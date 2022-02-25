今天，全球的目光都聚焦在烏克蘭。

一場突如其來的軍事行動，幾乎把烏克蘭打懵了。

當地時間2月24日清晨，俄羅斯總統普丁宣佈在烏克蘭東部展開軍事行動。普丁說，這樣做是應對來自烏克蘭的威脅，他還警告其他國家不要插手干涉，「俄羅斯的軍事行動只是對烏克蘭去軍事化和去納粹化」。

而烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上說，俄羅斯發動了一場「歐洲大戰」。

在俄羅斯打響軍事行動後，美國總統拜登宣佈將和盟友一起討論，拿出一份針對俄羅斯的更嚴厲的制裁計劃。歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，「歐盟將就俄羅斯在烏克蘭的侵略行為對俄羅斯實施大規模和有針對性的制裁」。

《華爾街日報》稱，歐洲多年的相對和平使北約沒有明確的使命，而俄羅斯對烏克蘭的軍事打擊，使北約有了新的目標。

那麼，俄羅斯能完成自己的軍事目標嗎？美國及北約將對俄羅斯展開怎樣的「反擊」？

01

普丁在全國的電視講話中說，那些反對俄羅斯在頓巴斯地區採取行動的人將面臨「前所未有的後果」。他還呼籲烏克蘭軍隊放下武器，回家。

普丁強調，所有流血事件的責任，都將由烏克蘭執政政權的領導人良心承擔。

幾乎在普丁發表講話的同一時間，有媒體報導稱，烏克蘭首都基輔遠離市中心的地方聽到了幾聲隆隆的爆炸聲。

據有關人員描述，是基輔的兩個機場成為俄軍導彈和無人機襲擊的目標。人們聽到的一些爆炸聲，是烏克蘭軍隊向無人機發射的火箭彈。俄羅斯軍方瞄準的目標，大多是機場防空系統，以便為以後的空襲掃清道路。

最新的消息是，北京時間2月24日19點左右，據烏克蘭國家邊防局消息，俄軍正在突破基輔州防守。

俄羅斯媒體的報導稱，一些烏克蘭軍隊已經放棄了抵抗。

對烏克蘭軍隊來說，這確實是一場閃襲。

面對局勢的快速變化，澤連斯基還在安慰烏克蘭民眾。

他說，烏克蘭政府在全國實施了宵禁，敦促人們保持鎮靜，待在家中。「不要驚慌。我們很強大。我們做好了萬全準備。我們能戰勝任何人，因為我們是烏克蘭。」

俄羅斯《觀點報》24日報導，俄羅斯國防部宣佈，俄武裝部隊不會襲擊烏克蘭的城市，高精製導武器只打擊軍事目標。烏克蘭武裝部隊的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空設施，都將因俄高精確武器打擊而癱瘓。

俄方稱，烏克蘭空軍和海軍的有生力量已經被摧毀。報導稱，對烏克蘭關鍵軍事基礎設施的所有目標進行了大規模的導彈和火炮打擊，包括機場、軍事基地、倉庫、防空設施。特別是，在哈爾科夫的烏軍第92旅的軍事倉庫、敖德薩的防空系統、馬裡烏波爾附近的軍事設施等處都發生爆炸。

俄羅斯空天軍部隊還對在第聶伯羅彼得羅夫斯克附近的烏軍第25旅和第93旅的基地發動了空襲。

結合烏克蘭媒體和俄羅斯媒體的報導看，俄軍在24日發動的第一輪打擊，主要針對就是烏克蘭各地的軍事設施，例如防空部隊、空軍基地和指揮控制系統。

面對基本失去反抗能力的烏克蘭，很多人最關心的是，莫斯科的目標是什麼？

是全面佔領烏克蘭嗎？

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈24日表示，莫斯科將隨時向聯合國安理會通報頓巴斯的行動，而佔領烏克蘭不在計劃中。他說：「這一特別行動的目的是保護遭受基輔政權虐待和種族滅絕長達8 年的人民。為此，我們將努力使烏克蘭去軍事化和去納粹化。」

02

面對俄軍如此之快的推進速度，澤連斯基等烏克蘭領導人已經毫無辦法。24日當天，烏克蘭宣佈與俄羅斯斷交。

據烏克蘭媒體報導，澤連斯基的一位幕僚告訴記者，烏克蘭將用人民戰爭，擊退俄羅斯的攻勢。

澤連斯基則呼籲願意保家衛國的民眾可以勇敢站出來，政府將配發武器。烏克蘭國防部長說，任何願意且能夠扛起武器的人，都可加入守衛國土部隊的行列。烏克蘭警方則表示，將向退伍軍人配發武器。

烏克蘭軍方表示，烏軍已在東部大城哈爾科夫附近一條道路上摧毀4輛俄軍坦克車，在盧甘斯克一座城鎮附近擊斃50名俄軍。在烏東部，烏軍還擊落第6架俄國軍機。

不過，俄羅斯方面否認其軍機或裝甲車被毀。

在金融市場方面，俄羅斯本國股市暫停交易，盧布大幅貶值。

對於這場軍事行動，俄方認為這不是戰爭。

俄退休上校、軍事專家維克托•利托夫金稱，俄羅斯對烏克蘭採取的行動，是一次「強制和平的特種行動，將正在發生的事情稱為戰爭是錯誤的」。

他認為，雙方都沒有宣戰。「首先，我們沒有對烏克蘭宣戰，烏克蘭也沒有對我們宣戰。其次，這是一個特種行動，我稱之為逼迫烏克蘭和平。烏克蘭的軍事設施和軍事基礎設施遭到襲擊，以便阻止其炮擊頓巴斯地區的平民。」

而俄羅斯強調的，「實現烏克蘭去軍事化」，從多方解讀來看，就是讓烏克蘭喪失軍事能力，盡量減少平民傷亡。根據俄羅斯方面所述，這一輪的軍事行動目標，就是打掉烏克蘭的所有軍事資源，尤其是進攻性武器，使其喪失抵抗能力。

這就包括烏克蘭軍隊的各種導彈，戰鬥機、坦克裝甲部隊以及各類防空力量，比如反坦克部隊，甚至海軍等等。

那麼如何實現，在攻擊中只打武裝力量，不誤傷城市的居民樓、電廠、交通設施等民用資源呢？

從目前的戰況來看，俄羅斯主要靠的是精確制導武器，包括彈道導彈和巡航導彈，以及戰機攜帶的精確制導彈藥。

比如，俄羅斯軍方「伊斯坎德爾」戰術彈道導彈，這種導彈打擊精確度非常高，而且還有一定的變軌能力，很難攔截。因此，在打擊烏克蘭機場和防空設施方面，發揮了非常大的作用。

另外，俄軍還有可能動用了類似「口徑」型對陸攻擊巡航導彈，這種武器的打擊精度也很高，而且射程在1000公里以上。

從多段流傳於互聯網的視頻顯示，在俄羅斯發動的這場閃襲中，出了上述兩種武器外，俄軍還使用了包括KH-31P反輻射導彈、P-500巡航導彈等多款現役主戰精確打擊武器，擊中了烏克蘭方面的雷達站，以及多處機場。

這些精確制導武器打掉烏克蘭防空設施後，為俄空軍戰機的空襲鋪平了道路。而且，從這次軍事行動看，俄羅斯方面對烏克蘭的軍事設施位置、軍事力量部署都非常瞭解，第一波打擊，就基本摧毀了烏克蘭的反擊能力。

目前，美歐國家雖然在口頭上表態批評俄羅斯，仍在商量制定對策。外界預測，即將出台的對俄制裁措施將偏重在經濟和金融層面。

美國總統拜登表示，「俄羅斯選擇一場有預謀的戰爭」，俄羅斯將為這場攻擊帶來的死亡與破壞負責，世界會追究俄羅斯的責任，美國與盟友與夥伴將以一致且果斷的方式做出回應。

有一點是明確的，從美國發出「戰爭預警」的第一天，拜登就明確表態，不會派兵到烏克蘭，與俄羅斯展開戰爭。

而法國總統馬克宏表態，北約應該盡快召開一場緊急會議。

聯合國秘書長古特雷斯24日敦促俄羅斯立即停止「可能是本世紀初以來最嚴重的戰爭」，他稱俄羅斯的軍事行動不僅可能對烏克蘭造成毀滅性的傷害，對俄羅斯來說會是悲劇性的，並且這將為全球經濟帶來無法預見的影響。

03

俄羅斯為何會急速對烏克蘭發起「特別軍事行動」？

中國國際問題研究所研究員楊希雨告訴「補壹刀」，俄羅斯今天的舉措其實在意料之中。從俄羅斯杜馬2月15日通過決議、呼籲普丁承認烏東兩地為「獨立國家」，到普丁2月21日晚正式宣佈承認烏克蘭東部兩個「共和國」並下令軍隊進入履行「維和職能」，緊接著俄羅斯2月22日與上述兩個「共和國」建立大使級外交關係，再到如今俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」，這都是層層推進、有跡可循的。

楊希雨認為，俄羅斯這一連串行動有兩個目標。第一是確保兩個獨立的「共和國」能真正站得住腳，徹底擺脫烏克蘭的控制；第二則是，讓烏克蘭實現「去軍事化」。這樣既能讓這兩個獨立出來的「共和國」絕對安全，也能一勞永逸地解決俄羅斯的安全關切。也正是為了實現這兩個目標，俄羅斯採取了「先發制人」的打法：這次「特別軍事行動」不僅針對烏東地區，還擴展到了基輔等多個烏克蘭重要城市。這樣一來，俄羅斯能夠在烏克蘭還未於東部兩個「共和國」動手反擊之前，打掉其還手的可能性。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建對「補壹刀」表示，在俄羅斯眼中，與美國、北約關係越靠越近的烏克蘭顯然是一顆定時炸彈。因此，無論是此前承認烏克蘭東部兩地獨立，還是發起「特別軍事行動」，對俄羅斯而言都是「拆彈行動」。

那麼，在俄羅斯對烏克蘭進行「特別軍事行動」的過程中，能否避免平民傷亡呢？

崔洪建認為，從俄方的打擊目標來看，的確是以非平民目標為主，這表明俄方仍將軍事視作達到政治目的的有限手段。儘管如此也很難排除軍事打擊帶來的連帶傷害，尤其是一旦烏軍採取反擊、戰火擴大，可能造成平民傷亡的風險會大大增加，對非軍事目標的連帶傷害也會更大。

軍事專家宋忠平也稱，儘管「去軍事化」從戰術層面解釋是「讓對手喪失軍事能力，盡量減少平民傷亡」，但軍事衝突和戰爭是無法完全不傷及平民的，只能說盡可能減少傷亡。

目前，美歐等西方國家正在加緊研究制定對俄新一輪制裁措施。此前，美國和歐盟曾威脅要將俄羅斯踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）。這次，俄羅斯會被踢出SWIFT嗎？如果美歐真這樣做，俄羅斯能承受得了嗎？

崔洪建稱，美歐對俄羅斯的制裁接下來無疑會加碼，尤其是在金融領域，會加大制裁力度和打擊範圍。但是，現在還沒到將全部制裁手段都拿出來的時候。將俄羅斯踢出SWIFT這一招固然對俄羅斯傷害很大，但同樣也會讓美歐不好過。所以，西方暫時不太可能這麼做。

即便真到了這一步，楊希雨認為，在短期內，俄羅斯應該也可以承受。原因有二：

第一，普丁在這次行動之前，就下了一招「先手棋」。早在2014年「烏克蘭危機」爆發後，為應對美歐制裁，俄羅斯就建立了自己的金融信息交換系統，2018年起俄羅斯全面開啟「去美元化」。這些措施雖然不能完全彌補被踢出SWIFT的損失，但可以部分減緩由此造成的衝擊和斷裂。

第二，美歐一旦對俄羅斯關閉SWIFT系統，自身也會比較痛苦。俄羅斯在全球能源出口中佔據重要地位，石油、天然氣就不用說了，俄羅斯還是全球第二大原鋁生產國。如今，油價重回「100美元時代」，天然氣價格跳漲，鋁價衝上歷史新高，大宗商品價格的暴漲無疑會加重美歐通貨膨脹壓力。

美國總統拜登在宣佈對俄第一輪制裁時坦言，「捍衛自由和民主從來都不是沒有代價的」。實際上，拜登也清楚，美國通貨膨脹已經創下40年新高了，對俄制裁勢必會讓美國物價繼續攀升，讓美國老百姓繼續過緊日子。歐洲也是同樣的情況。

也就是說，如果美歐真將俄羅斯踢出SWIFT，相當於將美、歐、俄三方都拉入了一場比賽，就看誰能抗得更久、熬到最後。

在楊希雨看來，就算美歐將所有制裁全部砸上去，包括祭出將俄羅斯踢出SWIFT這張王炸牌，俄烏局勢短時間也不會發生逆轉，指望蘇聯解體的場景會在俄羅斯重現更是天方夜譚。

至於這場「特別軍事行動」會如何收場，崔洪建認為，這既要看俄羅斯是否達到想要的目標，也要看接下來西方的反應。這將是一個多方全方位角力的長期過程。

楊希雨則認為，俄羅斯對烏克蘭發起的這場「特別軍事行動」仍處在一個或者軟著陸，或者被繼續擴展的十字路口上。如果俄羅斯達成了目標，確保烏克蘭東部兩個「共和國」徹底脫離烏克蘭，且沒有遭到烏克蘭以及美歐的強力軍事反擊，那麼這場「特別軍事行動」可能會「軟著陸」。反之，如果烏克蘭拿到美歐的大批軍火援助，繼續與俄羅斯死磕，與此同時，西方對俄祭出極為嚴厲的制裁，那麼，這場「特別軍事行動」的範圍或將繼續擴大。

總之，現在球又到了美國和北約腳下。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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