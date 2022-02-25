1937年「八一三」後，上海雖淪陷於日本人之手，但租界還沒淪陷，成為孤島，抗日勢力還能在租界裡活動。就是在淪陷區，日本人一時也來不及管束，所以萬墨林還可以接受杜月笙的指揮，進行活動，但到了1940年，南京汪精衛的偽政府成立後，形勢大變，汪偽在《中華日報》（偽政權機關報，猶如今天的黨報）上發表通緝令──83名「重慶分子」的名單，萬墨林名列其中。

其時正巧上海偽市長傅筱庵被軍統暗殺，敵偽懷疑此事與萬墨林有關，於是派遣他的舊識，變節份子朱文龍，誆他去國際飯店見面，以談論要事為由，進行誘捕。那時的上海，猶如今天雪梨的華人群體，魚龍混雜，泥沙俱下，當面是朋友，背後各為其主，隨時捅刀，很難防測。

當萬墨林到了「金門飯店」門口，看到朱文龍，剛要搭訕，突然被4個彪形大漢扭住，推進一輛汽車。

提到「金門飯店」，筆者又要插幾句，因那裡離我幼時的住處只要走十來分鐘，是和發小常去玩耍的地方──「金門飯店」在南京西路國際飯店的左側，面南背北，英文名：Pacific Hotel，易幟後，一度改名為「華僑飯店」，文革時曾是「上體司」的司令部，那時不知有多少人被揪進去毒打，《上海生死劫》作者鄭念女士的獨生女梅萍，就是在那裡被打死後，從樓上扔下去的。

萬墨林隨即被送進四馬路巡捕房（易幟後一度是上海市公安局），經過一番審問後，沒有結果，隔日又被送往虹口日憲兵隊，這時來了兩位官員模樣的人，當著日本人的面審訊萬墨林，但還算客氣，用萬墨林的話說：「在東洋人面前，他們畢竟沒有顯露出荼毒同胞的猙獰面目……」審訊沒有結果，隨即又被押往極司非爾路76號。

眾所周知，極司非爾路76號，是汪偽政府在上海的特工總部，是殘害抗日志士的魔窟，一個非常血腥的地方。但我們小時候受到錯誤的灌輸，被說成是國民黨殘害共產黨員的殺人機構。笑話的是，我在雪梨和一位年齡相仿的朋友聊天，當談及極司非爾路76號時，他不假思索地說：「那是國民黨殺害共產黨的地方！」我聽罷一時無語，可見70年來，我們幾代人經受誤導，中毒至深。

極司非爾路76號的當家人是大漢奸丁默村（電影《色戒》中的人物），副主任李士群，打手吳四寶……這批人投靠日本人屠殺同胞，敲詐勒索，作惡多端，是上海市民咬牙切齒詛咒的魔鬼惡煞。

萬墨林進了76號，受到嚴酷的審問，敵方想從他的口中撬出暗殺傅筱庵的祕密，以及軍統特工在上海的名單，但萬墨林在各種利誘的毒打下守口如瓶，因為不肯配合，幾乎受盡了灌辣椒水、上老虎凳等各種酷刑。

1971年，在萬墨林70壽辰的時候，曾從汪偽營壘中幡然迴歸重慶的國民黨要人高宗武先生，他在《壽萬墨林先生七十》中寫道：「墨林先生對國家、社會、朋友之鞠躬盡瘁，死而後已，貢獻之大，舉國皆知，尤其在抗戰時期，被敵劫持，堅抗不屈，折暴敵、泣鬼神之大無畏精神，自將流芳百世，不容余之喋喋……智者不惑，仁者不憂，勇者不懼，墨林先生兼有其三德，豈非我中華民族之出類拔萃者乎？」

曾任國民黨宣傳部長，《中央日報》社長，繼陳波雷之後當蔣介石文膽的程滄波先生也撰文：「8年之中，兩次入獄，凡倒懸、灌水、電椅、老虎凳，諸酷刑，無不盡施；但於敵酋及偽倀所迫供，至死不吐一詞，敵酋之橫暴，偽倀之狡毒，終不能損其毫末。8年之中，萬君之居，一日數遷，一飯之頃，警耗頻傳，而其聯繫如故，周旋如故。兩次入獄，遍體鱗傷，而其營救忠義之士，與夫送往迎來，無不如故。世人但知其留滬犧牲之壯烈，而不知其周章綢繆與成功之悲苦。乙酉抗戰勝利，余持節江南，下車滬瀆，萬君來晤旅次，揭示裾褲傷痕宛然，未嘗不相對唏噓。傳曰，智仁勇者，天下之達德也，所以行之者一也。所謂一，則誠而已也。萬君自言生長鄉曲，未嘗學問，然觀其行事，富貴不淫，威武不屈，忠於所師，忠於國家，一身備天下之達德，而其致力之處曰誠。陸子有言，我雖不識一字，還須堂堂正正還我做個人。萬君衣敝縕袍，，手執笠傘。祈寒盛暑，蹀躞於市郊公車中，孰知其20餘年前，為國家奮不顧身，出身入死，以視名公巨卿，富商豪賈，口誦仁義而存心盜跖者，其貴賤榮辱，何啻天壤！萬君堂堂正正大丈夫，亦足以自負而自慰矣……」

敵偽時上海那段歷史，不是短文所能交代，至於萬墨林在那時被嚴刑敲打，臨死不屈，高風亮節的事跡，筆者只得用高宗武和程滄波的壽文來簡括。

當時在76號混飯吃附逆當漢奸的，都是國民黨、共產黨和黑道人物。

在萬墨林一案中，蔣、汪、共三方的關係盤根錯節，在他的回憶錄中有這麼一小段，從中可以窺豹一斑：「早先，李士群就是一名共產黨員，他當了大漢奸，共黨頭目仍在暗中利用他，和他同流合汙，沆瀣一氣，後來做到共產黨上海市副長的潘漢年，在李士群得勢的年代裡，一直住在他蘇州的家中。」李死後，他又潛往上海，與敵偽特務合作，成立所謂的民間組織，專以對付重慶的地下工作者。這是李士群死後不久，萬墨林獲得的一項機密情報。

再有，時任國民黨中央組織部副部長的吳開先，從重慶潛往上海前，杜月笙也有面告：「頃得情報，知共產黨徒潘漢年，已與偽特工負責人李士群取得聯繫，相互協助，並聞潘漢年在滬，即住李之私寓，予兄等以打擊，因共產黨欲在滬發展民眾組織，視國民黨在滬地下工作人員偽眼中釘。我兄此去，風險更大，而敵人亦多，但願吉人天相。如有還擊當盡力幫助，赴滬請與徐采丞聯繫多多接洽。」

卻說上海淪陷期間，萬墨林前後坐過兩個監獄，一個是極司非爾路76號；另一處是貝當路（今日之衡山路）的日本憲兵隊。在日本憲兵隊期間，由於他堅貞不屈，反而受到日本人的敬重和善待，還讓他住院手術。囚禁後期，他和一名叫花田的軍官混得爛熟，在花田的關照下，他可以由一名穿便衣的日本憲兵陪伴，白天上館子，會朋友，孵混堂，甚至上交易所做兩票生意……幾乎完全自由。用他的話說：「坐監獄熬到這個待遇，事實上等於完全釋放……」反觀萬墨林的坐牢史，他在76號狼窟裡受漢奸的酷刑最多；而在日本憲兵隊反而得到優待，可見中國人欺壓中國人特別凶狠，感此不由嗟歎……

萬墨林在76號受酷刑的消息傳到重慶，杜月笙知道後心如火焚，通過各種渠道設法營救，特別給周佛海施加壓力（據傳杜月笙賄巨資，還送給周佛海一幢別墅）。這時日本人在戰場上已呈敗局。周佛海腳踏兩船，為討好杜月笙，給76號下了一張便條：「萬墨林性命保全，並予優待。」就此萬墨林從76號轉到日本憲兵部關押，處境得到改善。杜月笙再通過好友金鼎勛打通日本決策機構「興亞院」，說服興亞院的高級參謀岡田，下文以：「皇軍如要徹底統治上海，杜月笙有無法估計之利用價值，頃者猶在多方面爭取杜氏之舉，汪政府特工羈押其親信萬墨林，實為不智之舉」。在杜月笙多方的斡旋下，萬墨林遂獲釋放。

為整理此文，從資料中看到，當時日本人和敵偽對上海的控制，遠非文革那般嚴酷無情，人與人之間還有同胞之情，至少沒有發現父子彼此告發，夫妻相互出賣，有違人倫的悲劇發生。

杜月笙及其家人在香港合影，左是「最後之妾」孟小冬。（杜姚谷香提供）

因篇幅太長，捨棄杜門抗戰後在上海時的那段舊史不說。

1949年，共軍橫掃南北，即將兵臨上海，在這緊要關頭，杜月笙毅然決定離開。據《杜月笙傳》記載，中共地下黨多方面勸杜月笙留下，黃炎培找過他3次，約他到一個祕密的地方，跟周恩來會面，均被他嚴詞拒絕了。他對勸告的人說：「跟國民黨走，好歹還有一碗稀飯吃；跟共產黨嘛，只有吃米田共（3個字上下排列為「糞」字）的份！」

1949年5月3日，杜月笙抱病，在姚玉蘭和孟小冬的服侍下，乘英輪「寶樹雲」號抵達香港，住進堅尼地18號的寓所。

到香港後，杜月笙的健康每況愈下，有時靠吸氧維持，期間萬墨林寸步不離，日夜奉侍。

杜月笙雖然病重，但每天關注大陸的報紙，一有精力就翻閱。那天他發覺床頭沒有上海報紙，就問萬墨林：「上海報紙為何多日不見？」其實，那時上海正在搞鎮反運動，每天都有他老友被抓的消息，家裡人故意把報紙藏匿起來，怕給他看到後傷心。

萬墨林見他追問，只好把報紙找出來，杜月笙看到《新聞報》上的頭條大標題「黃老闆掃街」，和那張在大世界門口掃地的照片，頓時臉色發青，呼吸加急，差點昏厥過去。筆者無法揣測此杜月笙在想什麼，或許他在想：當時他勸說黃金榮一起走，但被婉言回絕。

杜月笙那時可能還不知道黃金榮已經吃了潘漢年的定心丸──只要交出徒弟們的花名冊，關照他們在解放軍進城時不許搗亂，就可以保證他既往不咎，鴉片照抽，混堂照孵，戲館照開，生意照做……或許他在僥倖自己及時離開大陸，否則不知自己的處境將會如何……就此杜月笙病情日沉一日，幾次昏厥，都靠打強心針搶救過來。當他把親信弟子陸京士從美國喚來，分完家產後，對萬墨林說：「我最不放心的是媽咪（指孟小冬），她沒有孩子，最可憐，我走後你們要多加關心！」

萬墨林不忘杜月笙的遺言，杜月笙逝世後，他幾乎每星期帶了琴師來給孟小冬錄音，有時和趙培鑫、顧嘉棠一起陪孟小冬上酒樓。他像服侍杜月笙一樣，兢兢業業，鞍前馬後，儼然仍是一介忠僕。前年筆者去台北拜會了杜月笙的外孫、金廷蓀的孫子金祖武先生，他幼年曾和母親杜美霞一起陪伴孟小冬，現在是「孟小冬女士國劇基金會」的負責人，他送我一套晚年孟小冬在港台期間的錄音，其中不少唱腔，就是那時候萬墨林他們錄的。

由於香港局勢不穩，萬墨林晚年全家遷往台灣，民國政府鑒於他抗戰時的功績，委以國民大會代表。70歲那年，國民政府在台北中山紀念堂設壽筵，蔣介石親賜壽字立軸，副總統嚴家淦親自出席，高宗武和程滄波譔寫壽文。

1979年8月16日，萬墨林逝世台北，享年81歲。

萬墨林被中共稱為「白相人」，似乎頗為不屑，然而白相人盜亦有道，講江湖義氣，守信諾，不凌弱，不阿世，敢作敢當，國難當頭，敢捨身取義，敢上刀山火海……與當下簽了國際協議也敢賴帳的群伙相比，實在是高岸偉大。可惜他生不逢時，若出生在司馬遷之前，必可載入「史記遊俠列傳」中。

萬墨林晚年，留下了《諜戰上海灘》和《滬上往事》等著作，以親歷者的身分記錄了上世紀3、40年代上海灘的一段歷史，儘管其政治立場和大陸官方相牴觸，但卻是瓜棚豆架下的好談資。他是杜月笙的義僕，又是親戚，跟隨杜月笙40餘年，其遺著難免隱惡揚善，帶有感情色彩，但其史實大致可考。筆者善寫演義，拙文原屬野史，僅供酒樓茶肆，佐以笑談而已。

【本系列完】