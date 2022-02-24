上海1937年，在上海「八一三」戰爭打響後，杜月笙在日本人的眼皮下於11月25日深夜，從浦東得公和祥碼頭，和宋子文、錢新之、徐新六等人一起登上「阿拉密司」英國輪船，去了香港。

隨後萬墨林也潛去香港。杜月笙見到萬墨林說：「墨林，我曉得你這趟跑出來很不容易。不過，你只可以在香港玩幾天。然後，你還是回上海吧！」

當時，萬墨林不明白杜月笙要他留在上海的用意，所以他說：「爺叔，上海公館裡有的是人，看家用不著我。不如我還是留在香港，服侍爺叔吧。」

杜月笙卻深沉地說：「還是上海用得著你的地方多。」

杜月笙的吩咐，他從不敢有違，只得無可奈何地請示：「爺叔，儂要我幾時回去？」

杜月笙說：「香港地方大，你就在這裡白相一個星期吧。」

萬墨林又問：「回到上海之後，爺叔要我做點啥事體？」

杜月笙略想了想回答：「頭一樁，凡是漢口，香港去的朋友，你要好好招待，他們有什麼需要，你要設法辦到。其次上海有什麼消息，只要與我有關的，你隨時寫信來告訴，第三才是看家。」

萬墨林返回上海後，配合軍統特工參與了多次暗殺漢奸的活動，但因故事曲折，篇幅有限，筆者忍痛割愛，暫作略去。不過在暗殺張嘯林一事上，萬墨林是知情者。北京的中央電視台曾有張嘯林遇刺的節目，但與萬墨林的回憶頗有出入，故筆者順便編錄，以供參考。

杜月笙和張嘯林本是把兄弟，張嘯林當年拜在季雲卿的門下，在青幫中是「通」字輩，有一定地位。傳說杜月笙早年和別人爭地盤，被打得奄奄一息，幸虧張嘯林救了他，給他治病施藥，兩人關係親密，義結金蘭，所以在華格皋路（今寧海西路）的房子也造在一起，雖隔門而居，而院子中間開了扇門，可以走動。

張嘯林痞子出身，說話粗魯，籍著當年的救命之恩，在公眾場合對杜月笙時有不恭，好在杜月笙涵養好，不與計較。

卻說黃金榮、杜月笙、張嘯林，本是上海灘叱吒風雲的青幫三巨頭，在「四一二」清黨時，配合蔣介石立了戰功，更是如日中天，不可一世。但是隨著各自利益和志向的不同，彼此間漸漸露出扞格，分道揚鑣，直至張嘯林被殺。

萬墨林是杜月笙的忠僕，在杜張頡頏一事上，難免有袒護杜月笙之意，但是從人品和江湖道義來講，杜、張二人有天壤之別，張嘯林作惡多端，是可殺而不可赦的一位。

張嘯林見利忘義，先是得罪了黃金榮。筆者在《黃金榮臨老入花叢》一文中，交待過黃金榮愛吃嫩草，看中比他小30歲的平劇坤伶露春蘭，拋棄結髮夫人葉桂清，與露春蘭結婚。不久露春蘭和富家子弟薛二卷包私奔，帶走了黃金榮的大半私蓄，一時小報喧譁，弄得黃金榮大失顏面。後來由杜月笙出面，請了上海會審公廨的法官聶榮卿調解，案件終得解決，露蘭春歸還擄走的財物，黃金榮簽字答應離婚，一場鬧劇就此告終。

這原是一件已經了結的事，但張嘯林為了敲薛二的竹槓，借清黨的幌子，在沒和黃金榮和杜月笙商量的情況下，抓捕薛二，給他套上「共產黨」的紅帽子，進行敲詐。薛二的父親是上海灘著名的顏料富商。他為了救兒子，花了20萬大洋，托人擺平了事。這件事弄得黃金榮很狼狽，他咆哮：「他為了弄錢，把大家已經忘記的事翻出來，讓我出醜，外面傳說是我敲竹槓，難道我黃金榮會要賣家主婆的錢嗎？」

再說清黨結束後，上海戒嚴司令部貼出布告，為恢復社會秩序，勒令地方武裝，繳出槍械。當時共進會剿共的武器，絕大部分是黃金榮、杜月笙、張嘯林出資購辦的。清黨結束後，又收繳了不少共黨武裝分子的槍械。在這事上，杜月笙誠服國民政府，全力支持戒嚴司令部的命令，恢復地方治安，同意上繳武器。杜月笙的高風亮節得到共進會同志的一直讚賞；而張嘯林卻不同意，自傲清黨有功，要求保留一支武裝及經營鴉片的特權，堅持要把槍械運進法租界，擴充自己的實力……這個問題遭到杜月笙的反對，兩人爭論起來，爭論時張嘯林出言不遜，使杜月笙當眾難堪。

事後張嘯林為了挽回關係，請杜月笙去他鴉片室密談，那天是萬墨林陪杜月笙一起去的，密談那刻，張嘯林把萬墨林擯在門外。萬墨林在門外偷聽，記錄了兩人談話的內容，綜合起來，張嘯林要繼續做販毒和開賭場的生意，趁此機會，大施拳腳，而杜月笙則表示要迎合新時代，兩人談得不歡而散，自那次密談後，張杜就此分道，張嘯林在福熙路（今延安中路）開設賭場，對外宣傳是黃金榮、杜月笙、張嘯林合作經營，用萬墨林的話講：「其實是黃金榮不理不睬，杜先生裹足不前。」

1927年杜月笙被蔣介石召去南京接見，授予少將軍銜，就此他洗心革面，脫胎換骨，思想觀念和生活習慣煥然一新。那時他已經40歲了，但決心從頭開始學文化，每天練習書法，抄《三字經》，從不懂握筆，到把「杜鏞」的簽名寫得筆墨圓潤，不久就能自批公文和寫便條。有空就請人讀報，探討時勢，還請學者和專家來講解政治、經濟、歷史、地理等課程，漸漸地他每天坐在寫字檯邊的時間比坐在牌桌邊的時間還多。

與杜月笙合影，右為萬墨林，左為杜氏表弟故立法委員朱文德。（時報周刊檔案照片）

「八一三」淞滬之戰，上海和江浙一帶淪陷，日本人企圖請一些有影響的人物出山做傀儡，維持局面。這時候杜月笙去了香港，黃金榮又裝病不出，日本人把目光就放在張嘯林身上。張嘯林出身低微，原是杭州一個小混混，見此機會，便活躍起來。他在一位漢奸朋友牽線下，和侵華頭子土肥原拉上暗線，洽談合作條件。

張嘯林托人傳言，向土肥原提出要當浙江省偽主席，土肥原一口答應。張嘯林滿心歡喜，準備和土肥原見面，簽署約定。但在見面的地點上，張嘯林以為日本人有求於自己，故而提出先要土肥原來張公館拜會，然後再去虹口回拜土肥原。而土肥原卻老姦巨猾，以談論機密大事，要找一個雙方合適的地點，主張在虹口的東湖旅社會面，張嘯林略一思考，便同意了。

出發那天，張嘯林帶了8名保鏢和幾位親信，分坐3輛汽車，從外灘過外白渡橋，向虹口駛去。卻說外白渡橋虹口的橋堍，有日本憲兵隊和海軍陸戰隊各設立的崗哨。張嘯林一行的汽車，過了外白渡橋，先遭到憲兵的盤查，憲兵已經接到土肥原的通知，馬上給予放行，而海軍陸戰隊的崗哨，卻以沒有接到通知，堅決不予放行。3輛汽車被晾在蘇州河邊大半天，很是狼狽，市民在私下傳說，張嘯林親自到虹口拜見土肥原，要出山做上海市長了，其實這是土肥原設下的詭計，打擊張嘯林的霸氣，讓他有苦說不出。

杜月笙在香港知道此事，緊急派人給張嘯林傳話，千萬不能上賊船當漢奸！

張嘯林對來人用上海話粗魯回答：「斥那娘咯X，老子有奶就是娘！」

張嘯林已是不可救藥，鐵定要當漢奸了，軍統決意將其列入制裁計畫，關於這點，歷來有兩種說法：一種是礙於張嘯林與杜月笙有20多年的交情，是把兄弟，戴笠行動前曾向杜月笙徵求意見。杜月笙不置可否，話意傾向同意；而萬墨林的說法是，戴笠很體貼杜月笙，不讓他知道，杜月笙對此事毫不知情。

在制裁張嘯林之前，軍統先在更新舞台槍殺了他的漢奸搭檔俞葉封。俞葉封被殺後，張嘯林見形勢不妙，便龜縮在家裡不敢出門，偶爾出門，也是戒備森嚴，僱十餘名保鏢，前呼後擁，分乘3輛汽車，使對方無法下手。一次他的車隊在善鐘路霞飛路遇上紅燈（今日之常熟路淮海路口），被埋伏在那裡的軍統特務開槍猛射，幸虧他的司機機靈，僥倖逃脫。受此驚嚇，張嘯林更是連大門也不敢出，然而天網恢恢，疏而不漏，張嘯林還是在家中被射殺了。

關於被射殺的細節，萬墨林是這樣寫的：

民國1940年8月14日，那一天保鏢們閑得無聊，在天井裡高聲吵鬧，被張大帥在3樓聽到。他伸首窗外，厲聲喝罵，吩咐保鏢頭子阿四繳下他們的槍械，全都滾蛋。張大帥氣勢洶洶，罵得非常難聽，惱怒了一名久已不滿而且槍法奇準的保鏢林懷部，他也仰起頭來回罵了幾句，罵得凶性大發時，便拔出手槍，一槍射穿了張大帥的咽喉。

張大帥身子朝前一撲，伏在窗檻上氣絕，得年65歲。他死後林懷部還不放心，他拔槍飛奔，直上3樓，衝進張大帥所在的那個房間。正好有一名張大帥的學生，江蘇偽箔稅局局長吳金桂，在房裡打電話報告巡捕房。林懷部手起一槍，打出了吳金桂的腦漿，又在死了的張大帥身上補了一槍後，在快步下樓衝出大門，在華格皋路上高聲大喊：「我打殺了大漢奸，我打殺了大漢奸！」

然後，他站在街上不動，等候法租界的安南巡捕趕來，毫不抵抗，束手就擒。

林懷部因為連擊二人，被判長期監禁，抗戰勝利後他獲得釋放。他認為自己殺了大漢奸張嘯林，有功於國家民族。所以託人來請我代向中央推薦，讓他也分沾一點地下工作人員的光榮。對於林懷部的要求，我唯有婉言拒絕。因為杜先生和張大帥是結拜兄弟，我不能攬上這個罪名，再則林懷部和地下工作根本無關，他殺張大帥和吳金桂，純碎出於洩私憤……

諸位，萬墨林這段回憶就不可信了，他把林懷部的義舉說成是洩私憤，有失厚道。坊間傳說，林懷部就是軍統通過萬墨林推薦給張嘯林做保鏢的。萬墨林如此說法，可能為了護衛杜月笙，有難以啟口的隱衷，當然從他忠於杜月笙，避大人違的角度亦可理解了。

據戴笠手下的軍統殺手，陳恭樹在《上海抗日敵後行動》第316頁中說：「提起張嘯林這樁案子，我說是我們軍統局上海區幹的，當然順理成章，勿庸置疑。因為無論是在新聞報導，時事述評、工作報告以及檔案記載中，都做如此認定……在我接任上海區之前，時在27年（1938），上級對張嘯林已經下了制裁令；當我28年（1939）8月接任之後，上級乃重申前令，即速尋覓線予以制裁，迨至29年（1940），且一再催辦……另在上海區，不知詢問過多少遍了，沒有一個單位回答是有辦法的。一直到29年（1940）6、7月間，才算接到『行動第二大隊』大隊長趙聖（吉震蒼）的報告，他語焉不詳的只說已經在張某家中布置了一條內線，也提到就是張某眾多保鏢中的一個，什麼條件都沒有，一待有機會，便可相機行事……」

從上述資料判斷，林懷部槍殺張嘯林是受軍統指揮的，從陳恭樹迴憶中可以證明這一點，至於為何林懷部被抓坐牢，直至抗戰勝利後才獲釋，恐怕內中另有隱情。

林懷部槍殺張嘯林一事，在報上轟動一時後，便消聲匿跡了。直到1984年4月，陳恭樹偶然遇到一位來自香港的朋友。據這位朋友講，他香港的一位親戚，曾經在大陸蘇北「上海第X農場」和林懷部在一起勞改，他是第三大隊，林懷部是第四大隊。

林懷部的下場，真叫人唏噓，他捨命潛入虎穴，任務完成出色，結果軍統沒有給予褒獎，反被萬墨林說成：「林懷部和地下工作根本無關，他殺張大帥和吳金桂，純碎出於洩私憤……」不幸以殺人罪坐牢至抗戰勝利後才被釋放，1949年後又以軍統特務罪繼續坐牢，生死不明，嗚呼哀哉。警示後人，在這個世界上，不管做哪方的特務都沒有好下場，尤其當殺手的，狡兔死走狗烹，抑或完成任務後喝慶功酒被滅口，哪個營壘都是這樣，歷來如此。

槍殺張嘯林的故事簡暫敘述至此，至於林懷部義士在大陸的最終結局如何？但願在其他人的回憶錄中能夠看到下文。

【未完待續】