麥田出版社最近鬧了大笑話。因為自動將中國大陸作家曹雨所著《激辣中國》書中所有的「大陸」，全部用「中國」取代，形成了「哥倫布發現新中國」的笑話。

表面看來這只是一則笑話。但是深入想想，這笑話的背後，其實隱藏著台灣的悲哀。麥田自動將大陸改成中國，只有兩種可能。其一是基於阿諛心態，刻意討好執政黨。因為民進黨厭惡中國大陸，強調台灣獨立。認為中國大陸與台灣沒有關聯，對於大陸，要以另一個國家看待。因此，提到大陸必須稱中國。

其二是基於恐懼心態，害怕執政黨。因為在民進黨執政下，打壓言論自由的舉動層出不窮。出版社人人自危，宛如驚弓之鳥，深怕自己一個不小心，惹禍上身，成為民進黨政府大興文字獄的對象。

以上兩種情形，都是台灣的悲哀。阿諛成風迎逢拍馬會造成人民巧言令色，社會失去正義之士，是國家向下沉淪的前兆。害怕執政黨打壓，造成人民噤若寒蟬，將使社會成為一言堂，如此一來，言論自由蕩然無存。

台灣好不容易脫離威權體制，逐步走向真正民主自由之路，應該善自珍惜。政府存在的基本價值是讓民眾有免於恐懼的自由。負責任的政府更應該鼓勵人民剛正不阿。可是蔡政府本身坐大不正，使台灣社會正步入阿諛與恐懼之中。

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