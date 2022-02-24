整軍方案的全稱是《關於軍隊整編及統編中共部隊為國軍之基本方案》。此方案是由軍事三人小組的國方代表張治中、共方代表周恩來及美方馬歇爾協議簽字後，於1946年2月25日公布之。要點是：國、共軍隊的數量為5與1之比，即國5共1。全國陸軍整編分為兩期：第一期在12個月之內，編為108個師，國方90，共方18。第二期在6個月內，縮編為60個師，國方50，共方11。

第一期的108個師（36個軍）配置如下：

東北：國方5個軍，共方1個軍，每軍3個師（下同）。計6個軍，18個師。

西北：國方5個軍，共方無。

華北：國方3個軍，國共混合8個軍（分為4個集團軍，國共各2）。計11個軍，33個師。（華北包括熱河、察哈爾，山西、山東、河北及陝北地區）

華中：國方9個軍，共方1個軍。計10個軍，30個師。

華南（包括台灣）：國方4個軍，共方無。

第二期的60個師（20個軍）配置如下：

東北：國方4個軍，國共混合1個軍（國方2個師，共方1個師，國方任軍長）。計5個軍，15個師。

西北：國方3個軍，共方無。

華北：國方2個軍，國共混合4個軍（其中3個軍國方各1個師，共方各2個師，共方任軍長。另1個軍，國方2個師，共方1個師，國方任軍長）。

華中：國方3個軍，國共混合1個軍（國方1個師，共方2個師，共方任軍長。）

華南（包括台灣）：國方2個軍，共方無。

各省得酌設保安部隊，其數額不得超過1萬5千人。

早在商談整編方案之前，馬歇爾即自動向蔣密商，對共黨軍隊處理問題，自願參加，主張共軍改編時，應與國軍混合編成，以免共軍割據地盤之顧慮。蔣以為彼果有此主張，則可信任其參加三人小組會議，使能負責調處。對共條件，應著重在軍隊統一與統轄於中央，而對政治方面，盡量開放為主。如馬歇爾能參加，則當信任之，交其主持。

蔣既信任馬氏而交其主持，馬亦老實不客氣，大膽提出其建議方案，主張「陸海空軍共黨皆占1/3之比例；尤以甘、陝、寧、綏、晉、豫民團，皆由國共各派2人共同處理。」蔣氏認為「謬誤殊甚」！乃約3人小組之國方代表張治中，談馬之建議方案甚久。

據張治中之回憶：馬提出此草案，先沒有給周恩來看。其中重要的有三點：

1.作戰部隊應有20個軍，包括60個師，每師人數不超過1萬4千人，60個師中，20個師應由中共指導。

2.空軍將接受來自共產黨之官兵，其比率至少占30%。

3.海軍之中共之官兵亦至少占30%。

這等於說，整編之後，國共陸軍數額比例為2比1，海、空軍中共也向未提過這種要求。這份草案到蔣手上，蔣當然非常詫異，立即約馬談話。結果由馬再加修正提出，陸軍比例改為5比1。

在軍事三人小組正式會議中，政府代表張治中提出第一期縮編，政府軍為90個師，共軍為18個師，在12個月內，實行混合編組。中共代表周恩來則主張在第一期縮編之12個月內，政府軍與中共軍應行縮編之師，各自編成，不相混合。馬歇爾為緩和雙方意見，提出折衷辦法，主張於第一期6個月後，即開始混合編組。

以上僅限陸軍，蔣仍不滿意。自記所感曰：

整編時期定為1年半，乃全照共黨之意見而定，又華北5省，政府軍只可駐7個軍，而共軍反可駐4個軍；初尚以為只限於冀、魯兩省，殊不料其所談者係指華北5省也。甚矣！文白（張治中）之足以誤事也。

軍隊整編的目的，則是依照政協通過的《和平建國綱領》，實行軍隊國家化，此亦來自共方的提議。當政協會議結束後，中共中央則通告所屬：「我們的軍隊，即將整編為正式國軍及地方保安隊、自衛隊等。在整編後的軍隊中，政治委員、黨的支部、黨務委員會等，即將取消，黨將停止對於軍隊的直接領導。」至於「國民黨的軍隊，能夠脫離國民黨的直接領導，我們應當相信我們的軍隊，也能脫離我們黨的直接領導。」

看來，共方對於整編軍隊，頗有意願。而三人小組之會商，亦至順利，其實中共另有「暗盤」。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】