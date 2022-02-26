去年5月台灣爆發本土疫情以來，每當出現社區感染，總能見到陸軍化學兵部隊勇敢站在防疫的第一線，官兵以背負式消毒器，實施清消作業，守護民眾與家園，其實這支化學兵部隊並非近代才建置的，濫觴要追溯到對日抗戰的時期，係由李忍濤將軍89年前所催生成立。撫今追昔，筆者在此介紹這位國軍「化學兵科之父」──李忍濤將軍。

李忍濤（1904年-1943年）雲南鶴慶人，父親李實為是清朝舉人，留學日本早稻田大學時參加過同盟會，因此，李忍濤克紹箕裘、子承父志，年輕即懷有救國思潮，考入北平清華學校，因成績優異獲得公費資助派美國，進入維吉尼亞軍校就讀研習軍事，畢業後被公派德國陸軍參謀軍校攻讀理化科學和軍事化學。

李忍濤留學歐美軍事院校期間，就以專攻「軍事化學」擅長，他學成歸國後，一心想在國軍建立化學兵部隊，以應付敵人的生化戰。但是當時的國軍部隊中，不僅沒有專業的化學兵單位，甚至絕大多數軍官與士兵都不知道化學戰為何物，加上第一次世界大戰後，國際條約對軍事化學發展層層限制，受限不得生產、貯存化學武器，使得國民政府對於軍事化學戰不予重視。

直到李忍濤與接掌兵工署署長的俞大維屢屢會面，他將日本祕密開發化學武器資料提出建言，希望國軍要有防範毒氣的意識和方法，組訓設置化學軍官，團、營、連設置防毒軍士官，由兵工署集中選派。他言詞清晰敏捷，鍥而不捨地闡釋建置化學兵科為未來軍事發展之趨勢，獲得與李忍濤一樣赴德國求學背景的俞大維賞識，進一步推薦李忍濤給蔣中正委員長認識，其實蔣中正早在一二八事變時，即聽聞日軍將使用毒氣的消息甚囂塵上，開始認知「化學兵器」的重要性，認為國軍要開始著手化學兵建置，於是國軍第一支化學兵部隊孕育而生。

1933年，兵工署奉令組訓儲備防毒幹部，2月8日蔣中正手令李忍濤在南京市花露崗成立「軍政部學兵隊」，請他擔任首支國軍化學兵單位的上校隊長，主持培植化學兵養成，足見其深獲蔣委員長賞識，為了迴避國際視聽，僅低調以「學兵隊」之名成立，不敢提「生化」二字，故當時仍無正式兵科名稱，直屬於陸軍官校特科，因此學兵隊隊歌沿用陸軍官校的曲調，重新填寫符合化學兵精神的歌詞內容而成。「軍政部學兵隊」任務是專責國軍化學常識及毒氣防護技術，以對抗日軍的生化攻擊，並且教授如何將催淚瓦斯、噴嚏瓦斯用於戰場，當時該部隊全部使用德國的訓練模式和裝備，李忍濤帶領部隊訓練整齊動作確實，在一次閱兵中，讓蔣中正留下極深刻的印象。

蔣中正不僅讓李忍濤建立國軍首支化學兵部隊，更破格讓當時只是「上校」的他定期出席「將星雲集」的最高國防委員會，所謂最高國防委員會，「最高」二字不是隨便說的，與現在總統府召開的「國家安全會議」相似，出席人員都是國軍部隊中最有威望的高階將領，所謂星光熠熠，都得中、上將以上才有機會參加，李忍濤既無戰功，也不是將軍，只是一介上校級軍官。他之所以能出席，完全是蔣中正高瞻遠矚，重視新兵種「化學兵科」，不過由於當時國軍將領對「化學戰」一無所知，對一名上校級別的李忍濤在會議上慷慨發言，往往不屑一顧，為了避免這種尷尬的場面一再發生，蔣委員長惜將愛才，下令軍政部晉陞李忍濤為少將，以方便與將官開會平起平坐。

李忍濤，國軍「化學兵科之父」，1943年赴印度視察中國遠征軍防化學兵部回國時飛機遭日軍擊落遇難。犧牲時年39歲，國民政府追晉為陸軍中將。（作者提供）

1935年秋天，南京國民政府舉行類似目前台灣的「漢光演習」，軍演課目是「師級對抗」，演習分為東、西兩軍，東軍為假想敵日軍，由張治中擔任總指揮；西軍為守軍，由谷正倫為總指揮。參加演習的部隊達20餘萬人，赫赫有名的中央軍「德式師」：第36師、第87師、第88師及中央軍校教導總隊也參與大規模軍演，而李忍濤的學兵部隊則被劃為西軍，擔任守軍任務，兩軍以江蘇句容縣為決戰點。

軍演狀況進行到東軍進入決戰點，課目安排西軍的李忍濤學兵部隊施放「催淚性毒氣」，由於只是演習，所以用「煙霧彈」代替催淚性毒氣，當時參加演習的部隊，根本沒有化學戰知識，東軍部隊進入句容縣發現滿天煙霧迷漫，山林、荒野草叢、農田到處都施放煙幕彈，個個伸手不見五指，紛紛驚惶失措，東軍嚇傻完全失去作戰能力，煙幕「堵住」東軍進攻路線，此時，守備西軍湧現攻擊團團包圍東軍，代表假想敵日軍的東軍僅能舉白旗投降，蔣中正和訓練總監部總監唐生智等高級將領都在山頂上觀看演習實況，看到化學武器的嚇阻力，紛紛點頭稱道說：「學兵（化學）隊好，學兵（化學）隊好！」

學兵隊自從在「演習」大大嶄露頭角後，國軍的高階將領開始重視這支名不見經傳的學兵隊。張治中、張發奎、羅卓英、楊傑等高級將領紛紛到學兵隊參觀視察。之後，學兵隊還奉命到各地宣講防毒常識，以及未來可能面對化學戰時的防範準備，使基層官士兵充分了解因應化學戰，這時軍事將領不得不佩服蔣中正的真知遠見。

1937年盧溝橋事變爆發，李忍濤創立的「學兵隊」開始有了戰功，他親率參加淞滬會戰，以李文氏化學拋射炮（Livens Projector），用高溫燃燒彈及高爆彈，電雷管齊放，突襲日本海軍陸戰隊司令部，由於強大火力，一舉摧毀日軍多個據點，壓制日軍火力，為國軍步兵進攻創造有利條件，一時日軍大為震驚，學兵隊一戰成名，化學兵在國軍的重要性大大提升。隨著抗戰形勢演變，學兵隊進駐四川，開始擴大編制成為「學兵總隊」，改以美國模式來訓練，編制有化學兵5團，分別有高射炮營、工兵營、通信營、汽車營、重炮營、軍士大隊、煙幕隊、氣象隊、特務連、兵隊、醫院等，建置總規模約2萬兵力。

這支初具雛形的化學兵部隊受到各方矚目。更引起日軍的關注，日軍開始以李忍濤的部隊列為假想敵，在日本本土舉行多次化學戰演習，還為侵華戰爭的30個師團近200萬名士兵配備了防毒面具與解毒劑，就連近9萬匹戰馬也配備了防毒衣罩。反倒是蔣中正過於疼惜這支特殊部隊，化學兵部隊在抗戰中期就很少投入戰鬥。

李忍濤專攻化學兵科，完成翻譯和編寫《化學兵器》、《化學戰劑》、《化學戰術》、《防毒講話》等教材初稿。（圖文：莊秉漢）

直到1943年2月終於給了李忍濤與「學兵總隊」有大顯身手的機會。他親率學兵總隊第一、二團參與中華民國遠征軍的行列，征戰異域緬甸、印度，由於他的部隊訓練有素，獲得美軍青睞，第一團換裝美製4.2吋化學重迫擊砲，用高爆彈及凝固汽油彈支援友軍作戰，轉戰印緬戰場，在孟拱河谷、密支那、曼德勒等戰役，殲滅敵軍無數。第二團奉命改為步兵團編為中美混成旅，與盟軍並肩作戰，在緬甸北部共同參與營救出英軍菲士廷（Francis Festing）將軍的行動，菲士廷將軍後來升任英軍駐新加坡司令，香港總督，英陸軍參謀長，對於李忍濤的化學兵團營救念念不忘。

李忍濤將軍過去留學歐美軍事院校的背景，加上外語能力強，每每蔣中正和史迪威重要會談，都指定他來擔任翻譯與評析，能感受到蔣中正對30多歲青年少將的信賴肯定。

1943年10月24日，李忍濤將軍遠赴印度視察重迫擊砲團改編整訓情形；28日自印度搭乘運輸機欲返國之際，在「駝峰航線」的緬甸北部上空，李忍濤所搭乘運輸機不幸遭日本戰機擊落，同機包含機組員計9人全數陣亡，中華民國化學兵之父就此殞落，犧牲時年39歲，國民政府追晉陸軍中將。

位於桃園八德的陸軍化生放核訓練中心（原名陸軍化學兵學校），建有一棟以紀念李忍濤將軍為名的「忍濤樓」，現在訓練中心校歌提到「江水洶湧，花崗習武」，依然沿襲「學兵隊」草創南京時期的歌詞內容，台北圓山忠烈祠亦有奉祀李忍濤烈士牌位，再再代表我國對化學兵之父的崇敬，隨著國防部組織變革，現編制有陸軍36、33、39化學兵群，他們不僅僅是執行防疫消毒任務，戰時更遂行化生放核防衛作戰，延續著李忍濤將軍「學兵總隊」抗戰時期的傳統與使命，在台灣近代防災防疫場合屢建奇功遙遙呼應。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）