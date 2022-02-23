美國與中共簽訂《上海公報》50周年時，雙方關係進入深水區，這是一個雙方從未經歷過的戰略深水區。此一戰略深水區所形成的亞太安全整體架構，將由上半年的拜登訪亞太與下半年的中共二十大共同組成。

美國2月公布其印太戰略報告，最多只能算是美方意圖，報告具體執行部分仍付闕如。就結構言，此一報告乃至拜登的亞太行都不太可能片面型塑亞太安全架構，因為中共將於今年召開的二十大必然會有相對應的思維；這兩股戰略思維的碰撞競合結果，才會是亞太未來3年內所需面臨的情況。

拜登上台後，其「中國政策」一直跌跌撞撞，且迄今只有一份「暫行」方案；但圍繞著中國大陸東邊的作為則是層層疊疊，從「四方對話」到「美英澳安全聯盟」，其間還包括數次多國的中大型海上軍演，戰略意圖明顯。

拜登此番預訂的5月行，無疑是要進一步明確其戰略意圖所能達的極限，在確定極限後，架構才會出爐。拜登亞太5月行，在南韓3月大選後，時機頗佳，然希望在東北亞安全架構中拉回南韓，難度不低。東協近來拒絕在美國與中國大陸選邊，一直是美國在亞太最大的痛。從拜登勝選尚未就職前即行搶先通過RCEP，即可看出東協並不看好美國；而拜登就職後，副總統、國務卿、國防部長、副國務卿、亞太助卿一連串往訪，都未能再拉東協入美國對抗中共的一邊，更是明顯。美國內部政治的內捲化、反全球化、拒絕再開放市場，都使得美國對東協的吸引力驟減。從美國當前隱隱欲出的印太經濟架構（IPEF）未能吸引東協國家來看，圖像甚明。

至於日本、澳大利亞僅屬「強化戰略合作」一類；而印度在加入四方對話後，晚近又再度恢復其「不結盟」的特性，約略倒回俄國一邊，其戰略可信度存疑。

在克服這些問題後，美方大致完整的戰略架構才會呈現，但你方唱罷我登場，中共的二十大將會在拜登此一全盤的印太戰略架構下出場，中共無疑將提出其本身的戰略架構。

截至目前，中國大陸在西邊的相對可靠戰略依托，大致可以從此次冬奧出席場面看出。俄羅斯與中亞五國的國家領導人全部出席，這大約是中共以守勢對抗美國攻勢地緣戰略的根本；若是北京能以RCEP架構繼續穩住東協，且南韓在新總統上台後沒有全面倒向美國，則美國的印太戰略意圖勢將處於相對劣勢。至於台海，也必將包括在這個「劣勢」中，早從去年12月美國主辦的民主峰會，美方不同意蔡總統參加、唐鳳遭美方斷訊，到日昨布林肯與王毅通話表示「反對台獨」，都已暗示了這種潛在劣勢。只是不知民進黨政府看到了沒？

50年前《上海公報》簽訂，是雙方在安全利益上的需求促成彼此合作；50周年時，雙方關係卻是進入深水區，使人不能不有滄海桑田之嘆，也只能說國家利益主導一切。

（作者為資深媒體人）