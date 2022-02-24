共機自2月19日至22日，連續四天未出現在台灣西南國際空域後，23日一早又進入我防空識別區，擾台議題再度發酵。兩岸近期平靜無波，莫非這是給前美國國務卿蓬佩奧、前中國政策首席顧問余茂春來台訪問的隆重「軍禮」？

台灣近日受到的華南雲雨區及東北季風影響，連日來全台濕冷、周邊海空域天候不佳，共機或有考量未出海警巡，不過，氣象不佳沒有改變的情況下，為何共機又突然現蹤呢？

近日國內媒體大肆報導，台灣具有國安色彩的遠景基金會邀請共和黨「反中打手」、「台美關係推手」的前美國國務卿蓬佩奧，以及前美國中國政策首席顧問余茂春等人，將於3月2日抵台訪問4天，期間3日將拜訪總統蔡英文，表達對台灣的支持之外，4日出席閉門的演講活動，並安排參訪台積電、中鋼等企業。

有學者指稱，蓬佩奧此行，有可能為2024年美國總統大選提早布局選戰，並與共和黨目前聲望最高的前美國總統川普，以及現任民意低迷的美國總統拜登分別較量，提醒我政府勿重蹈2020年美國總統選舉時，押錯寶的窘境！

根據國防部即時軍事動態23日發布「根據廣播及航跡記錄，共機殲-16機2架8時43分兩度進入我ADIZ（西南空域），高度9000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離」。

同（23）日早上10點，大陸國台辦發言人馬曉光在記者會說，針對台灣當局，先前在烏克蘭危機表示「感同身受」，以及美國前國務卿蓬佩奧將訪台等表示，所謂「感同身受」完全是自作多情。「民進黨當局與反華政客沆瀣一氣，企圖借外部勢力為謀『獨』造勢，不過是鬧劇一場」、「大陸堅決反對建交國與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協議，進行官方往來」，「當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和『台獨』勢力勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁」。由此可見，共機上午出現時機，有配合大陸國台辦恫嚇我方意味濃厚！

值得特別關注的是，中共解放軍提前以「軍禮」對待蓬佩奧之行，可見得大陸反應的動作將會愈來愈大。屆時，蓬佩奧抵台前後，勢必牽動兩岸政軍力量的激烈較勁。對此，我國軍必須嚴正以待，超前兵推，以避免軍事衝突擦槍走火的發生。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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