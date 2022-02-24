民進黨主席蔡英文總統昨天在中常會表示，「保護台灣是我們的價值，沒有疑義，但是保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面，這個一定要記住」，「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席」。這些話乍聽之下是呼籲黨內競爭不要分裂，事實上提到2008年黨內鬥爭慘敗的話很重。

最近民進黨內初選互鬥激烈，正國會張銘祐質疑婦女保障名額制度漏洞，成為同選區有新黨背景的英系黃琳的護身符，雙方派系互嗆愈演愈烈；另外，有國民黨背景的陳聖文也被拿出來不斷質問。不過，這些市議員層級的選舉，顯然與2008謝、蘇總統提名之爭，不在同一個水平上討論。2007年底正義連線對新系發起的「十一寇」事件，才是蔡英文憂心「台灣價值」誤用到黨內同志身上，造成2008立委選舉慘敗，所謂「失敗的黨主席」。

蔡英文當思「台灣價值」就像是迴力鏢，可以絞殺柯文哲、可以坑殺國民黨，但是也會砍到民進黨自己身上。訴諸民粹殺紅了眼，哪裡還有理性討論的空間，「十一寇」事件中扁系抹紅新系，連扁系自己人蕭美琴都被貼上「中國琴」標籤，黨內初選敗給同派系的王世堅，蕭美琴至今恐怕仍耿耿於懷、心悸猶存。與柯文哲直到今天為止也無法釋懷蔡英文藉「台灣價值」抹紅他的道理是一樣的。

台灣就是一個移民社會，閩、客、外省、原住民、新住民，只有新來後到之別，沒有「台灣價值」紅綠藍白之分，民進黨主席蔡英文總統說「保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面，這個一定要記住」，換句話說，誰操弄「台灣價值」民粹，台灣一旦分裂就輸了，就會是個「失敗的總統」。

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