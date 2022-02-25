圖為烏克蘭國民兵進行戰鬥部署。(圖/路透)

俄羅斯總統普丁不顧德國及法國的勸阻，更無懼美國制裁的威脅，於21日簽署文件，承認烏克蘭東部頓內茨克共和國和盧甘斯克共和國為獨立國家，宣布與兩國建立外交關係，派俄軍進入兩地執行維和任務。24日更下令對烏克蘭進行「特種軍事作戰」，並稱目標是讓烏克蘭「非軍事化」。

美國、英國及歐盟因此紛紛祭出制裁措施。美國總統拜登繼第一波制裁後，24日更宣布第二波制裁措施，包括美國將制裁更多俄羅斯大型銀行，凍結他們所有在美資產；制裁俄羅斯重要人士及其家屬；切斷俄羅斯進口高科技商品和技術。我外交部25日也發布新聞稿，「嚴厲譴責」俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭。為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

局勢發展至今，美歐國家包括台灣祭出的制裁，能否發生作用迫使俄國退兵？俄軍會不會攻陷烏克蘭首都？普丁真正的目標為何？下一步棋會如何走？都是眾人關切的焦點。

首先，對其他國家實施制裁，是美國慣用的手法。雖然被制裁的國家往往因此陷入困境，但是從來沒有被制裁的國家立刻屈服，或者政權瓦解。古巴、伊朗、北韓、敘利亞等小國遭到制裁都能倖存，更遑論強大的俄羅斯。

普丁在北京參加冬奧時，與中國簽署多項合作協議，又發表《聯合公報》，共同對抗美國。有了中共的協助，普丁有恃無恐。另一方面，在全球化的發展下，世界經濟已經結成錯綜複雜的混和體。經濟制裁一旦使被制裁國家經濟崩潰，也必然會反噬到全球經濟。美國投鼠忌器，不敢對俄國實施致命的制裁。 美國制裁俄羅斯其實另有目的。一方面藉以壓制普丁的氣焰，同時顯示美國還是全球獨霸。另一方面，是殺雞儆猴，警告中共不要對台動武。

其次，普丁執政超過21年，身經百戰，老謀深算。在這次烏克蘭事件中，處處把握先機，牢牢地掌握主動權，口頭上一再否認將入侵烏克蘭，卻不斷集結重兵，令外界莫測高深。如今斷然出兵，必然是經過精算，完全按照其心中的劇本發展。

普丁早就聲明，俄國想要的是北約停止東擴，烏克蘭不加入北約，北約撤除歐東的導彈系統。但遭到美國斷然拒絕，因此採取強硬措施，逼迫美國及北約就範。

事實上，普丁本無意併吞烏克蘭。克里米亞及烏東親俄地區是例外。看看白俄羅斯及芬蘭的現況，就可洞悉普丁真正的目標。英國早先預判，普丁想要確保烏克蘭不加入北約，不能從北約下手，必須從烏克蘭內部著手。因此，推翻烏克蘭親美政權，扶持另一個親俄政權，根本放棄加入北約的意圖，或許才是普丁的最終目標。

烏克蘭遭到俄軍入侵，固然值得同情。但是烏克蘭在美俄兩強之間沒有掌握應有的分寸，也不無可議之處。我外交部發布聲明，對俄國動武表示遺憾，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見，都是應有的作為。但是「嚴厲譴責」俄羅斯，並對俄國進行制裁，就有待商榷。

在外交實務上，不認同他國行為時，通常的措辭用語是「不予認同」、「表示遺憾」或「深表遺憾」，甚少用「譴責」一詞，更遑論「嚴厲譴責」。

至於台灣宣布將制裁俄國，更是有欠妥適。一方面，台灣與俄羅斯經貿往來並不密切，據財政部公開資料，台灣近5年輸出俄羅斯的電子零組件每年約3000萬美元，資通與視聽產品每年約3至4億美元；與整個類別全年出口相比，都占不到1%。而台灣半導體最主要出口國家還是以美國、中國大陸、歐洲、日本、韓國及東南亞國家為主，出口俄羅斯的部分微乎其微。既然俄國對台灣的依存度甚低，台灣實施制裁並不會對俄國產生重大的實質影響，反而破壞台俄之間原本相安無事的氛圍。

另一方面，台灣與烏克蘭相去千里，既沒有外交關係，也沒有相互設立代表處。相反地，台灣與俄羅斯相互設處多年，一直設法強化雙邊關係。如今蔡政府加入制裁行列，不但會有損台俄關係，並且將使我駐俄羅斯代表處陷於極為尷尬的處境。

總統府發言人張惇涵表示，作為國際社會的一員，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。但是和平解決爭端並不是靠制裁就能實現。美歐對俄羅斯制裁，也不會發生重大的實際作用。

既然台灣對俄國的「嚴厲譴責」與經濟制裁都不能使俄國退兵，外交部發表一篇呼籲各方和平協商的聲明也就足夠了。蔡政府附和美歐採取強硬措施，如果不是迫於美國的壓力，就是藉機自我膨脹蹭熱度了。（作者為退休大使）