春節返鄉，北上廣深的年輕人回到老家，發現村裡到處是遊樂園。為了獲得免費票或低價票，親戚們還組團刷遊樂園。

小馬很久沒回過家，這次從北京回到廣東省陽江市，發現家人在轉發「福興松鼠王國」的推廣文章，以獲取免費門票，大年初一晚去看「國潮光影秀」。福興松鼠王國樂園，開在陽江市陽東區福興休閒生態園裡，號稱「粵西第一個主題公園」。

珊珊來自廣東省揭陽市揭東區一個小鄉村，她家距離市區接近30公里，而近在她家3公里的地方，開了一個大型遊樂園「望天湖生態旅遊度假區」（以下簡稱「望天湖」）。她發現，年前不久，母親就跟朋友一起，在抖音上團購了40元（人民幣，下同）的夜場門票，進去玩過。而春節期間，遊樂園門票漲到120元一張。

不知不覺間，鄉村遊樂園開始多了起來，小縣城、地級市的人們多了旅遊去處，也帶動了下沉市場的消費。

根據AECOM相關報導，2021-2025年中國有約80個樂園計劃開業。從分佈及運營商類型上看，一線及新一線城市是國際IP落子中國首選，二三線城市成為本土品牌投資熱土。長三角/大灣區等大都市圈內的二三線城市蓄勢待發，未來五年將成為下一批主題娛樂的投資風口。

在下沉市場，華強方特是最強勢的品牌。根據統計，運營方特樂園的城市中，將近一半是三線及以下城市；在建和擬建的城市中，三線及以下城市的比例上升至70%。其中，運營了方特歡樂世界、方特絲路神畫兩座樂園的嘉峪關還是五線城市。

2021年國慶節，丫丫去了嘉峪關方特歡樂世界，門票260元一人，「門票不算太貴，比起上海迪斯尼和珠海長隆海洋王國便宜很多，不過項目體驗是差不多的。」但她指出，租代步車比較貴，700元一天，「但不租車不行，場地太大，小孩子走不動的。」

景鑒智庫創始人、世界旅遊論壇中國區戰略顧問周鳴岐認為，「一般來說，樂園在鄉村很難成功。因為取得一塊可持續經營的建設用地，在鄉村是很難的。此外，農村體量小，輻射範圍不大，會很難平衡相關的運營成本。」他對燃財經表示，很多偏遠地區的遊樂園，也可能因為監管不嚴格，存在各種安全隱患，出現各類安全事故。

儘管很難形成規模，但「村裡的遊樂園」，也因為抖音、小紅書的各類營銷宣傳，成為「網紅打卡地」，吸引一批又一批年輕人、家庭前往遊玩。

開在村裡的遊樂園

2022年元旦第二天，家住廣東省汕頭市區的橙子與丈夫、兩個小孩以及另外兩家人，十幾人一起自駕到了揭陽望天湖。

「我是自己在小紅書查到這個樂園的，自駕過去還算方便，動物很多，挺適合親子活動的。」她表示，比起潮州的綠太陽旅遊生態度假區和汕頭的綠夢濕地生態園，望天湖還挺好的。在「冰雪世界」裡，橙子讓兩個兒子第一次「看雪」。

整個遊樂園很大，他們每家人都租了代步車，3小時200元。「門票100元一個人，進去後幾乎所有項目都還要另外收費，在野生動物園裡，孩子跟海豹合影收20元。如果不是家庭出遊，我自己是不會特地去玩的。」

燃財經獲悉， 廣東望天湖生態旅遊度假區位於揭陽市藍城區白塔鎮廣和草山望天湖，由廣東望天湖現代農業科技有限公司投資興建，規劃總體面積五千多畝。天眼查信息顯示，廣東望天湖現代農業科技有限公司，成立於2009年5月7日，註冊資本為2000萬元。

根據根據望天湖官方公眾號，樂園內有十幾項娛樂項目，如傳統的摩天輪、海盜船、七彩滑道等項目，還有卡丁車、玻璃橋、冰雪世界、遊船等付費項目，此外還有假日酒店、美食街等業態。2021年年底開始主推「野生動物園」，宣稱斥資2億元、耗時2年打造，擁有150多種/1000多只動物。

燃財經發現，在抖音上，望天湖的推廣和營銷很多。比如此次春節就有直播搶票活動，99元包含門票和卡丁車項目，很多相鄰城市的人（汕頭、潮汕）就是看了抖音而來。

同樣在抖音上投放了很多推廣短視頻的，還有陽江福興松鼠王國樂園。除了微信朋友圈轉發文章獲得免費夜場門票的方式，抖音上19.9元也可以直接買票。

大年初二晚，小馬也跟著朋友一起入園看燈光秀，「一開始沒有找到地方，最後10分鐘才找到地方。燈光秀確實好看，螢光秘境和燈籠祈願很適合出片，門票還能免費坐一次旋轉木馬。」

廣東省陽江松鼠王國。（來源/小紅書 燃財經截圖）

但說到樂園其他項目，小馬發現，也就是一些簡單的遊樂設施，比較適合兒童，比如小孩子的卡丁車，57元/人。「這裡的人還挺喜歡去玩的，畢竟市區也沒什麼玩的，這個地方開車就能到，也算是豐富大家的生活。」

燃財經獲悉，福興松鼠王國位於原陽江市陽東區雅韶鎮福興休閒生態園，佔地約350畝，項目共分成四大區域，主題樂園、拓展樂園、松鼠家園及恐龍谷樂園。

2021年6月份，在湖北省荊門市漳河鎮付集村，格格偶然發現了遊樂園「傅吉田園」，便走過去看看。「門票原價10元，開業活動期間才2元，性價比無敵。樂園規模很小，有一些兒童遊樂設施，但花花草草很美，風景不錯，花10元看荷花也值！」

根據荊門廣播電視台相關報導，2020年8月，湖北君坤農業科技有限公司申請了傅吉村農業產業融合示範園項目，項目規劃用地面積11.6萬平米，其中建設用地面積2萬平米，項目總投資預計為5500萬元。該項目的建設內容包括農業產業化基地和餐飲、娛樂、度假基地。

目前已建成並投入運營的項目包括生態黑斑蛙養殖基地和傅吉田園兒童口袋樂園。傅吉田園兒童口袋樂園投入運營的遊樂設施包括有500米的小火車環線、旋轉木馬、挖沙機、碰碰船、萌寵樂園等。口袋樂園自2021年5月1日起試營業，到當年7月底，累計接待遊客2萬餘人。（《鄉村到處是遊樂園》上篇）（侯燕婷/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號）