我常在媒體上發表評論，親綠讀者及網軍常攻擊我的一個理由是：台灣是「自由民主國家」，對岸是獨裁極權國家，為何你總是看台灣政府不順眼。

看到這種攻擊理由，我實在是啼笑皆非。心情不好時，懶得回應；心情好時，我就會簡短回答說：台灣是「自由民主國家」？那為何我們的言論自由與「獨裁極權國家」差不多，還要為「自己國家的認同」與眾不同而向別人道歉？（套句蔡英文多年前的名言）。

不過我認為被洗腦過度的綠網軍，你再怎麼跟他們說理，都不會有用。他們說不過你，就說「你既然喜歡舔中，何不滾去中國」云云。恨不能將所有不認同「反中」的中華民國國民，全部趕出台灣，只剩下「搖國旗時會吐血」的鐵血反中獨派留在台灣，淨化台灣種族。

我相信像我一樣常在兩岸媒體寫文章的人，都能感受到兩邊的政治氣候不同。

在對岸的媒體上，有幾個字句是禁忌；譬如說：總統、行政院長、國旗等涉及一國兩制的敏感字眼。如果用「中國」這兩個字來稱呼對岸，也會引起對岸網友反感，要求我們改稱「大陸」或改為「中國大陸」。

而在我們這個「自由民主」台灣，與對岸也不相上下，也是有些字眼十分敏感。譬如說，不能再說對岸是「大陸」，而要說「中國」，才是政治正確；不能自稱自己國家的國名是「中華民國」，而必須是「台灣」，或者最起碼要是「中華民國、台灣」。如果要政治正確，就要符合民進黨的「國策」：兩岸互不隸屬、一邊一國；對岸目前用武力「威脅」台灣，是敵國，兩「國」是在準戰爭狀態。

因此，穿了繡有五星旗的衣服，拿了對岸的五星旗，就是承認敵國、拿敵國的旗幟，當然就是「叛國」！

在馬英九執政時代，台灣可真的是「自由民主」。民進黨及獨派可以對馬英九丟書丟鞋、燒國旗、在銅像上噴漆、倒掛國旗、可以組織「台灣民政府」要求成為美國一州或日本一縣；自己發行鈔票、車牌、護照。從來也沒聽說這些人遭到國安、檢警查水表或被約談。而承認九二共識、兩岸同屬一個中國、我們是中國人也是台灣人這些統派主張，自然也是被允許的。

現在則是完全相反。獨派的認同完全受到保護，統派的認同則受到民進黨政府及綠網軍的圍剿、抵制、羞辱，蔡蘇政府甚至出動「國家隊」來抵制、恐嚇、處分。

因此，我很想告訴這些自認為是生活在「自由民主」台灣很幸福的親綠網軍們：對岸的民眾，也自認為生活在「最進步的社會主義國家」中，享受著中國百年來未曾有的幸福日子，也未感受到不自由不民主。除了少數藏獨疆獨及流亡海外的反政府分子，也沒有人會說他們的政府極權獨裁，9成的人支持他們一黨獨大的政府體制。而在咱們自由民主台灣，一黨獨大的民進黨政府，卻只得到5成的人支持。

「子非魚焉知魚之樂」，別再往自己臉上貼金，自稱是「自由民主國家」而得意忘形，更何況，「台灣國」，八字還缺一撇呢！ （作者為自由撰稿者）

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