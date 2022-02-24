大陸發布多項針對台灣影視產業及從業人員的利好政策，提供了一個更為寬鬆的發展環境，眾多台灣藝人在大陸「曝光」的機會也越來越多，吸引了大批台灣影視從業者到大陸發展。中國海峽研究院（香港）舉辦的「兩岸有話說」論壇，2月21日特別邀請包括高雄師範大學教授譚大純、兩岸新聞編輯、台北女孩看大陸公眾號作者郭雪筠、成大研究基金會研究員、台灣藝術大學講師林少緯、政治大學國發所博士生、自媒體公司監事馮寧默在內的兩岸專家學者針對「政治束縛下台灣藝人路在何方？」這一議題展開交流，重點探討近些年兩岸娛樂圈發展生態的差異及趨勢、大陸對娛樂圈的治理對台灣藝人產生的影響、民進黨當局對台灣藝人赴大陸發展採取的恐嚇態度和管理手段、當前形勢下台灣藝人群體的代表性聲音等方面內容。屏東大學副教授李銘義擔任本次會議主持人。

圍繞本期主題，譚大純表示，與大陸的「娛樂圈」相比，台灣傳媒界目前動能不足，主要原因是經濟發展緩慢、資源短缺以及市場受限，相較於大陸的規範化發展，台灣傳媒界的發展狀況顯得十分侷促。近年來大陸經濟飛速發展，各行業都呈現正向發展趨勢，傳媒界的現況正規專業並且創意十足，台灣藝人可以到大陸尋求更多機會，前提是需要不斷地自我提升，才能更好地擁有兩岸市場。

郭雪筠認為，台灣民眾對於大陸抱有既想融合又時而對立的矛盾心態，這一點在台灣年輕一代身上體現得尤為明顯。兩岸人民同根同源，無論是對於大陸的藝人還是影視作品，台灣民眾很容易產生共情，也難掩喜愛。可如果涉及到政治立場，在媒體和政治人士的煽動下，他們又很容易產生對立心態。在兩岸關係的震盪期，影視業和文化產品的融合需要更多的時間，但難以否認的是，兩岸就算分隔兩地，也是最容易產生共鳴的一群人。

林少緯提出，台灣某知名綜藝人士曾說過：「藝人分兩種，有大陸市場的和沒有大陸市場的。」大陸市場對於台灣藝人的重要性由此可見一斑。近年來，台灣娛樂業逐漸走入低谷，大陸影視傳媒發展迅速崛起，好的作品層出不窮，無論是在規模、設備、人員、製作、管理方面都有序化發展。對於藝人，大陸市場更加看重才華，重視德藝雙馨，偶像製造體現了一個國家娛樂工業的發達與否，娛樂工業可以成為兩岸之間文化交流和商業共榮的先鋒，兩岸應該通過娛樂業攜手共進創造共贏。

馮寧默表示，台灣娛樂業從90年代的定位亞洲市場、華語市場，到近年來逐步回歸本土市場，關注的議題大多聚焦在台灣內部，很難與大陸觀眾產生共鳴，因此許多台灣藝人尋求在大陸的發展之路。中國大陸對於台灣藝人意味著更廣闊的發展空間和更豐富的資源，同時也意味著更嚴格的教育門檻和較高的道德標準。台灣藝人不再自帶光環，而是需要不斷提升自身實力來發揮優勢。

除了與會嘉賓帶來精彩的發言，在線觀眾也積極參與到了議題的提問互動中，觀眾提問涉及在兩岸政治因素影響下，影視業是否還有寬鬆空間、為什麼這幾年台灣鮮有《一把青》、《賽德克巴萊》這樣的優秀作品出現、台灣藝人如何在大陸有長足的發展、有關金馬獎亂象等多方面內容，與會嘉賓悉數作答，現場討論氣氛熱烈，凸顯兩岸青年及學者對於「政治束縛下台灣藝人路在何方？」議題的高度關注。

其中，譚大純認為，兩岸之間的糾葛不是一朝一夕的事情，更應該用長遠的眼光來看待，更多關注25歲以下的年輕人的態度。他們既對大陸媒體及明星表現出好感，又受到政治因素的干擾，他們的偏好度值得觀察探討。郭雪筠表示，金馬獎亂象其實是一個令人惋惜的悲劇，金馬獎原本應該是兩岸華人共同的盛事，卻被一些別有用心的人用來搞政治分裂。金馬獎曾經是兩岸影視文化人士溝通和交流的橋樑，被台灣個別人士挑釁式的操作過後，如今只剩下一地落寞，成為兩岸影視文化的損失。林少緯提出，台灣近年來少有優秀影視作品產生，歸根究底還是應該追溯其本源。台灣電影的敘事能力較弱，很難打入國際市場，對編劇和對劇本的重視更為值得關注。馮寧默表示，在法律法規以及道德標準方面，兩岸對於影視傳媒藝人的要求和約束差異很大。大陸整頓娛樂業後，對於藝人來說意味著更加嚴格的道德標準，這也是對台籍藝人的考驗，台籍藝人未來應努力提高專業技能和學歷，專業的藝人會更加受益。

譚大純指出，台灣的影劇節目應該專注於本土的小群體還是重拾往日對民族大義思考，這是值得關注的問題。如果繼續局限於小圈子本土化，那麼未來正規的影視圈必將被非正規的網絡媒體所取代。郭雪筠表示， 在兩岸的震盪時期，影視文化交流業必然會出現受阻的情況。金馬獎的現況值得反思，兩岸文化應該有更多的包容、去政治化，才會有長足的發展。林少緯認為，兩岸影視文化各有千秋，可以共同精進做得更好。台灣的戲劇人才如果想要有所提升，還要向中國大陸學習很多。馮寧默表示，北上的台籍藝人其實也有很多不易，因為與祖國的親近，可能會受到台灣民眾的牴觸甚至是網暴，她呼籲兩岸民眾能給台灣藝人和幕後人員更多的理解和寬容，鼓勵他們奉獻更多更好的影視作品。