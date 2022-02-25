1945年2月11日，在經過了數月的激戰後，3年多前被日軍逐出菲律賓的美軍，終於重新奪回了呂宋島的馬尼拉市，並且控制了該市附近的戰略要地；全島收復已經指日可待。

但是，殘逃的日軍並未因此而投降，而是退守到各地的山麓及叢林中，並作好了長期頑抗的準備。這時候，正常的補給已無可能。因而，東京方面急欲空運一批黃金到呂宋；一方面發放給殘軍，激勵他們繼續作戰，另一方面，也用作購買糧食。陸軍部遂於二月下旬祕密派遣了一架飛機飛抵台灣屏東，並伺機前往呂宋；機上裝載了4000枚金幣，共120公斤的黃金。

3月份，美軍大致控制了呂宋島上戰略及經濟的重要據點。雖然日軍仍持續在山區頑抗，但全島重要的交通要道都已經落入美軍之手。4月份以後，各山區的日軍陸續被清剿或投降，也有不少的日軍選擇戰死或自殺；但出乎美軍意料：絕大數的台籍軍夫（勞役）、軍屬（有一技一能，例如醫生護士或翻譯）卻選擇投降。

台灣到呂宋島（取自Goggle Map）

根據美軍1945年的心戰周報，有兩位分別來自台北及台中的台籍勞役（理髮師）、軍屬（軍餉員），不但自己投降，還冒著生命危險，主動回到山區勸說同伴出走，結果一共勸出了647名同鄉以及一些日軍。起先，他們昔日的隊長聞訊後下令：只要這兩人出現，就當場射殺。但最後卻決定不為難他們，而傳話下去：可以帶人出走，但不准帶走任何糧食。

5月初，日本陸軍部在判斷黃金已經無法安全運送到呂宋後，就決定放棄這一行動；而命令台灣第十方面軍的參謀長諫山春樹：派人到屏東將黃金領回，並負責暫時保管。這項任務事屬機密；第十方面軍只有總督安藤利吉大將、參謀長諫山春樹中將、副參謀長宇垣松四郎少將以及經理部長岡本正義少將等4人知曉。在交接過程中，不但沒有收、發的單據，帳面上，更沒有留下任何的紀錄。同時，為了遮掩木箱上的漆字、序號，每個木箱外，都套上了一層厚厚的麻布袋，外人無從知曉其內容。領回後，經理部在台北總督府旁台灣銀行（重慶南路、寶慶路交叉口）的地下室，租了一個大保險箱；將這8箱黃金牢牢的鎖在其中。

日軍參謀部將金幣領回台北後，於1945年5月到1945年9月期間，暫時將其存放在這棟1939年建造完工的台灣銀行總行大樓中。保險箱位在建築本體中央的地下1樓。（圖文：炳文）

就在5月初金幣被安置於台灣銀行後不久，盟軍於5月31日對台北地區進行了一次史上最大規模的轟炸。這次任務，主要是由呂宋島的美軍第5航空隊來執行。

此次對台北的轟炸，目的是要打擊具統治象徵的目標區，以動搖台灣的民心士氣。此戰略早在1942年7月31日就已經擬定。根據美國戰爭部的備忘錄，美方主張空襲台灣日人的行政區，以破壞日本人在當地的經濟與軍事力量。故謹慎選擇以日人群聚的地區為目標，同時對每個城市的神社也單獨列為目標，以達成對日本機關、國防與威望的最大破壞，並冀望藉此打擊日本人的聲望。

美軍在台北空襲的主要目標是針對舊台北城區（今台北市忠孝西路、中華路、愛國西路、中山南路圍成的四方形）、城外的台灣步兵第一聯隊、山砲兵第48聯隊（兩單位駐地均位於今中正紀念堂）等軍事單位，以及榮町、京町、文武町、書院町、明石町、旭町等日人居住的區域。

1945年台北531大轟炸，主要的落彈區。（照片來源：美軍檔案／本文作者炳文提供）

台灣居民原本認為日本終將勝利。但在目睹總督府遭受轟炸之慘況後，已經出現「日本不是美軍對手」的言論。無論是台灣人或日本人，都心知肚明：日本帝國戰敗之日即將到來。這就是美軍轟炸台北想要達到的目的。

本次轟炸中，總督府無疑是最重要的目標。從轟炸後美軍的空拍照片可以看到，總督府及其四周的政府建築物遭到嚴重的損壞（見下圖）。但奇妙的是，其左右兩旁兩棟重要的建築，卻很幸運的躲過了一劫；一棟是台灣銀行，另一棟是法院大廈。而本案的故事，就是從這兩棟建築物開始說起。

1945年5月31日台北大轟炸後，總督府週圍政府機構大多都遭到摧毀，上下兩圖的圓圈內顯示了當時相關建築物的航拍。（照片來源：美軍檔案／本文作者炳文提供）

法院大樓（今總統府旁的司法大廈），是少數沒有遭到轟炸的建築。因而在日本投降前，以至於戰後初期，成為總督府許多機構集中辦公的地方。隔街對面的台灣軍司令部（原址為今博愛路後指部），則幾乎被夷為平地。司令部一些主要的單位，也因而遷到此大樓。（照片來源：美軍檔案／本文作者炳文提供）

531大轟炸後，總督府及及其西南方約300公尺的台灣軍司令部已經無法使用。因而總督府內大部分的單位都搬到法院大廈；總督安藤利吉、參謀長諫山春樹也都駐此辦公。同時，司令部的部分單位、軍官宿舍以及庫房，則疏散到5、6公里外的富田町（今舟山路台大鹿鳴堂周遭區域）。至於那4000枚金幣，則仍然完好無恙地藏在台灣銀行的保險庫中。

1945年5月間，日本陸軍部為了懲罰轟炸台灣遭到擊落的航空人員，將其中的14名交付軍法審判。受審的罪名是無差別的濫炸，並造成大量平民的死傷。雖然所有的美軍都拒絕認罪，但法官在受到東京的指示後，捏造了美軍的認罪書。再由總督安藤下令判處死刑（1945年5月19日）。期間，參謀長諫山春樹居中協調，也因此在戰後遭到上海盟軍戰犯法庭的審判。

行刑當天（1945年6月16日），鈴木奉命到場。但他拒絕為行刑官作任何傳譯，也沒有任何一位受刑者留下遺言。刑場是設在台北監獄外牆的內側一處。行刑前，士兵在受刑人隊伍前挖了一條溝道。行刑時，所有人犯排成一列；行刑隊則在距離受刑者2碼處，開槍執刑。現場並有丸島醫官驗屍；鈴木源吾目睹全部過程。而此時，距日本投降只有59天。

14名遇難的美軍飛航人員初被關在台北監獄（金山街西側）。審判結束後，也是在監獄內的刑場被處決。（圖文：炳文）

台北金山街監獄原址已經改建，僅留下這一片美軍殉難地牆外（左圖紅框標示處），供後人憑弔。（圖文：炳文）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】