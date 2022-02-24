年底九合一大選戰雲密布，競爭態勢最緊繃的藍綠兩黨，至今顯現的完全像是一場「不對稱」的選戰。上屆2018選舉一舉囊括15個縣市長席位的國民黨，目前連提名委員會的團結名單都搞不定；相對地，上屆只剩下6個縣市的民進黨，在蔡英文總統兼黨主席的強勢掌控下，透過中央執政、國家機器的運作與黨政資源的傾注，操作得虎虎生風。

為了防止黨內初選內鬥激化，造成黨內惡性競爭而內亂，此次選舉蔡英文以徵召為主，全面獨攬提名權；朱立倫也想師法民進黨，以協調為主、盡量不辦初選。問題是，目前藍綠兩黨氣象迥異，兩位主席氣勢懸殊，沒有相應的條件與實力，硬學也學不來，還會適得其反。

又好比蔡英文手上有一張號稱「超級王牌」的陳建仁，可以選台北市長、可當中央防疫指揮官，可換蘇貞昌當閣揆，還可以卡賴清德選2024，這麼好用又這麼聽話，讓蔡英文進可攻退可守，堪稱「無敵利百代」。國民黨就慘多了，朱立倫手上有好牌，他不見得願意打，黨內戰將雖多，他卻未必使得動。

為了防患內鬥，民進黨還下令初選參選人禁掛與蔡英文、賴清德、蘇貞昌三巨頭的合照，這種幾近不合情理的規定，大概也只有現在氣勢正盛的民進黨管得了，如果換成國民黨肯定貫徹不了。

蔡英文說，如果重回2008年民進黨內鬥失控的狀況，她就是一個失敗的黨主席，如今她果然把黨主席的威權與內控做到極致。問題是她一味追求黨主席的「成功」，就是不擇手段贏得選舉的勝利，但在黨內民主、國家的大方向與團結上的努力，恐怕就不只是追求一黨的勝利所能涵括，而需要有更高的視野與更寬闊的見識了。