀，完全可以理解。

俄國：利多於弊

此輪烏克蘭危機是上述地緣政治大棋局的歷史性延續。無論是否普丁當家，俄國的戰略目標首先是僅存的中亞、東歐緩衝國不能加入敵對的軍事同盟。但身處前述歷史境遇的基輔當局（烏國國內親西方陣營），自然首先希望比照波海三國加入北約，這不僅可換取同盟投名狀，也象徵其主權選擇。其次如能加盟，或許可逐步收復烏東分離主義親俄派佔領區，甚至徐圖收復「克里米亞自治共和國」與黑海要塞，從海上阻斷俄國未來任何威脅。

但與此針鋒相對的是莫斯科的目標：維持基輔無法控制烏東、維持克里米亞加入俄國的現狀、對烏國參加任何軍事同盟有否決權。俄國過去一年與美國多次高層談判額外的要求，則是要美方撤出在俄國東歐鄰國的部署，至少是反導設施；這便是著名的俄國版「全球戰略穩定」概念的應用。

俄國確實「不需要」進攻烏克蘭，如果基輔以某種方式默認三條：不加盟北約，也不收復烏東與克里米亞。但從近日烏國總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）與外交高層的說法來看，基輔任何執政者絕無可能認可「不收復烏東與克里米亞」，最多是「暫不加入」北約。而同時烏東叛軍兩政權當然希望基輔放棄收復，如能複製「克里米亞模式」成為俄聯邦主體之一員最佳。普丁既然已多月陳兵十餘萬於烏國邊界，若毫無所得必重損權威。「承認」烏東叛軍兩政權為獨立實體並進軍該區「維和」，雖必然招致美歐制裁，但相信此一選項很可能已在馬克宏總統、蕭茲（Olaf Scholz）總理訪俄與拜普近兩次通電中講明。如果華府還想替未來保留「和俄制中」的任何空間，因而制裁力度有限，使烏東長期「北賽浦路斯化」、「南奧賽梯化」，烏國未能加入北約，亦無法取得美製反導系統與海空先進武器，則俄國仍得算。

美國：即期利益最大

眾多學者指明美國是當前局勢最大贏家，分析頗多。美國長期推進在東歐削弱俄國戰略嚇阻的各項部署，實際駐軍卻不多，兼可要求卸責美國的德法擔起制衡俄國的責任，符合小本大利的原則。此次東歐變局，美英極力鼓吹俄國將興兵侵略，很可能掌握莫斯科將染指烏東兩叛軍區域的計畫。那麼即便莫斯科想「做球」給法、德，無奈兩國畢竟不比美國，烏國難以信任，使布魯塞爾外交能力又一次重挫。美國運用東歐親美各國反過來壓制企圖追求「戰略自主」的法德，使「北約」威信高於「歐盟」，又不用擔心俄軍直取基輔、指向波蘭的真正危機。就算俄、烏真的大戰，華府早已宣示不直接出兵烏國，不會有傷亡損失。而如果普丁在「膽小鬼遊戲」（chicken game）中竟然退卻，美國更是贏家。

烏克蘭危機對期中選舉居於劣勢的拜登總統也頗有助益。如果美國公開認同烏國不加入北約，即使普丁找到台階下而退兵，拜登也必被共和黨對手批判為懦夫。當代大眾民主政治與社群網媒生態下，「解決問題」從來不是爭取「民意」的最佳手段。摧毀對手「人設」、引導風向的「認知戰」也不是威權國家的專利。拜登政府只要拿捏好俄國不進兵到波蘭邊界，美軍不在戰場損兵折將，站穩新冷戰的燈塔領袖地位，即是獲勝。

中國：潛在受益者？

眾多評論認為北京在烏克蘭危機中左右為難，乍看之下確實如此。中烏關係過去不算差，甚至曾經存在某些國防領域的合作。北京雖然在安理會不支持西方批判俄國的議案，但也沒有承認2014年以後克里米亞的新局面，只是堅持「不干涉內政」、重視「烏克蘭歷史經緯和現實複雜」，「對各方合理關切全面平衡考量」。北京不可能直接認可克里米亞以「公投」脫離烏克蘭，道理不言自明。外媒所謂俄、中將在克—台議題交易，更屬無稽之談。既然中俄利益仍有這些差異，那麼俄國出兵烏東，對中方有何影響？

首先，只要俄軍不揮師基輔，估計北京應沿用「克里米亞模式」，繼續「堅持外交解決」，美歐無法因此連坐制裁中國。其次，美國固然在團結北約、削弱歐盟有收穫，但一來俄國強勢會使東歐更「依賴」北約，要求北約要顯示「更大信用」，則美國「印太戰略」重點不能不稍有分散。最後，也是最重要的，美俄在烏局中若對峙過頭，必將使「和俄制中」的長遠謀畫遲遲無法實現。如此，美國對華「激烈競爭」就還是主要依靠AUKUS、QUAD與西歐，並設法再爭取今年選舉後的南韓與菲律賓。但這些友邦或者遠水不救近火，或者體量太輕，或者心存觀望，效益比從背後拉到俄國圍堵中國小得多，無法重演「上海公報」反轉大三角獲勝模式。圍堵不力又可能強化他人觀望，這還是因為「阿富汗模式」留下壞印象。如果「烏克蘭模式」裡，功利心太明顯，長遠看又是一個阿富汗。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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