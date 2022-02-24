18歲有無權利投票，成為修憲議題。（圖／本報系資料照）

顏厥安與廖元豪兩位教授先後為文表達相同的憲法觀點：賦予18歲公民投票權，修法即可辦到，不需要修憲。此一看法，相當正確，應予贊同。

18歲有權投票，所以成為修憲的議題，是因為憲法第130條規定：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」；乍看之下，或會以為此條的意思是，不滿20歲的人，沒有投票權；所以會說，要讓18歲的人獲得投票權，必須修憲。

此中遇到了法解釋學上的基本原則。首先，法條不能想當然耳，任意為反面解釋。此條是賦予20歲之人選舉權，是正面規定；不滿20歲不能投票，則是反面解釋；意思是假設法條規定其一，就否定了其他。然而，這樣可能會犯下錯誤。此條也還有其他反面解釋的可能，例如說它只規定了選舉權，就排除了其他；所以，滿20歲的人沒有罷免、創制或複決權。這樣對嗎？

現在涉及下一個法解釋原則：是否該做反面解釋，要問立法的意旨與目的，才能決定。立法者（制憲者）以此條賦予選舉權，有為反面限制的意思嗎？此中可能要做歷史解釋，也可能要做目的解釋。

如果說，制憲者如此規定，目的是在賦予權利，是在確保成年人必須享有最基本的參政權，而不是在限制權利，乃只能做正面解讀，不能做反面解釋，那就既不該說滿20歲的人沒有罷免、創制或複決權，也不該說不滿20歲的人沒有選舉權。這稱做目的解釋。

有沒有可能，制憲者如此規定的意思（或原因）是當時的民法規定，20歲為成年，成年的公民，當然應該有投票權。這稱做歷史解釋。若是如此，要說未成年的人不該有投票權的話，似乎非無道理。但是，一旦民法降低了成年的年齡，恐就未必還能照做反面解釋了。

應該知道，去年年初民法已經修正公布，18歲為成年。如此一來，憲法關於選舉權年齡的規定，歷史解釋與目的解釋都會指向相同，不能做反面解釋。

問題還不僅此。憲法第130條的規定還有下文：「除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」也不應該做反面解釋嗎？那憲法第45條「中華民國國民年滿40歲者，得被選為總統、副總統。」的規定呢？

這兩條不但涉及歷史解釋與目的解釋，也還有整體解釋或體系解釋的考量。從第130條規定整體看來，制憲者特意提高被選舉權的年齡，與選舉權有所區別，應該是有限制的意思，因為被選舉權與選舉權的性質，並不全然相同。被選舉權原也有選舉權的成分（選自己的權利），20歲就有權選別人，選自己的年齡則要滿23歲，23歲當然就是年齡限制了，否則豈非多此一舉？何況行使被選舉權是要擔任公職，當選即取得公權力。一旦涉及權力的取得，年長些較為合適；於此為反面解釋，限制不滿23歲的人擔任公職，可能更符合憲法規定的精神。

再看憲法45條規定正副元首的年齡，以其用語與第130條對照做體系解釋，構成限制而非只是賦予權利的意思，就更清楚明白了。45條規定的位置是落在中央政府權力分立的章節之中，一般性的民選職位年齡是23歲，40歲當然是限制而非賦予權利的規定。擔任國家元首，需要相當的閱歷，有更高的年齡門檻，不難理解。副總統則隨時可能繼任元首，乃應有相同的年紀限制。

這麼說來，憲法上總統與被選舉權的年齡規定，是門檻，是限制，不可用法律加以改變：但選舉權的年齡規定，更像是重在保證20歲的成年國民必須享有選舉的權利，這是憲法第17條選舉基本權的配套規定，不是限制。現下法律既已降低了成年齡為18歲，當然可以也應該隨之放寬，此處還採反面解釋，即不合適；用不必要的反面解釋支持修憲的主張，自非妥當。

權力機關，包括立法院在內，都有責任正確理解憲法。在審判中有權釋憲的大法官，不是憲法解釋的獨占者，而且不告不理，只在個案權限爭議出現時，憲法法庭才會以裁判提供憲法解釋。18歲成年應有投票權，不知誰會質疑此舉違反憲法的意旨？不必繞遠路修憲，立法即可。真有爭議，憲法法庭也不至於做出錯誤的解釋。

憲法，是權利的證書，權力的限制，請認真對待憲法！（作者為東吳大學法研所教授）