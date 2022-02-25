50年前2月21到28日，美國前總統尼克森訪問中國大陸，並與周恩來總理簽署《上海公報》，美中關係從此走向「正常化」，後人稱為「改變世界的一周」。尼克森敲開了中國大門，促進中國融入世界，創造亞太區域的和平穩定，奠定美國贏得冷戰、蘇聯解體的戰略框架；美中《上海公報》也轉變了台灣的命運，促使中華民國不得不面對外交困境，並推動政治改革。

一中內涵認知分歧

過去50年，在改革開放之下，中國大陸快速崛起，成為僅次於美國的世界強權；而台灣在創造經濟奇蹟後，同時發展為自由、民主體制。美國官員認為，能夠摒除兩岸的歧見與敵意，在和平穩定之下，促進大陸與台灣進步繁榮，而美國又能與兩邊維持友好關係，是美國當代外交的「成功典範」。

50年後的現在，美中關係已發展為全球最重要的雙邊關係，但昔日共同抗蘇的「戰略夥伴」已變為美國外交、安全、經濟的最大挑戰與威脅；兩岸關係自從民進黨再度執政後加劇惡化，台灣成為美國抗中代理人。美國的「一中政策」、中共的「一中原則」及台灣的中國概念，經過50年國際環境與兩岸關係的淬煉及三方內部政治的變化，「一中」仍是兩岸關係及美中關係的敏感問題，由於各方對一中內涵認知不同，經常陷於激烈的爭執。

美國鷹派開始主張修正一中政策、廢止《上海公報》，得到台灣部分人士熱烈呼應，中共公開批判台灣「倚美謀獨」、美國「以台制華」，扭曲、掏空一中原則，一中爭議更激進、更白熱化，也使台海成為美中軍事衝突的熱點。所幸，歷經50年的大風大浪，即使美中關係處於最低潮，拜登總統仍堅持一中政策及不支持台獨。

除了長期的歷史背景，一中內涵也受現實地緣政治及各國實力消長的影響。拜登總統就任後就正式宣告，《上海公報》所開啟的美國「接觸政策」已經被「競爭」所取代。《上海公報》50周年期間爆發的烏克蘭危機，必然影響美中關係，也將連動美中台三邊關係。美國國務卿布林肯主動致電大陸外長王毅，尋求中共在烏克蘭事件採取超然立場，王毅必然掌握對兩岸關係的主動權與主導權，美國將處於被動地位。因應變局，拜登政府有兩個政策選項，結合全球民主盟邦及夥伴，拒阻專制體制，或加強與中國接觸，拉攏北京。前者本身就是美國政府對付中俄的長期策略與目標，但在歷經烏克蘭危機中，美國與北約國家拒絕派兵馳援，他們的實力與威信受到懷疑。因此，改善與中國的關係，防止中共一面倒向俄國是最務實、可行的立即方案，在這種情況下，美國更不可能挑釁中共最敏感的台灣問題。

放棄挑戰一中紅線

事實上，早在烏克蘭危機前，許多美國學者專家就指出，北京還能繼續容忍台灣分離的主要原因是中共理解，無論現階段如何困難，美國並未排除兩岸和平統一的可能性，因此，美國應繼續承認「中華人民共和國」是中國唯一合法政府，以及維持與台灣的非官方關係，也就是《上海公報》與建交公報的基本原則。

國際政治變幻莫測，去年美國國防部官員在國會作證指稱台灣是美國保護「重大利益」的「重要節點」，就被解讀為台灣前途並非由兩岸解決，而是由美國決定。但烏克蘭危機快速扭轉走向，充分顯示《上海公報》及一中界線儼然成為美中關係的「護欄」，過度偏離可能立即招致衝突的風險。

台灣在美中台三角關係中一向是最弱的一環，尼克森訪問大陸簽署《上海公報》，某種程度是背棄台灣。過去50年，台灣雖創造了經濟與政治奇蹟，但對外架構並未改變，甚至出現某種程度的倒退，美國的支持固然堅若磐石，但企盼美台關係產生質變，美台恢復外交關係或美軍公開協防是可望不可及的。

「台灣是下一個（烏克蘭）」最近經常成為美國的新聞標題，或社群網站討論的議題，在俄羅斯的全面武裝攻擊後，這已不再是危言聳聽。台灣需自立自強，不能如烏克蘭般唯一依賴美國保護，既然民進黨執政，就要負起責任，從「藍綠對話」開始建立新共識，並向大陸釋放善意，以接觸、和解作為兩岸政策的指導方針，放棄挑戰一中紅線，這是回顧《上海公報》50周年一路走來的最大啟示。