「我的名字叫『念祖』，有『尋根念祖』之意。」馮念祖說，「有房、有妻，我在福州已經安居了，以後要好好打拼事業，為兩岸的融合發展盡一份力。」

步入位於福州晉安區保利香檳國際三期小區的馮念祖新家，門上貼的「福」字，房間裡寫著「平安喜樂 招財納福」的年畫，掛著的一對大紅燈籠，都還留有虎年春節的「餘味」。

馮念祖和妻子林佳入住新居不到一個月，家電、傢俱已經置備齊全，小兩口有時宅在新家泡茶、「刷劇」，有時與來訪的好友涮火鍋、聊家常，有時到旁邊的鶴林公園、牛崗山公園散步，或去附近的商場逛逛。馮念祖感歎：「如今能在福州過上這麼愜意的生活，真的很『有福』。」

馬祖列島位於閩江口以東海域，距大陸最近點只有9公里，被人們稱作是「撒在閩江口的一串珍珠」。

將至而立之年的馮念祖來自東引島，是馬祖列島最東端的一個小島。馮念祖祖籍福州長樂，至今他仍記得，父親第一次帶他登「陸」就是回長樂老家。「讓我知道我的根在哪裡，希望我能不忘本，記住根。」馮念祖說，他自小對福州倍感親切。

東引島四面環海，溫暖濕潤，四季常青，陽光充足，雨量充沛，得天獨厚的地理和氣候條件，讓馬祖東引高粱酒遠近聞名。

五年前，馮念祖帶著鄉情，也帶著對大陸蓬勃發展的白酒市場的期待，來到福州發展，擔任馬祖東引高粱酒大陸分公司總經理，冀推廣家鄉的好酒。

創業之初，馮念祖也遇上諸如註冊公司、尋找辦公場所、申請擔保貸款、繳納社保之類的難題。

隨著福州市推出68條惠台利民政策措施，促進台資企業在福州更好更快發展，深化榕台經濟社會融合發展，馮念祖創業過程中遇到的大部分實際困難迎刃而解。「惠台政策的實施，在稅收、貸款、社保等方面給予優惠和補貼，讓我們有了底氣，沒有了後顧之憂。」馮念祖說。

幾年時間裡，馮念祖經營的高粱酒事業從起步到紅火，他也認識了土生土長的福州女孩林佳，收穫愛情。去年底，二人在第十二屆新福州人集體婚禮上，作為百對新人之一，結為一對「兩岸夫妻」。

「這是我倆參加集體婚禮時拍的照片。」林佳遞給記者一隻水杯，上面有夫妻倆穿著中式喜服的照片，笑容燦爛。如今二人既是生活伴侶，也是工作夥伴。今年，夫妻倆計劃找機會也回台灣辦一場婚禮，與親人分享新婚喜悅。

事業蒸蒸日上的同時，馮念祖和林佳也憂心住房問題。此前，他們在福州倉山區租住一室一廳，每月房租2600元人民幣。

福州市推出的在榕就業創業台胞保障性住房，又為馮念祖解決了一項難題。

今年1月，他申請到首批面向在榕就業創業台胞的公共租賃住房，租金是市場租金標準的70%，迫不及待地搬家、佈置，成為首位入住台胞公租房的台胞。

「地段好、戶型好、采光好，附近有晉安公園、金雞山公園，租金還很優惠。」每當有台胞朋友來「串門」時，馮念祖都會帶著客人們參觀客廳、陽台、廚房、浴室，當起公租房「義務宣傳員」。

今年春節，不少在福州生活、讀書、就業創業的台胞選擇留下來過年，大家互相串門、互道新年祝福，共度佳節。也有不少來福州後交到的大陸朋友，讓馮念祖的新家總是賓客盈門。

「這幾年福州發展很快，城市越來越美，環境越來越好，市場的發展也越來越有活力，像我一樣來榕創業的台灣青年越來越多。」馮念祖說，兩岸青年的交流也越來越頻繁。

招待客人時，馮念祖家的餐桌上，福州小吃魚丸、肉燕和馬祖東引高粱酒都是必不可少的。馮念祖喜歡福州小吃，未來他希望拓展事業，在福州開設一家「土伯撈化」店，同時也籌備開設福州魚丸店。

「馬祖和福州，兩邊都是我的家。我想近期先在福州探索，熟悉福州特色小吃，等待時機成熟到台北開設分店，以美食為橋樑，促進兩岸更多的訊息交流。」馮念祖說。

福州市官方提出，今年將著力推動福州都市圈與馬祖打造「福馬共同家園」。馮念祖也充滿期待，「希望福馬越來越融合，能通盡通，福州和馬祖能盡快復航，讓我回家的路更近。」（閆旭/福建）

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