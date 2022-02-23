行政院長蘇貞昌下令調查滑冰國手黃郁婷在北京冬奧期間的言論，不排除祭出處分，在大陸引起公憤，反台之火再度燃起。陸媒「看台海」痛批「台獨真沒出息」，指責藍綠都在煽風點火，失望地反問「兩岸能形成善的循環嗎」？蔡總統若真有意維護兩岸和平穩定，應及時止損，避免黃郁婷事件繼續延燒。

蘇貞昌破壞兩岸善的循環

從台灣角度看，黃郁婷冬奧賽前po出身穿中國隊服練習的影片、接受媒體訪問讚美大陸東道主，在冬奧賽場上又與大陸隊員牽手，擺明是提供北京「統戰素材」。但不要忘了，北京即便刻意拿黃郁婷統戰，也是訴諸兩岸和平、善意、團圓和同胞親情，近些年大陸民間瀰漫仇台、武統呼聲，黃郁婷的素材有利降低大陸對台對抗情緒。行政院錯把對岸善意當惡意，甚至祭出處分恐嚇，縱容網軍漫天霸凌，實在是不像話！

兩岸官方難得在北京冬奧期間相互展現了善意，陸方遵守奧會模式，場內一概使用「中華台北」名稱，我方亦頂住冬奧前夕美國鼓吹抵制的政治壓力，順利參加開閉幕式。特別是黃郁婷事件剛剛發生時，面對綠營基層鋪天蓋地的聲討，蔡總統委託教育部長潘文忠致電予以關心，民進黨政府、黨籍立委也沒有在第一時間要求黃郁婷退賽或取消旗手身分，似乎看到一隻無形的手，管控了綠營基層的洶湧民意。

但很不幸，北京冬奧一結束，蘇貞昌就跳出來大呼小叫，再次把黃郁婷推到風口浪尖。幾乎在同時間，民進黨內議員提名鬧出多起「抹紅」風波，目標直指特定派系新人，狠勁不亞於扁時代對「十一寇」的圍剿，難道兩者之間是完全孤立的事件嗎？其實不然，從去年國慶演說蔡總統力排眾議接納中華民國符號，到近期蔡總統肯定蔣經國引起深綠及綠營幕僚反彈，綠營在國家和兩岸定位的路線紛爭與權力鬥爭，隨著2022、2024的臨近，再度糾纏在一起。

去年大約此時，剛上任的陸委會主委邱太三表達對兩岸「春暖花開」的善意，其實是源於蔡總統元旦演說對疫後兩岸恢復交流的期許，但後來情勢丕變。同樣，今年兩岸在北京冬奧上互相釋放的有限善意，也一度被外界期待形成「善的循環」，但行政院對黃郁婷的調查令，無疑又潑上一盆冷水。大陸媒體表達失望、憤怒十分合乎情理，反過來也證明，陸方的確期待兩岸維持善意互動、破冰融冰的願望。

兩岸領導人期望和平發展

蔡總統及她的兩岸核心幕僚，應理解對岸釋出的訊息，也需敏感地注意到，大陸在批判民進黨時仍留有餘地，把打擊面縮小為「島內某些政客」，把蔡政府與揚言開罰的蘇貞昌等個別政治人物區隔開來，說明陸方似乎也體認蔡總統的身分和難處。從大陸國台辦從未以授權聲明方式點名批判蔡總統，到去年國台辦公布首批「頑固台獨清單」中未納入蔡、賴兩位正副總統，都能看到北京對兩岸回歸和平發展猶有期待。

蔡總統任期逐漸進入尾聲，如果不能在憲政體制基礎上尋求兩岸政治上的新連結、新共識，不要說加入CPTPP毫無可能，俄烏邊境背後兩大陣營的劍拔弩張，可能很快就會出現在台海。民進黨的政治生態複雜，但蔡總統聲望與權力都十分穩固，應不至於出現歷任民選總統的「跛腳」現象，即便不能從結構改變兩岸對抗現狀，但可以釋出更多正確的訊號，讓兩岸真正進入「善的循環」。

包括北京在內，世人都看到蔡總統並非沒有努力，從準備競選總統時將台灣與中華民國連結，到上任後守住中華民國憲政體制底線處理兩岸事務，再到後來頂住獨派壓力凍結台獨修憲和公投。正因為有別於其他傳統綠營政治人物，台灣才能在複雜的國際情勢下勉強維持台海和平。

蔡英文首次競選總統失敗時，曾經提出「最後一哩路」的大哉問，如今台海面臨和與戰的「最後一哩路」。不要讓黃郁婷事件繼續延燒，使通往和平的最後一哩路成為灰燼，若能夠抓住機會，做出聰明決定，兩岸和平綠茵「春風吹又生」並非幻想。