前副總統陳建仁傳出去年低調加入民進黨，激起政壇一陣漣漪。以陳建仁的經歷，擔任行政院院長、參選台北市長或投入2024的總統大選，都相當適合，也無怪乎被視為總統蔡英文的一步活棋。但陳建仁這步棋怎麼擺，不但會牽涉到民進黨內的權力格局變化，也會牽動到整體的選戰走向。

從結構面來看，蔡英文未來無法再選連任。但橫亙在蔡英文面前有兩道難題，第一個難題是民進黨內人才不足，缺乏能夠參選直轄市長的人才，尤其是台北市與新北市，雖然先前傳出有可能空降閣僚政務官參選，但這些奉旨辦事的部長欠缺領袖魄力，選民未必埋單，如果雙北市長不能成為年底縣市長選舉的火車頭，那整體選戰就帶不動了。如果陳建仁願意參選台北市長或新北市長，那第一道難題就有初步解答了。

第二道難題就是蔡英文之後，誰是接班人？自從四項公投以來，副總統賴清德就以猛虎出柙之姿博取綠營支持者好感，許多綠營支持者也將賴清德當作蔡英文之後的不二人選，尤其是在蔡英文總統任內被排擠打壓的一群人。蔡英文也不希望賴清德接班，一來上次總統大選初選的恩怨猶在，二來賴清德接班之後，蔡英文的側近肯定被清算，也會影響到蔡英文卸任後的影響力。所以自去年以來，蔡英文都盡量拉抬桃園市長鄭文燦，除了制衡賴清德之外，也是裂解新潮流。不過鄭文燦缺乏閣僚歷練是他的致命傷，所以一直都有風聲傳出鄭文燦即將接替蘇貞昌擔任行政院長，為總統大選鋪路。

但是過了一年，選民對鄭文燦的支持度還是追不上賴清德，目前行政院長蘇貞昌民調也處於高檔，也找不到換掉蘇貞昌改用鄭文燦的理由，鄭文燦也少了投入總統選舉的重要歷練。如今陳建仁加入民進黨，就等於蔡英文找了可以替代鄭文燦的人選用以對抗賴清德，所以第二道難題也有答案了。因此，陳建仁加入民進黨，就是蔡英文對賴清德亮劍。

但以陳建仁作為解題方案，會對民進黨中生代接班造成不利的影響，除了鄭文燦的總統路會破局之外，林佳龍有意參選台北市長的目標也會被影響。目前的台北市長選舉，很有可能成為民進黨、國民黨與民眾黨的「三腳督」，在藍白鷸蚌相爭下，民進黨很有可能漁翁得利，而且台北市長的影響力與能見度不輸總統，在疫情綁住陳時中的狀況下，林佳龍當然有爭取代表民進黨參選市長的企圖心。但如果最後蔡英文圈選陳建仁參選台北市長，林佳龍不但失去爭取台北市長的機會，也會失去角逐總統大選的門票，所以蔡英文要把陳建仁擺哪邊，也會造成林佳龍的壓力。

陳建仁是蔡英文打開執政困境的一步活棋，但這步活棋也會擋到民進黨中生代的路，就如同下象棋時也會出現拐馬腳、塞象眼，搞到己方棋子動不了的狀況。當然很可能蔡英文對弈的對象不是其他在野黨，而是同一棟樓的賴清德。

（作者為台灣戰略學會研究員）