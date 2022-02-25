冷戰結束至今，美國獨霸全球，具體表現在政治、經濟、外交與軍事領域，美國不但是當今的全球霸權，縱然冷戰結束近三十餘年，各項國力慢慢衰退，但不能否認其綜合國力仍舊讓其他國家嘆為觀止。

根據美國有線電視新聞網CNN在21日表示，俄國總統普丁簽屬行政命令，正式承認烏克蘭東部兩個省份，分別是頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，並派遣維和部隊前往維持該區的和平穩定；24日俄國同時針對烏克蘭進行宣戰，並在位於烏克蘭黑海附近的都市「敖德薩」（Odessa）登陸，烏俄大戰正式開始。

為何烏俄情勢會如此劇變呢？本文將分別從兩個觀點切入，分別是地緣戰略與歷史的因素。

第一，前蘇聯於1990年正式解體後，美國在歐洲大陸的唯一假想敵正式消失，傳統上西歐、北歐與部分南歐較為親美，故皆為北約成員國之一。北約的成立當然與冷戰時期有所關連，但卻沒有因冷戰結束後正式消失，美國持續加強與北約的關係，持續派駐大量美軍於歐陸地區，成為大美霸權的力量代表，更是美軍執行中東反恐戰爭中，一個相當重要的軍事集結點。

但遺憾的是，北約非但沒有正式結束，反而持續「東擴」，從1994年開始北約進行首次東擴，2002年為第二次、規模最大的東擴，2009年與2017年分別為第三與第四次東擴，2020年北馬其頓共和國的加入則被視為第五次東擴。

北約的東擴雖然鞏固大美霸權在歐陸的地位，但也某種程度加深俄羅斯的不安全感，美國的北約東擴政策，雖然與近二十多年來、美國在中東地區的反恐政策有關；但不可否認，俄羅斯對於北約持續的東擴，加上烏克蘭近年親西方的態度，加深普丁政府對於烏克蘭、北約的不滿，於是當外交斡旋失敗後，俄軍大舉進攻烏克蘭成為無法收拾的慘劇。

第二，從地圖上我們可以輕易看出，東歐地區雖然早為各自獨立的國家，嚴格來說莫斯科並無權利插手內部事務。但因東歐地區傳統上為前蘇聯與北約之間的緩衝、對峙地帶，如今東歐地區均為北約、親西方的國家，加深俄羅斯的不安全感。在地緣戰略上，俄羅斯感到相當大的戰略壓迫，於是從2014年開始，無論是烏克蘭問題、克里米亞半島、烏東兩省無法坐視不管，也無法容忍美國政府持續干涉烏克蘭事務，換句話說，俄羅斯向烏克蘭開戰似乎是注定的一場悲劇。

本質上，烏克蘭與台灣雖然不能完全相提並論，但仍值得台灣省思。對於台灣而言，同樣長期夾雜在兩大強權中間，兩邊對於台灣均相當重要，更是無法完全得罪，我們從烏克蘭情勢可以了解，身為小國若長期偏向一方、進而忽略另一方的感受，反而是最大的輸家，而身為世界強權的美國，反而才是最大的漁翁得利者！（作者為淡江大學戰略所博士生）

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