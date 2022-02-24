繼給予烏克蘭東部鬧獨立的頓內茨克與盧甘斯克外交承認後，俄羅斯總統普丁進一步授權在烏東頓巴斯地區執行特殊軍事行動，俄軍隨即對烏克蘭展開攻擊，首都基輔等多個城市傳出爆炸。這是二戰後歐陸最嚴重的戰事，普丁步步進逼，歐美應對無力，烏克蘭只能任憑宰割，赤裸裸地向世界示範了強權可以如何為所欲為，國際秩序已經被改寫了。

國際秩序 已被改寫

烏克蘭危機的導火線，是烏克蘭在2019年修憲，將加入歐盟與北約寫入憲法，觸犯了普丁的逆麟。大局勢而言，普丁認為烏克蘭與俄羅斯在血緣文化上系出同源，又是俄國與北約間的重要緩衝，加入北約等於讓飛彈直接擺到俄國門口，對俄國的尊嚴和安全都是一大打擊。問題是，北約無意攻擊俄國，甚至還因為顧及俄國，一直拖延烏克蘭加入北約的事，但普丁仍斷然揮兵烏克蘭。

因為，普丁覺得此事他做得到，代價也承受得起，而誘使他採取行動的，是目睹美國勢力一步步衰弱，既沒有再投入另一場海外戰爭的意志，更不敢和核武國俄羅斯真的開戰。去年8月美國灰頭土臉撤出阿富汗，12月普丁就拉出10幾萬大軍到烏克蘭邊界，難說二者沒有關聯。事實上，普丁2014年併吞克里米亞就嘗到了甜頭，因為歐美和國際社會只是進行些制裁，其餘什麼事都不敢做。普丁把克里米亞的成功經驗複製到烏克蘭，真的很讓人意外嗎？

一般人常嘆貧窮限制了自己的想像力，就當前的國際政局而言，是長期的安逸與優越感限制了西方世界的想像力。自從蘇聯解體東歐紛紛投入歐盟後，西方國家自認打贏了對俄國集團的對抗賽，從此世界從兩極變成美國單極獨霸。但是，世事不會就此定格，如今俄國重新盤整成長，中國更是在經濟、科技與軍事上都建立了與美國叫板的能力。相對地，美國因阿富汗與伊拉克戰爭耗損大量資源，民意不想再承擔世界警察的角色。這次烏克蘭危機，美國總統拜登就講明不會軍事介入，歐盟國家距俄國近，更是不想和俄軍交火。既然歐美都不敢攔，普丁就不客氣了。

當然，國際社會抨擊，若任由強權決定小國命運，無異鼓勵大欺小，國際秩序將徹底顛覆。問題是，國際間再怎麼群情激憤，再怎麼經濟制裁，只要普丁覺得代價他承受得起，烏克蘭的命運就任由他宰割了。他如果覺得占了頓巴斯地區就好，戰火就止於那裡，他如果想拿下整個烏克蘭，烏克蘭就陷入危殆。烏克蘭若無法靠自己的力量打敗敵人，就不要冀望外國的支援，因為友軍不會來。

靠人撐腰 戰火回擊

烏克蘭自從橙色革命之後，雖說走向民主化，但政治內鬥頻仍，親俄與親歐派不斷角力，背後當然有俄美的黑手在攪動。直到今天，烏克蘭都沒有對自己身處的國際政治現實有深刻理解，認為拉歐便足以抗俄，沒有意識到，到了真正生死關頭時，西方不會為了烏克蘭與俄國開戰，烏克蘭卻必須承受全部的後果。

俄國併吞克里米亞、支援烏東分離，讓烏國民眾更加反感俄國，但對於如何應對隔鄰這個虎視眈眈的大國，烏國政治人物卻沒有籌謀出一個可以降低緊張的和平策略。烏國總統澤倫斯基原是演員出身，毫無政治能力，偏偏遇上前所未見的亡國危機。如果烏克蘭能早點認清形勢，借取當年的芬蘭模式，與俄國取得可以和平共處的共識點，或許就不會像現在得面對炮火侵略了。

大事小以仁，小事大以智。大國不仁，別人拿他沒皮條；小國不智，那就是自己找死。國家和人一樣，都必須為自己的命運負責。普丁已經向中國大陸領導人習近平示範了，強權角力爭到極致時，不敢開火的就會被吃定。拜登避免美俄開戰是理性的決定，但賭定美國不敢開戰而為所欲為的普丁，一樣是做了理性判斷。台灣不是烏克蘭，台灣實力更強，有海峽天險保護，對美國而言台灣更重要，但台灣仍然要記取烏克蘭的教訓，認清現實，以智慧尋找和平生機，不要想靠別人撐腰，那是對自己命運的不負責任。