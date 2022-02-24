觀察者網》「東數西算」全面啟動 大陸科技巨頭披露佈局（呂棟）

日前，大陸國家發改委、中央網信辦、工信部和國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了10個國家數據中心集群。至此，大陸全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。

所謂「東數西算」，就是指通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網路體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設佈局，促進東西部協同聯動。簡單地說，就是讓西部的算力資源更充分地支撐東部數據的運算，更好為數字化發展賦能。

國家發改委高技術司2月17日指出，中國數據中心大多分佈在東部地區，由於土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心難以為繼。而西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。為此，要充分發揮體制機制優勢，從全國角度一體化佈局，優化資源配置，提升資源使用效率。

但從總體佈局思路來看，受限於網路長距離傳輸造成的時延，以及相關配套設施等因素影響，西部數據中心並不能滿足所有算力需求。因此，一些對網路要求較高的業務，仍可在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等東部樞紐佈局，但樞紐內部要重點推動數據中心從一線城市向周邊轉移，確保算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。

華為、阿里、騰訊等科技巨頭紛紛響應

作為中國繼「南水北調」、「西電東送」、「西氣東輸」之後又一項重要戰略工程，「東數西算」強調全局優化思維，由過去的單體、離散向現在的整體、協同方向轉變。在引發市場大量關注後，大陸多家科技企業也相繼披露了各自在「東數西算」等新基建領域的佈局。

華為方面向觀察者網透露，為響應國家「東數西算」工程，助力達成「碳達峰、碳中和」戰略目標，該公司雲貴安數據中心一期已投入使用，貴安數據中心規劃為華為全球最大的雲數據中心，可容納100萬台服務器，是華為雲業務的重要承載節點，承載了華為雲和華為流程IT、消費者雲等業務。

當前，華為雲在中國佈局五大數據中心。其中，貴安、烏蘭察布是華為雲一南一北兩大雲數據中心，該公司還在京津冀、長三角、粵港澳地區佈局三大核心數據中心。華為雲數據中心的冷、溫、熱佈局，由時延來決定，冷服務建在低成本地區，溫服務可以貼近沿海的低成本地區，熱服務要佈局在貼近客戶需求的地區。

阿里雲則披露，該公司「東數西算」京津冀、內蒙古等樞紐節點均有數據中心。在京津冀樞紐，張北數據中心已於2016年9月投產，大力採用風電、光伏等綠色能源，部署國內雲計算數據中心規模最大的浸沒式液冷集群。同時，在建的宣化數據中心也屬於「東數西算」工程中的京津冀樞紐。在內蒙古樞紐，阿里雲在烏蘭察布建設的超級數據中心於2020年6月開始正式對外提供雲計算服務；在成渝樞紐，阿里雲西部雲計算中心及數據服務基地於2020年11月落戶成都，是阿里雲西部業務的重要支撐，將綜合採用各項技術，如服務器定制化、人工智慧晶片、異構計算、大規模網路集群等，提升整體項目技術水平和算力產出。

作為通信領域的「國家隊」，中國移動告訴觀察者網，該公司在算力基礎設施方面，一是對接國家「東數西算」部署，深化頂層設計，完善全網算力服務資源池、網路互聯互通等規劃建設方案；二是強化全網算力資源的互聯和統一調度，加快邊緣雲建設部署；三是持續推進三朵雲融合，優先推動移動雲、IT雲底層架構、通用能力共享，研究制定IaaS層整合的架構方案和部署策略。在骨幹傳輸網路轉型方面，將依托「4+3+X」數據中心佈局，按需部署網路節點、增設直連鏈路、調整組網架構，實現移動雲中心節點間全互聯組網。

字節跳動旗下火山引擎方面回應稱，正在加強西部數據中心人才培養和招聘，以及西部數據中心上下游產業鏈建設，包括數據中心基礎設施、數據中心相關耗材、服務器/交換機等零配件等的產業鏈和供應鏈建設。未來在數據中心選址方面將多考慮在風能和太陽能等清潔能源富集地區，可再生能源利用率最高可達100%，並探索綠色能源、低能耗等新技術和產品。

騰訊同樣把數據中心作為建設重點。該公司告訴觀察者網，騰訊在貴州樞紐裡投產貴安七星災備數據中心，總佔地面積約為47萬平方米，隧洞的面積超過3萬平方米，是一個「高隱蔽、高防護、高安全」的數據中心，按照規劃會存放30萬台服務器，已於2018年5月開啟一期試運行；在京津冀樞紐，騰訊在懷來瑞北和東園部署兩個數據中心，規劃容納服務器都超過30萬台，並都已部分投產；在長三角樞紐內，騰訊擁有青浦數據中心；在成渝樞紐中，騰訊雲在重慶部署兩個雲計算數據中心，其中一期已於2018年6月投用，可容納10萬台服務器，是騰訊繼天津、上海、深汕合作區三地之後的第四個自建大型數據中心集群。

雲端計算服務商優刻得在「東數西算」長三角、內蒙古等樞紐節點也有佈局，其上海青浦雲計算中心、烏蘭察布雲計算中心分別位於全國一體化算力網路國家樞紐節點的長三角和內蒙古節點。兩大數據中心同屬國家算力樞紐節點，烏蘭察布雲計算中心一期已於2021年9月投產，青浦雲計算中心也將於2022年建成投產。

「東數西算」四大重要意義

當前，新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球經濟結構。算力作為數字經濟的核心生產力，成為全球戰略競爭的新焦點。截至目前，中國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。

然而高能耗的數據中心，一直沒有與中國可再生能源豐富的西部地區結合起來。

科智咨詢數據顯示，目前，中國31個省(區、市)均有各類數據中心部署，主要集中在北京、上海、廣州、深圳一線城市及其周邊地區，中西部地區分佈較少。截至2020年底，北京及周邊、上海及周邊、廣州深圳及周邊地區IDC（互聯網數據中心）資源占比分別為23.3%、16.4%、13.7%，中西部地區IDC市場發展尚處於早期階段，IDC資源佔全國總量不足三成。

與此同時，由於土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心難以為繼。

2021年5月，大陸國家發改委等發佈《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，明確提出佈局全國算力網路國家樞紐節點，啟動實施「東數西算」工程，構建國家算力網路體系；2021年12月國務院發佈《十四五數字經濟發展規劃》也重點提出「優化升級數字基礎設施，推進雲網協同和算網融合發展」。經過梳理，可以看到該政策是延續和連貫的。

在「東數西算」全面啟動後，大陸國家發改委高技術司2月17日解讀指出，實施「東數西算」工程，推動數據中心合理佈局、優化供需、綠色集約和互聯互通，具有多方面意義：

首先是有利於提升國家整體算力水平。通過全國一體化的數據中心佈局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實現全國算力規模化集約化發展。

第二是有利於促進綠色發展。加大數據中心在西部佈局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時通過技術創新、以大換小、低碳發展等措施，持續優化數據中心能源使用效率。

三是有利於擴大有效投資。數據中心產業鏈條長、投資規模大，帶動效應強。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資。

四是有利於推動區域協調發展。通過算力設施由東向西佈局，將帶動相關產業有效轉移，促進東西部數據流通、價值傳遞，延展東部發展空間，推進西部大開發形成新格局。

（圖/大陸國家發改委）

如何加快推進「東數西算」？

隨著「東數西算」全面起步，這一國家戰略工程將通過什麼思路實施，又如何加快構建「東數西算」一體化的算力體系？

國家發改委高技術司透露，「東數西算」工程總體思路包括三個方面：

首先是推動全國數據中心適度集聚、集約發展。

通過在全國佈局8個算力樞紐，引導大型、超大型數據中心向樞紐內集聚，形成數據中心集群。發揮規模化、集約化效應，加大政策支持力度，提升整體算力規模和效率，帶動數據中心相關上下游產業發展。在算力樞紐之間，打通數據高速傳輸網路，強化雲網融合、多雲協同，促進東西部算力高效互補和協同聯動，加快實現全國數據中心的合理佈局、優化供需、綠色集約和互聯互通。

其次是促進數據中心由東向西梯次佈局、統籌發展。

一方面，加快推動數據中心向西大規模佈局，特別對於後台加工、離線分析、存儲備份等對網路要求不高的業務，可率先向西轉移，由西部數據中心承接。

另一方面，受限於網路長距離傳輸造成的時延，以及相關配套設施等因素影響，西部數據中心並不能滿足所有算力需求。

一些對網路要求較高的業務，比如，工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工智能推理等，可在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等東部樞紐佈局，樞紐內部要重點推動數據中心從一線城市向周邊轉移，確保算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。

針對東西部數據中心結構調整，國家發改委高技術司去年6月曾發文指出，「東數西算」工程是一個系統性工程，比較理想的目標是到「十四五」末，東部數據中心總量占比由60%下降至50%左右，西部數據中心占比由10%上升至25%左右。

第三是實現「東數西算」循序漸進、快速迭代。

為堅決避免數據中心盲目發展，在當前起步階段，8個算力樞紐內規劃設立了10個數據中心集群，劃定了物理邊界，並明確了綠色節能、上架率等發展目標。比如，集群內數據中心的平均上架率至少要達到65%以上，可再生能源使用率要有顯著提升。通過多方指標約束，促進集群高標準、嚴要求，最小化起步。對集群發展情況將進行動態監測，科學評估集群算力的發展水平和飽和程度。

結合發展情況，今後還將不斷優化完善佈局，適時擴大集群邊界或增加集群，論證新設算力樞紐，實現算力統籌有序、健康發展。

國家發改委高技術司指出，下一步要進一步加大統籌力度，發揮政策疊加效應，一體化推進算力優化佈局和體制機制改革創新，加快提升8大算力樞紐的影響力和集聚力，牽引帶動全國算力一體化協同發展。

一是加強網路設施聯通。加快打通東西部間數據直連通道，打造一批「東數西算」示範線路。優化通信網路結構，提升國家數據中心集群的網路節點等級，提高網路傳輸質量。

二是強化能源佈局聯動。加強數據中心和電力網一體化設計，推動可再生能源發電企業向數據中心供電。支持數據中心集群配套可再生能源電站。對落實「東數西算」成效突出的項目優先考慮能耗指標支持。

三是支持技術創新融合。鼓勵數據中心節能降碳、可再生能源供電、異構算力融合、雲網融合、多雲調度、數據安全流通等技術創新和模式創新，加強對關鍵技術產品的研發支持和規模化應用。

四是推進產業壯大生態。支持完善數據中心產業生態體系，加強數據中心上游設備製造業和下游數據要素流通、數據創新型應用和新型消費產業等集聚落地。支持西部算力樞紐圍繞數據中心就地發展數據加工、數據清洗、數據內容服務等偏勞動密集型產業。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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