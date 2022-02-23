2月21日，俄羅斯總統普丁正式簽署命令，承認了烏克蘭東部自行宣布獨立建國的盧甘斯克與頓涅茨克的國家主權，並舉行了三方正式簽署合作條約的公開儀式。對此事件，國際也形成分裂的反應。然而，這基本上是莫斯科認定基輔反俄路線不會更改的結果。俄羅斯將在歐洲安全不可分割的原則下，持續挑戰北約在歐洲軍事存在的合理性。從俄方來看，美國一定會找任何理由經濟制裁俄羅斯，持續利用烏克蘭的反俄路線，強化軍事援助烏克蘭，以製造地緣動亂而達長期遏止俄羅斯復甦、且阻擋大歐洲經濟整合的長期目標。

普丁日前在召開國安會議時聽取了各部會首長的意見之後，基本上確認了基輔政權是極端民族主義政權。日前，基輔軍方採取閃電戰武力攻堅頓巴斯居民點燃的戰爭行為，說明了2014年由西方支持政變上來的政權，不論領導人是誰，他們既不需要頓巴斯地區的人民，也不需要俄語，這將說明其永遠不可能執行明斯克協議的三份文件訴求。俄羅斯國安會成員一致意見認為，支持頓巴斯的經濟復甦和安全援助迫在眉睫，故建議必須先承認盧甘斯克與頓涅茨克的國家主權。

俄烏之間反目成仇，至少產生了以下影響：一、基輔的反俄憲法為美國與北約軍事挑釁提供了存在的條件，這將弱化歐盟的經濟和安全自主性。二、基輔的「去俄羅斯化」進程，加速了烏克蘭內部民族衝突的進程，這將導致基輔政權採取更激烈的民族主義政策，催生烏克蘭分裂的多米諾效應出現。三、基輔為鞏固政權，宣稱重拾核武發展，如此引入美國與北約勢力將增加地緣動盪的不穩定因素。四、在俄羅斯認定2014年基輔政變是違憲行為之後，俄羅斯對反俄的基輔政權採取冷對待的方式，迫使烏克蘭的國家發展更仰賴西方的援助，執行美國反俄路線已經導致大量的專業人士出走，經濟將持續陷入疲軟的惡性循環中。

俄羅斯和德國的關係特別微妙，因為德國作為二戰的侵略者，新任總理蕭茲訪問莫斯科，也循例前往了紅場旁的無名列士墓獻花鞠躬，這幾乎成為維繫俄德關係友好的必要儀式。普丁和德國前總理施諾德的友好關係，甚至體現在一致譴責美國入侵伊拉克的單邊軍事行為上。同時，普丁與梅克爾的友好反映在北溪兩條天然氣管線上。普丁相信德國不會忘記是俄國而非美國支持了德國的統一，強調了不要忘記蘇聯的撤軍是在美國口頭承諾北約不東擴的基礎上執行的。

對俄羅斯而言，美國失信在先，如今在蘇聯解體之後，不但北約東擴了5次，還支持烏克蘭軍火攻打在頓巴斯地區的俄羅斯族裔。北約門戶開放政策強調是任何國家的選擇和自由，言下之意是要俄羅斯不要幫助頓巴斯，否則就是干涉烏克蘭主權。美國認定俄羅斯是衝突方而非協調方，以此設下輿論戰的話語陷阱，形同支持基輔不遵守協議，為破壞由歐安組織代表、俄烏兩國代表與頓巴斯兩名代表簽署的明斯克備忘錄，以及由俄烏法德四方元首組成的諾曼第協商機制所簽署的一攬子的明斯克協議。

當前，俄羅斯既然承認了盧甘斯克與頓涅茨克的國家主權，就是承擔了維和責任，也需要集體安全條約組織成員國的支持。對普丁而言，不管北約或基輔說出任何暫時沒有加入北約的美麗話語，俄羅斯都將在沒有得到書面保證之前，將北約的門戶開放政策視為俄羅斯最大的安全威脅。政變上台的基輔政權不能代表烏克蘭的全體民意，極端的政策才是使人民受害且自身無法擺脫美俄地緣爭奪影響的根源。

（作者為元智大學助理教授）