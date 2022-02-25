烏俄危機炸開，台灣還在後知後覺，借鏡烏克蘭慘痛挑釁教訓。全民正在檢視蔡英文過去選舉高喊「抗中保台」政治語言，如今面臨台灣年輕人不願當兵承擔「保台」代價，難怪被人嚴重質疑「抗中」後靠什麼「保台」？

民進黨支持者當年常言「好男不當兵，在家等美軍」，如今美國拜登對烏克蘭一句「不會派兵」，徹底引爆「今日烏克蘭明日台灣」的「芒果乾」極度恐憂。台灣民眾長年為「抗中」能否靠美「保台」爭論面紅耳赤同時，美國直接在這次烏克蘭處理態度上，更加證實了不會為「抗中」出兵「保台」。

在兵役改革的問題上，民進黨蔡英文陷入自打嘴巴的矛盾，既然選擇不同於馬英九「和中」的「抗中」路線，怎還有臉政治甩鍋怪馬英九？「抗中」主軸下怎麽能搭配四個月兵的制度？能靠四月兵「保台」嗎？既然年輕人不願當兵，事實證明蔡英文兩岸「對抗」路線就是禍害全民。

總不會真如網友嘲諷的那般，「年輕人在家當兵，家家戶戶掛上萊豬肉枯等美軍」？該好好省思烏克蘭「對抗」挑釁的教訓，台灣民眾真願意為「抗中」付出兵凶戰危的慘痛代價？畢竟目前看來「抗中」不能「保台」。

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