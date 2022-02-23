多年前，因為想救流浪狗的關係，曾經聯繫某個宗教慈善團體，商討是否能建立一個流浪動物救助計畫的可能性。結果電話轉來轉去，最後接電話的行政人員在聽完初步的提案以後只是冷冷地說：「不好意思喔，我們現在救人都來不及了，怎麼可能去救那些落入『畜生道』的動物？」當時聽到對方的這個回答，當然感到有些挫折沮喪，但同時也了解到當時社會上對於動物或寵物的真實看法。

雖然這幾年的確因為動保意識的抬頭以及飼養寵物的人口增加，一般大眾不再對類似的議題有著這麼排斥的想法。甚至動物權益和以領養代替購買、飼養寵物並把寵物當成家人的概念，也都獲得許多民眾的響應。但一直以來在新聞上還是時有所聞，有些人會因為養寵物，結果跟大樓或是社區管委會鬧得不愉快。

儘管大多數人現在都已經知道，管委會其實無權以單方面的規約形式，禁止個別住戶飼養寵物。如果管委會想要全面禁止住戶飼養寵物，就必須召開具有法律效力的區分所有權人會議，並在一定比例的出席人數和贊成人數之下，才能作成具有法律效力而且無法溯及既往的禁令。也就是說，如果有養寵物的住戶是在管委會透過上述合法程序成立的禁養寵物條款之前搬入，那麼就算條款成立了，管委會也無權要求已經飼養寵物的住戶不准養，只能從未來搬入的住戶開始限制。

於是乎，有些不願意其他人養寵物，可能覺得會有噪音、會聞到異味的住戶，就可能會利用管委會的名義，想出其他辦法來修理這些有養寵物的住戶。比方說，以管委會之名要求有養寵物的住戶要多付所謂的「清潔費」（也就是狗頭稅、貓頭稅這樣的概念）。又或者，三不五時就通知公部門的環保衛生單位，以環境衛生或噪音防治的理由前往稽查。就算相關單位的人員到了現場並沒有查出任何確實的違法證據，但光是要解釋、應付這些公務員，就足以讓人備感壓力甚至疲於奔命。

身邊就有類似的案例，屋主就是因為養了寵物而被其他住戶盯上，然後利用管委會不斷地找衛生局來檢查，搞到最後屋主還為此得了憂鬱症。也有案例是行動不便的家人，為了應付照三餐被管委會叫來稽查的公務員，結果不慎跌倒最後引發憾事的情況。這些表面乍看之下，都不是管委會因為特定住戶飼養寵物，而直接實施「制裁手段」所導致的問題，卻可以視為是有心之人利用管委會的職權，針對特定住戶所設下的「非關稅障礙」而產生的亂象。

不管是管委會或是被利用的公務單位，都可以說他們只是公事公辦，但細想之後就會發現，這也只是許多小老百姓生活周遭的另一種濫權與欺壓日常。而且更令人擔憂的是，這種隱性地、非直接、非公開的濫權與欺壓，一般人也很難與之抗衡。最後除了自認倒楣趕快搬離，難道還有其他解決辦法嗎？而且如此一來，豈不是更助長了霸凌者的氣勢？（作者為口譯工作者）

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