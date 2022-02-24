美國總統拜登在近日一份聲明表示，雖然美國不會派美軍在烏克蘭與俄羅斯作戰，但美國已經向烏克蘭軍隊提供防禦裝備。

美國似乎並不願意在烏克蘭國土上與俄羅斯開戰，至於提供裝備的支持對比俄羅斯加上白俄的軍力只是杯水車薪，難起作用。以此看來，蔡英文去年在接受美媒訪問時，有意無意地承認美軍有一特種作戰部隊在台的用意，似是準備在突發時可保護台灣領導人，或只是一種對台灣內部的心理安慰。

儘管美國不會與台灣結成軍事同盟，但派遣軍人與台軍訓練，並為台灣的防禦戰略制定理論、行動、戰術和武器，似乎想形塑美國願意履行其對台灣安全的戰略糢糊承諾。

近日烏克蘭國防部長雷斯尼科夫（Oleksiy Resnikov）都會在他的推特帳戶上發布新照片，總是顯示大型運輸機上塞滿了巨大的板條箱。箱子裡裝著美英以及歐洲多國空運烏克蘭的武器和彈藥。彈藥除來自英美外，還來自不同國家，包括捷克和波蘭。據美國五角大廈稱，自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過27億美元的安全援助，其中包括去年12月的2億美元一籃子計畫，其中包括標槍和其他反裝甲系統、榴彈發射器、大量迫擊砲等設備和小武器彈藥。

然而不少軍事專家皆表示，如果俄羅斯主要發射空襲和導彈打擊烏克蘭，這些軍備將瞬間化為烏有，美國對此亦瞭如指掌，隨著俄羅斯正式進駐烏東維和，緊張局勢升溫，駐烏克蘭的美軍正在2月12日撤出，被調往歐洲其他地方重新部署。

烏克蘭政府管治的地方極為遼闊，陸戰軍備雖陸續有所補充，但在邊陲的軍事仍捉襟見肘，英美的先進武器和額外的彈藥不見得特別能震懾敵方。事實證明，即使美國對俄羅斯的金融制裁、歐盟和北約威嚇試圖阻止，聯合國介入等都無助烏克蘭局勢。

美國在台灣組訓軍隊是已知事實，美國一直以不同學術渠道沙盤推演解放軍如何從對岸攻台，這些推演純粹是美國對解放軍戰略的臆測。正如拜登從去年底多次指明日期地聲稱俄羅斯將出兵烏克蘭一樣，美國製造恐慌的伎倆只是希望達到美國的經濟利益。

德國在烏克蘭危機中擱置北溪二號管道，引發歐洲對天然氣供應的擔憂。2021年美國成為歐洲最大的液化天然氣來源，占歐盟成員國和英國進口的所有液化天然氣的26%，其次是卡達，占24%，俄羅斯占20%。2022年1月，美國提供了當月歐洲所有液化天然氣進口的一半以上。若德國永久擱置北溪二號管道，美國日後將獲益最大。

現在已沒有人去探究拜登對俄羅斯出兵日期預言的屢次不中，反而美國從這次的危機中獲益甚大。不論烏克蘭會否陷入俄羅斯的戰爭火海中，美國尋求利益的鋪謀依然逐步實現。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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