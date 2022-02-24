國民黨3月5日將進行中常委選舉，但黨內換票、賄選、送禮傳聞不斷，嚴重傷害國民黨形象。朱立倫主席表示絕不允許換票，這個態度值得嘉許，國民黨再不痛定思痛，將伊於胡底？本案或許朱立倫可以參考2009年馬英九回任黨主席時「中常委集體請辭」的案例，適時展現魄力。

2009年馬英九以總統身分回任黨主席，再次「黨政合一」。10月11日新選出32名國民黨中常委，但選舉過程中，賄選傳聞不斷。馬英九回任黨主席後第一次主持黨內高層會議「中山會報」時，考紀會主委阮剛猛報告處理中常委選舉賄選問題。馬英九裁示，對黨的改革而言，端正選風很重要，這個案子不能拖泥帶水，一定要辦到底。

考紀會隨後經過兩小時討論決定，新當選的中常委楊吉雄、江達隆，因在選舉期間贈送禮物事證明確，人證物證齊全，雖然當事人否認，但考紀會一致決議，取消兩人當選資格。這是馬英九上任黨主席後放的第一把火。

在馬英九強韌意志下，加上數名有自覺的中常委大動作表態，10月23日開始爆發請辭潮。過程中馬英九甚至親自出面「勸退」，或主動，或被動，不到兩天，32人中已有31人決定請辭，加上10餘名候補中常委放棄遞補，國民黨破天荒舉行中常委補選。

這是國民黨建黨以來首見中常委集體請辭，也是黨史上首次中常委補選。因應這個變化，馬英九26日晚間召開臨時中常會，當時會中有人表示，雖然名為補選，但幾乎就是中常委全面改選。當時黨中央不諱言，如果連端正中常委選風這點小事都搞不定，繼續讓其紛擾國民黨，進而衝擊年底選舉，那外界如何期待馬英九會大刀闊斧進行其他改革？

改選期間，國民黨中央也發信給黨代表，表達這是「改革必經的痛苦」。針對國民黨這個破天荒的決定，輿論也給予好評。《聯合報》社論指出，黨不正則政不正，端正政風的第一步，就得端正黨風。也就是從這次中常委補選開始，外界覺得馬英九真的有展現讓國民黨脫離派系綁架的氣象。

回溯這段往事，也是給國民黨主席朱立倫期許，萬萬不可小覷此次中常委選舉的效應，以及給外界的觀感。固然國民黨中央已強調為端正選風，將公布檢舉專線和信箱，但如此被動作法恐怕還嫌不足，基層還是期望中央有大刀闊斧作為。戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康呼籲立即解散「換票聯盟」，並點名黨主席朱立倫應負起責任端正選風，嚴懲不法，也等於直接劍指朱立倫。

最近台灣民意協會公布民調，國民黨支持度居然已落後民眾黨，這對國民黨是個重大警訊，當此時刻，國民黨再不徹底改革，如何能振衰起敝，號召人心，團結茁壯？挽救政黨形象，已然迫在眉睫。朱立倫可以考慮師法13年前的馬英九，主動出擊，拿出大動作來說服社會大眾，解除危機於事發之前。

（作者為兩岸研究學者）

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