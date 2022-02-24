青年是國家的未來，也是世界的未來。美國學者眼中的中國青年是怎樣的？當代中美兩國青年的距離更「近」了嗎？

美國布魯金斯學會是全球綜合排名第一的智庫，對美國政界、企業界的對華態度與策略都有重要影響。作為布魯金斯學會約翰•桑頓中國中心百年來首位華裔主任，李成對中美兩國有著深刻的理解。日前，李成接受中新社「東西問」專訪，暢談他的中國青年觀。他表示，「現在的青年一代，是中國歷史上前所未有的、獨一無二的。」

現將訪談實錄摘要如下：

中國新聞週刊：是什麼契機促使你研究當代中國青年？

李成：我的研究動機之一，是挑戰那些認為中國青年沒有創新能力、缺乏獨立思考能力和想像力的刻板印象。中國青年，特別是生長在數字時代的第一代人，我們把他們稱作「數字原住民」，他們中的很多人對資訊敏感，在西方學習過，對西方文化的瞭解程度之深，在中國歷史上是前所未有的，他們對西方文化有自己的判斷。西方在教育、電影、體育等很多方面對他們影響非常大。然而，在美國話語體系中，一說到中國青年，就被描述為「被洗腦的民族主義者」，這種偏見與現實相差十萬八千里。我的研究表明，在海外的中國留學生非常多元，他們就讀不同的專業，有不同的家庭背景，有各種理念和價值觀。因而，對他們做簡單化的評論是不公平的。

中國新聞週刊：民調顯示，29歲以下的美國青年，對中國的好感度比30～40歲、50～60歲年齡段的人，要高出20%～30%。美國「90後」「00」後對中國好感度增加的主要原因是什麼？

李成：「好感度高出20%～30%」這個數據，由一些美國民調機構和我本人15年來分別做的幾次調查問卷得出，而最近的數據也是「高出15%」，這個結果無疑是正確的。原因有這樣幾點：

美國青年的冷戰思維不像前幾代人那麼強，前幾代美國人是在冷戰時期的1980年代中葉長大，他們中有些人經歷過古巴導彈危機等。第二，現在的美國青年比較自由開放，受保守的極端宗教的影響比較小。第三，美國大學裡中國留學生的比例很高，這個比例在有些美國大學佔到外國學生總數的百分之三四十。美國學生與中國學生接觸久了，就會發現他們跟自己有很多共同之處，美國青年通過對他們的中國同學的瞭解，加上接觸到中國的功夫電影等文化、Tiktok等科技產品，對中國的陌生感消失了，而且並沒有感覺到所謂來自中國的威脅。

2021年12月31日，紐約時報廣場舉行新年倒計時慶祝活動，活動開幕慶典以中國河南文化為主題，太極拳、少林功夫、扇子舞相繼登台。（中新社）

但我還想補充的是，和一般美國民眾不同，美國國會和行政部門的年輕議員或對華事務的年輕官員，主要是「80後」，他們中很多人屬於反華的鷹派。這是由於他們受兩方面的影響，一是目前美國的戰略定位把中國作為對手甚至敵人；二是研究中國的美國人，在讀大學時，是在美國學界主導的定量研究中成長的，這就造成了很大的誤區。你要研究一個國家，首先要深刻瞭解它的人文地理、歷史，你要居住那裡、跟那裡的人有交往，而不能僅僅靠數字和統計學來研究一個國家。

中國新聞週刊：根據你對中國「90後」和「00後」青年的研究，他們的物質消費觀和價值觀有何改變？其背後的原因是什麼？

李成：我給哈佛大學的「90後」學生講課的時候說，「你們在北京、上海、深圳、廣州、蘇州的同齡人，可能和你們很像。」中國的青年人在物質消費觀念和價值理念上，跟他們的父輩非常不同，這也是歷史上前所未有的。它體現在以下幾個方面。

當代中國青年是在富裕社會中長大的。從1978年到2017年，中國改革開放40年來，人均可支配收入提高了22.8倍，GDP增長了33.5倍。中國從一個貧窮的國家，發展成一個世界上中產階層人數最多的國家。第二，「90後」和「00後」是在中國高校擴招背景下接受教育的一代。1998年，中國高等教育的毛入學率是9.76%，而到了2018年，高等教育的毛入學率達到48%，全國近一半的年輕人可以讀大學。第三，改革開放40年來，中國經歷了歷史上罕見的從農村到城市的移民潮，1978年中國的城鎮化率是17%，2020年是62%左右。青年人成為城市化的生力軍。第四，這一代青年是中國乃至世界歷史上罕見的獨生子女一代，2010年，中國獨生子女總數已達到1.5億人。第五，數字原住民的崛起，從根本上改變了中國的社會結構、社會空間和社會關係。基於血緣和地域的傳統農業時代的社會關係被改變，青年一代帶領他們的父輩進入數字時代。青年的公共社會交往中心從過去的大型公共空間，轉移到某個主體為中心的小型私人空間、虛擬空間。

以上這些因素都決定了，中國當代青年的物質消費觀念和價值觀必然發生革命性的根本變化。

中國新聞週刊：你的研究指出，今天的中國青年愛國而關注社會進步議題，美國青年是否也一樣？

李成：中美青年一代都更加關注社會公平與權利，這與中美兩國的人口統計學特徵有關。在美國，年齡大的白人往往很保守，有種族歧視傾向。美國的黑人、亞裔等少數族裔對社會公平正義更加敏感，這跟他們在美國社會的邊緣地位密切相關，他們非常強調投票權，不得不發聲，抗議針對他們的種族歧視甚至言行暴力。中國也存在著「發展不平衡、不充分」的矛盾，從這個意義上說，中美這兩個世界上最大經濟體的青年，面臨的問題相似。

另一方面，一些受過良好教育的青年人，對氣候變化等問題更加敏感。同時，在男女平等、同性戀、弱勢群體權利、社會公正等議題上，青年一代與他們的上一代人相比，也要關心得多，更加勇於表達自我。

無論在中國還是美國，青年人關注社會進步議題、思想多元化，對未來世界格局來說都是好事。例如，現在全球抗擊新冠疫情遇阻的一個很大的原因，就是人類在面對一個共同的敵人時，沒有更多地積極參與，無法實現團結合作。

2021年10月，「氣候變化青年在行動」中美青年對話活動在清華大學舉行。（中新社）

中國新聞週刊：中美兩國青年未來合作的領域有哪些？如何推動中美關係朝著更好的方向發展？

李成：在新冠疫情全球大流行之前，各國內部及國家之間的經濟差異，已經在世界範圍內引發了全球化「脫鉤」現象，並導致激進的民粹主義、種族歧視、極端民族主義等情緒，這些情緒如今還在繼續上升。而新冠疫情的持續加重，也進一步造成不同國家在數字經濟、公共衛生包括疫苗的分發和網絡教育等方面的差距，更大程度地加劇了不平等和分化。

在這種情況下，中美兩國更應該強調人心相通的地方，而不是誇大差異，需要更有同情心、同理心、更多換位思考，要相互尊重對方。

民間交往、教育交流、文化交流、旅行業的促進，都能增進世界不同文化之間的相互理解和友誼。在以上這些領域，青年能夠成為中美交流主要的推動力。

中國新聞週刊：對美國政策制定者需重視中國青年對美國的看法，你有沒有具體的、可操作的建議？

李成：美國政策制定者脫離了中國青年人，或者將中國青年一代中的很多人推向反美的一方，這樣的情況到底符不符合美國的利益？是不是有利於中美兩國的發展？這種政策的確值得反思。對此，我有一些建議。

首先，要先把美國自己的事情做好，如果美國真正要影響中國的話，就不要用雙重標準，把自己的事做好，比什麼都重要。其次，美國政府要譴責任何形式的種族主義，包括仇恨亞裔的言行和暴力。同時，FBI不能把「中國項目」用於種族定性，要取消阻礙和為難華人、華裔學者的政策。

此外，要加強和中國的民間交流，繼續打開大門，歡迎中國留學生和學者來美國大學學習交流，不要有各種限制，因為大學本身就是開放的。同時可以派更多的美國學生到中國去進行長期學習和交流。也要建立兩國青年之間的各種對話機制，尤其是促進中美兩國青年討論氣候變化、流行病或瘟疫、核武器控制、經濟和社會的鴻溝等國際議題。

受訪者簡介：李成，布魯金斯學會約翰‧桑頓中國中心主任及外交政策項目資深研究員，美中關係全國委員會董事會董事。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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