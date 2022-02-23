香港這兩年經歷兩次紅潮湧入，一次是為了「制暴止亂」與「愛國者治港」，北京出重手，頒布法律並派出國安人員進駐香港。現在紅潮再度漫灌香港，由於香港疫情擴散，感染人數幾何式上升，習近平公開要求「香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓到一切的任務」，為此而大力動員大陸與在港人員與資源助港共抗疫，一時源源不絕的人與物帶著抗疫成功經驗湧入香港。

2019年暴起的「反送中」抗爭運動，原本的「和（平）理（性）非（暴力）」號召全面變調，淪為黑色風暴，將「港人治港」推升到奪取香港執政權的高度，北京斷難容忍與接受，乃祭出強力手段，洩出紅潮淹沒香港政治；香港一時風雲變色。

現在香港抗疫潰堤，顯示特區政府防控疫情的設備、資源與人員「供給側」嚴重短缺，和風細雨式防疫措施無法達成清零目標，更無法重新掌控業已失控的局面。現在的香港宛如海堤崩潰，海水倒灌，四處亂竄。香港無力清除竄入的海水，無法修復崩潰的堤防，迫使中央出動協助。這回是清海水，上回則是清髒水，把中共認定的亂港分子、外國勢力徹底清除。無論清的是海水還是髒水，結果都是紅潮浸染香港的色調，港人意志萎縮了，港式氣味變淡了，中央對香港的主動權與主導權大大揚升。

看著香港因怠忽而落難，習近平看不過去，也擔憂香港疫情蔓延內地，所以下重令、出重手，抗疫布陣立即改觀，從分管港澳事務的中共政治局常委韓正，到專責港澳事務的港澳辦、中聯辦等北京中央政府治港部門領導者，再到國家衛健委、疾控局等醫療衛生行政機構和廣東、深圳等地方省市以及在港機構、企業、社團全體大動員，重現當年汶川大地震後舉國體制全面援救的局面。疫情過年後暴起，香港醫療體系被擠兌，檢測能力嚴重不足，大批病患無法及時住院就醫，香港自身已無法獨力應對疫情，必須仰仗大陸。中央雖然眉宇深皺，但也不無被需要的價值感，原來就是「你辦事，我不放心」，現在更可如義師一樣神氣飛揚地挺進香港。

從「反送中」到動態清零病毒，香港的麻煩事雖然不好辦，但北京中央力挽狂瀾，在平定亂局之後，必能將手腳扎入香港更深、更廣。如果港人爭自由民主全然有理有節，一無「港獨」雜音混淆視聽，也沒有出現暴亂失控情事，從不援引外國勢力介入，不設定「攬炒」目標，則中央出手壓制仍會投鼠忌器，不至於讓紅潮如海嘯般衝入香江。兩年來如果香港跟著大陸有樣學樣，雷厲風行執行動態清零，則即使無法斷絕病毒傳染，中央也沒有理由介入過問，從而壓縮港府的管治權。

現在的香港紅潮湧動，在抗疫戰鼓頻催的同時，不時傳出懲治黎智英等「亂港分子」的司法審理進度。這回港府緊急向中央求援時，北京一開尊口就說，「香港如果有求，中央必有回應」。如此說來，上回不就是「香港如果有亂，中央必有對應」？部分港人始終跟著國際潮流走，從政治上的自由民主價值，到防疫的與病毒共存對策，在北京看來，都是西潮氾濫的症狀，唯有紅潮能夠抵禦與壓制。